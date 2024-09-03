Республиканцы используют либеральных сторонников в качестве стратегии против Харриса.

Третьи кандидаты обычно сталкиваются с трудностями при победе на президентских выборах в США, но они могут потенциально нарушить шансы нескольких претендентов. В настоящее время республиканцы пытаются воспользоваться этой уязвимостью.

Весной Итало Меделиус возглавил кампанию по включению кандидата в президенты США Корнела Уэста в список на ноябрьские выборы в Северной Каролине. Внезапно он получил звонок от человека по имени Пол, выразившего желание помочь в этом деле.

Это не единичный случай. По всей стране тайная сеть из официальных лиц, юристов и ассоциаций республиканцев пытается повлиять на выборы в пользу бывшего президента Трампа, поддерживая третьих претендентов. Кандидаты, подобные теологу и философу Уэсту, могут отнять у демократического кандидата Камалы Харрис голоса либералов. Источник финансирования этих маневров остается неясным, но они могут сыграть решающую роль в тесно конкурирующих штатах, где Джо Байден одержал тонкую победу в 2020 году.

Уэст, с его партией "Справедливость для всех", которой Меделиус со-председательствует, испытывает финансовые трудности и даже публично приветствовал усилия по укреплению своей кампании. В августе Уэст назвал американскую политику "очень бандитской" и просто хотел попасть в список.

Любимцы Трампа

Трамп публично хвалил Уэста и Джилл Стайн, кандидата от партии "Зеленых", как своих предпочтительных альтернатив. Он считает их кандидатами, которые только отнимут голоса у демократического претендента.

Одновременно демократы исследуют стратегии по укреплению Рэндалла Терри, третьего кандидата от партии "Конституция" с сильными антиабортными взглядами, который потенциально может отнять голоса у Трампа. Однако усилия республиканцев кажутся более широкими. Хотя Трамп давно обвинял демократов в фальсификации выборов, его союзники в этой кампании активно участвуют в широкомасштабной и иногда вводящей в заблуждение кампании по смещению весов в его пользу.

По словам Эдварда Б. Фоли, профессора, специализирующегося на избирательном праве в Огайском университете, усилия обеих основных партий по финансовой или другой поддержке "спойлеров" третьих кандидатов ради собственной выгоды являются печальными последствиями современных избирательных законов, которые склонны способствовать нежелательным вариантам.

Восхождение "призрачных кандидатов"

Активно участвующий в этих начинаниях Пол Хамрик, человек, связавшийся с Меделиусом в Северной Каролине, является юридическим советником некоммерческой организации "Люди над партией", которая выступала за включение Уэста в список в Северной Каролине, Аризоне, Мейне, Миннесоте, Пенсильвании и Виргинии. Чтобы иметь право баллотироваться на пост президента в штате, кандидат должен выполнить определенные, сложные требования.

В интервью Хамрик отказался раскрыть, кто с ним сотрудничает, и сохранил в тайне источники финансирования. Он отрицает, что является республиканцем, но записи о выборах от политической данные-фирмы L2 показывают, что Хамрик голосовал на республиканских праймериз в Алабаме в 2002, 2006 и 2010 годах, и с 2015 года поддерживал только республиканские причины или кандидатов. Кроме того, он работал консультантом в Matrix LLC, компании в Алабаме, участвовавшей в схемах по выдвижению "призрачных кандидатов" против политиков во Флориде, которые разозлили высокопоставленных чиновников крупнейшей электроэнергетической компании штата.

Хамрик сыграл значительную роль в этой схеме. Компания, которую он основал, якобы платила "спойлеру" зарплату в размере 60 000 долларов и ежемесячное пособие в размере 2 300 долларов, согласно сообщениям "Майами Харли" и бизнес-записям. Хамрик отрицает, что кандидат имел какие-либо связи с его кампанией.

Подозрительная деятельность в Аризоне

Теперь Хамрик активно работает над включением имени Уэста в список в ключевых штатах США. Две недели назад он появился в Аризоне после того, как женщина заявила, что поддельный документ с ее подписью был представлен секретарю штата Аризона, выполняющему функции, подобные министру внутренних дел страны и часто ответственному за избирательные процессы. Документ якобы свидетельствовал о том, что она дала согласие servir как выборщик Уэста в Коллегии выборщиков, органе, который принимает окончательное решение о голосовании от каждого штата. Она утверждает, что это неправда.

После инцидента Хамрик заявил, что поговорил с мужем женщины, чтобы разрешить ситуацию, и предоставил "некоторые детали", но отказался уточнить, какую именно информацию он предоставил. Интервью и голосовые сообщения свидетельствуют о том, что он также пытался убедить члена избирательной комиссии, который изначально поддерживал Уэста, но later изменил свое мнение. Кроме того, известный республиканский юрист и бывший республиканский член законодательного собрания посетили обе стороны, пытаясь заполучить выборщиков Уэста. В итоге, однако, Уэст не смог попасть в список в Аризоне.

Меделиус, со-председатель партии Уэста, предостерег, что использование третьих кандидатов как пешек в "войне кланов" может иметь непредвиденные последствия. "Если они хотят использовать нас как пешек", - сказал он, "тогда я не могу ничего с этим поделать".

Несмотря на предупреждение Меделиуса, тенденция использования третьих кандидатов для срыва президентских выборов США в 2024 году продолжается. Трамп публично поддержал Джилл Стайн и Корнела Уэста как свои предпочтительные альтернативы, которые потенциально могут отнять голоса у обоих основных партийных кандидатов.

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