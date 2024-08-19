Республиканские комиссии выпустили отчет о расследовании импичмента Байдена, не предлагая Палате представителей начать официальное импичментное разбирательство.

Отчет в 291 страницу повторяет необоснованные утверждения, чтобы предположить, что Байден сознательно участвовал в схеме, используя свою позицию вице-президента и за ее пределами, чтобы обогатить свою семью финансово. Этот вопрос оставлен для оценки Палате представителей.

Отчет был обнародован в первый день Демократического национального съезда в Чикаго перед запланированной речью Байдена. CNN связалась с Белым домом за комментариями, но ответа пока не получила.

Выпуск отчета происходит в деликатный момент для республиканцев в Палате представителей. После начала процедуры импичмента против Байдена 11 месяцев назад им не удалось убедить своего узкого большинства двинуться вперед с импичментными обвинениями. С тем, как Байден больше не баллотируется на переизбрание, внимание Конгресса переключилось на президентские выборы 2024 года. Таким образом, давление на продолжение расследования Байдена и его семьи с помощью расследовательских ресурсов также ослабло.

В конечном итоге решение о том, стоит ли добиваться импичмента во время трехнедельного возвращения Палаты представителей в Вашингтон в сентябре, одновременно с соблюдением срока финансирования правительства 30 сентября, остается за спикере Палаты представителей Майком Джонсоном.

Представительница республиканцев от Мичигана Лиза МакКлейн, входящая в состав Комитета по надзору Палаты представителей, заявила в прошлом месяце, что результаты расследования не имеют значения в текущей политической обстановке.

Еще один член республиканцев из Комитета по судебным вопросам Палаты представителей признал деполитизацию отчета, учитывая, что Байден больше не стоит перед избирателями.

"Я считаю, что американскому народу следует знать о семейных предприятиях," - сказал республиканец Том МакКлинток из Калифорнии перед выпуском отчета.

Республиканец Дуг ЛаМальфа из Калифорнии, который считал, что импичмент Байдена будет неэффективным, заявил в июле, что хотя было бы полезно привести отчет в порядок, тратить слишком много усилий на его завершение было бы бесполезно.

Это не было желанным исходом для республиканцев, которые месяцами изучали финансовые записи, полученные по повестке в суд, и проводили ключевые интервью с Хантером и Джеймсом Байденами, а также с несколькими их деловыми партнерами.

Республиканец Мэтт Гаetz из Флориды, который давно выступал за импичмент Байдена, выразил недовольство окончанием расследования.

Однако другие республиканцы maintain, что выпуск отчета был необходим, несмотря на политическую обстановку. После провала Байдена в июне, ослабившего его шансы на переизбрание, республиканцы удерживали отчет, чтобы позволить продолжаться внутрипартийные разногласия, но с приближением дня выборов и отказом Байдена от гонки республиканцы признали необходимость срока.

Председатель Комитета по судебным вопросам Палаты представителей Джим Джордан из Огайо, возглавляющий расследование, увидел необходимость в выпуске результатов и издал отчет. Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер из Кентукки, еще один ключевой фигура в расследовании, стремился бороться с влиянием через законодательство и никогда не считал, что его роль включает импичмент, даже если он его поддерживал.

Член Комитета по судебным вопросам Представительница Харриет Хейгеман из Вайоминга прокомментировала, что отказ Байдена от участия в президентской гонке не повлиял на выводы расследования.

"Я хотела, чтобы это расследование завершилось правдой," - сказала Хейгеман. "Каким бы ни был результат, моей целью было, чтобы американский народ понял серьезность поведения семьи Байденов."

Обвинения республиканцев в "влиянии и коррупции"

Республиканский отчет заявляет, что раскрывает долгосрочное явление влияния и коррупции, сосредоточенное вокруг и облегченное Джо Байденом. Однако он в основном повторяет прошлые теории республиканцев, которые преувеличивают участие Байдена в бизнесе его брата и сына за рубежом, который, по утверждению отчета, принес "более 18 миллионов долларов от иностранных источников".

Самое серьезное утверждение отчета заключается в том, что Хантер Байден, Джеймс Байден и их деловые партнеры сознательно продавали "бренд" - или потенциальный доступ к Джо Байдену.

Однако один из этих деловых партнеров, ДеVon Archer, который был осужден в отдельном случае мошенничества, не связанном с Байденами, заявил, что они предлагали только "иллюзию" доступа.

Арчер заявил следователям, что Хантер Байден ставил своего отца на телефон "может быть, 20 раз" во время встреч с иностранными партнерами, и они воспринимали это как "доступ и влияние", согласно отчету, цитирующему показания Арчера, которые были сделаны публично месяцами ранее.

"Индивидуумы, которые приобрели эту 'иллюзию' доступа у членов семьи Байденов, действительно получили частный, нераскрытый доступ к Джо Байдену," - напоминает отчет.

Однако Арчер также заявил, что "ничего" существенного для бизнеса не обсуждалось во время разговоров или ужинов, на которых присутствовал Джо Байден. И республиканский отчет не включает никаких новых доказательств существенных бизнес-взаимодействий между Джо Байденом и его деловыми партнерами по Украине, Китаю, России или другим странам.

