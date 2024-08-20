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ПолитикаНовостиБарак Обама

Республиканцы должны поддержать Харриса.

Фигуры, представляющие правительство Трампа

 and  Mark Rodriguez
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Республиканцы должны поддержать Харриса.

На съезде Демократической партии США планируется предоставить трибуну некоторым представителям Республиканской партии. Как сообщает группа, поддерживающая кандидата в президенты Камалу Харрис, среди выступающих в Чикаго ожидаются бывший республиканский конгрессмен из Иллинойса Адам Кинзингер, бывший вице-губернатор Джорджии Джефф Дункан и мэр Месы, Аризона, Джон Гайлс.

В число выступающих войдут также женщины, служившие в администрации Дональда Трампа, в том числе Оливия Трое, бывший советник по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса и член команды Белого дома по борьбе с коронавирусом. Также планируется выступление Стефани Гришэм, которая служила пресс-секретарём Трампа и теперь стала его критиком. "Я верю, что Харрис защитит наши свободы и представляет нашу страну с подлинной честностью", - заявила Гришэм. "Я никогда не думала, что буду выступать на съезде Демократической партии, но после того, как увидела истинное лицо Дональда Трампа и угрозу, которую он представляет для нашей страны, я чувствую необходимость выразить свои опасения".

Ранее на съездах Демократов участвовали Республиканцы

По данным "Нью-Йорк Таймс", республиканцы играли значительную роль на съездах Демократов в прошлом. Бипартизанская поддержка является исторической тенденцией в американской политике, и этот съезд, возможно, не станет исключением. Выступления республиканцев могут потенциально привлечь консервативных избирателей, которые разочаровались в Трампе как в своем лидере.

Кроме того, бывшие президент и первая леди Барак и Мишель Обама вернутся в свой родной Чикаго, чтобы поддержать Харрис на сцене. Обамам предсказывают значительное внимание на второй вечер мероприятия. Президент США Джо Байден, который служил вице-президентом под руководством Обамы в течение восьми лет, планирует выступить накануне.

Кроме того, муж Харрис Дуг Эмхофф также запланирован к выступлению. В случае победы Харрис, Эмхофф станет первым "Первым джентльменом" в истории США.

Барак Обама, 44-й президент США, вернется в Чикаго, чтобы поддержать кандидата в президенты Камалу Харрис, демонстрируя бипартизанские усилия в американской политике. Его выступление на второй вечер мероприятия, скорее всего, привлечет значительное внимание.

Вспоминая предыдущие съезды Демократов, "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что республиканцы играли заметную роль, и участие Барака Обамы продолжает эту историческую тенденцию, потенциально привлекая консервативных избирателей, которые скептически относятся к Дональду Трампу.

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