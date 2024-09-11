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ПолитикаНовостиПравительство

Республиканцы наводняют цифровую сферу изображениями кошек и уток.

Поддерживатели Республиканской партии неожиданно заполонили социальные сети изображениями котов. Причиной этого явления стали заявления Дж.Д. Вэнса - возможного вице-президента Трампа.

 and  Wendy Allen
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- Республиканцы наводняют цифровую сферу изображениями кошек и уток.

Президентский кандидат Дональд Трамп и его сторонники распространяют AI-созданные изображения кошек и анатомических птиц на цифровых платформах. Это произошло после заявлений вице-президентского кандидата Трампа Дж.Д. Вэнса, который утверждал, что нелегальные гаитянские мигранты в городе Огайо крали и съедали любимых домашних животных. По данным американских СМИ, подтвержденных городскими властями Спрингфилда, таких инцидентов не зафиксировано.

Элон Маск вступает в игру

Республиканский сенатор Тед Круз ответил Вэнсу на форуме X фотографией кошки с подписью: "Голосуйте за Трампа, чтобы предотвратить поедание гаитянских мигрантов". Инновационный миллиардер Элон Маск, владелец X, ответил иллюстрацией курицы и кошки с подписью: "Защищайте их". Вэнс продолжил участвовать в форуме X: "Недавние сообщения в мой офис от жителей Спрингфилда утверждают, что их домашние животные или местная фауна были похищены гаитянскими мигрантами. Возможно, эти сообщения в конечном итоге окажутся ложными".

Трамп вмешивается

После этого несколько республиканских фигур опубликовали AI-созданных животных на своих платформах, в том числе Трамп на своей собственной платформе Truth Social. На одном изображении он изображен внутри самолета, окруженный кошками и утками. Другое изображение показывает кошку, держащую assault rifle и носящую шляпу MAGA. MAGA символизирует "Сделаем Америку великой снова", девиз кампании Трампа. Республиканский представитель Нэнси Мейс поделилась AI-сгенерированным изображением Трампа, держащего кошку и стоящего рядом с гусыней на X.

Миграция играет центральную роль в споре

Вопрос миграции занимает важное место в политической борьбе. Во время своей работы вице-президентом США Камала Харрис занималась этим вопросом. Ее противник на президентских выборах 5 ноября, бывший президент Трамп, часто критикует ее по этому вопросу, обвиняя в неэффективности.

Официальные лица выразили обеспокоенность по поводу неправильного использования AI-сгенерированных изображений во время политических кампаний. В ответ на публикацию Трампа AI-анимированных изображений на своей платформе Truth Social офис правительственной связи выпустил заявление, подчеркивающее необходимость точности фактов и ответственного использования цифровых платформ.

Кроме того, сообщается, что Конгресс рассматривает возможность введения регулирования для регулирования использования AI в политической агитации, ссылаясь на потенциальные риски дезинформации и необходимость обеспечения прозрачности в цифровых коммуникациях.

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