Отчет утверждает, что признавалось, что "стратегия бизнеса семьи Байденов вращалась вокруг влияния и политических позиций Джо Байдена", как указано в показаниях Арчера. Однако это не обязательно новое открытие; даже Хантер Байден himself признал, что, возможно, не был бы назначен в совет директоров Burisma, если бы не был сыном Джо Байдена.

Ранее заявления возрождаются от бывшего партнера по бизнесу семьи Байденов

Отчет представляет необоснованные утверждения бывшего партнера по бизнесу семьи Байденов Тони Бобулински, которые были опровергнуты другими источниками.

Согласно отчету, Бобулински заявил, что Джо Байден не только участвовал в бизнесе своей семьи, но и играл роль, облегчая его, несмотря на попытки сохранить дистанцию для возможного отрицания.

Однако другие партнеры по бизнесу семьи Байденов заявили, что Джо Байден не участвовал ни в одном из зарубежных бизнес-ventures своей семьи, ни как частное лицо, ни как вице-президент.

Несмотря на то, что республиканцы хватаются за эти утверждения, демократы отвергают Бобулински как ненадежного источника.

Отчет содержит электронное письмо от 2017 года от Джеймса Гиллара, описанного как еще один партнер по бизнесу семьи Байденов, Бобулински, которое упоминает "пакеты компенсации" для предприятия, связанного с китайскими энергетическими интересами. Сообщение якобы излагает "предварительное соглашение" об распределении акций с конкретными числовыми деталями и инициалами, в том числе "10 удерживается для большого парня?"

Бобулински заявил, что "Х" относился к Хантеру Байдену, а "большой парень" - к Джо Байдену.

Адвокаты Хантера Байдена утверждают, что предложенное распределение акций никогда не было реализовано в соглашении и было всего лишь предложением от Бобулински, которое Хантер Байден так и не признал.

Бобулински опроверг это, утверждая, что Хантер Байден многократно отвечал на электронное письмо.

Кроме того, в отчете утверждается, что в другом обмене Хантер Байден якобы угрожал официальным лицам китайской энергетической корпорации, ссылаясь на имя своего отца.

"Мы хотели бы понять, почему соглашение не было выполнено", - говорится в сообщении, согласно отчету. "Если я получу звонок или текст от кого-либо, кто участвует в этом, кроме вас или нескольких избранных лиц, я позабочусь о том, чтобы тот, кто сидит рядом со мной, и все, кого он knows, пожалели о том, что не последовали моим указаниям".

Джо Байден осудил обвинения республиканцев в Палате представителей в том, что он участвовал в бизнес-деловых отношениях со своим сыном и братом, назвав эти утверждения "лживыми".

Отчет обвиняет Белый дом в препятствовании доступу Конгресса к важной информации и свидетелям

Отчет также критикует Белый дом и его чиновников за препятствование попыткам Конгресса получить важные документы и свидетелей, связанные с расследованиями по поводу обращения Байдена с засекреченными документами и деловыми делами его сына.

После публикации отчета специального прокурора Роберта Хра специальные комитеты потребовали доступ к аудиозаписи двухдневного интервью Байдена с Хром в октябре. Хотя отчет Хра не привел к обвинению против Байдена, он содержал негативные оценки возраста и умственной работоспособности президента.

Транскрипт интервью Байдена был опубликован через несколько недель, но республиканцы потребовали выпустить оригинальную запись, утверждая, что она предоставит более глубокое понимание когнитивных способностей Байдена. они также обвинили Белый дом в подделке официальных транскриптов заявлений Байдена.

Президент Байден применил привилегию исполнительной власти к аудиофайлам, а Минюст защищал решение сохранить их конфиденциальность и предотвратить сотрудничество будущих свидетелей.

Отчет также утверждает, что Белый дом препятствовал Национальному архиву и управлению документами в предоставлении запрошенных электронных писем, отправленных и полученных Джо Байденом с его псевдонимной электронной почты во время его пребывания на посту вице-президента.

Расследование налогов и деловых операций Хантера Байдена якобы было затруднено администрацией Байдена, несмотря на то, что многие обвинения возникли задолго до официального объявления о его кандидатуре на 2020 год. Расследования ФБР и IRS в отношении Хантера Байдена начались в 2018 и 2019 годах соответственно.

Отчет заявляет, что "с самого начала ФБР, Минюст и IRS были хорошо осведомлены о чувствительности дела из-за престижного положения Байденов в Делавэре". В результате следователям пришлось соблюдать дополнительные процедуры, которые, как утверждается, замедлили ход расследования.

Сотрудник IRS, работавший над расследованием Байдена, позднее стал информатором, обвиняя в политической манипуляции в расследовании, заявил, что агент ФБР, базирующийся в Уилмингтоне, беспокоился о возможных последствиях для него и его семьи, если бы ему пришлось участвовать в деле Байдена в Делавэре. Руководители IRS оспаривают утверждения информатора.

По материалам CNN's Asher Moskowitz.

Выпуск отчета, возглавляемого республиканцами, вновь привлек внимание к политике, так как республиканцы обвиняют Джо Байдена в участии в зарубежных бизнес-деловых отношениях своей семьи. Несмотря на утверждение отчета о том, что Байден использовал свою политическую позицию для получения финансовой выгоды, политический ландшафт и продолжающееся внимание к президентским выборам 2024 года могут повлиять на то, как политические лидеры решат ответить.

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