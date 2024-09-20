Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Республиканский, называющий себя "черным нацистом".

Против рабства и нацизма

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут

Республиканский, называющий себя "черным нацистом".

Марк Робинсон продолжает привлекать внимание из-за спорных заявлений. Этот республиканец баллотируется на пост губернатора в Северной Каролине с поддержкой Трампа. Однако Робинсон теперь под огнём из-за того, что его имя связано с сайтом для взрослых.

Скандал возник из-за утверждений, что Робинсон называл себя "чёрным нацистом" на сайте под названием "Голая Африка". Кандидат-республиканец в губернаторы отверг призывы к его отставке, заявив: "Мы остаёмся в гонке". Он осудил отчёт CNN о своих спорных замечаниях как "безосновательные таблоидные лжи".

CNN сообщает, что более десяти лет назад Робинсон описал себя как "извращенца" и "чёрного нациста" на сайте. Афроамериканец также якобы написал, что рабство "не так плохо... Я бы определённо купил несколько". Критика также возникла в отношении более старых замечаний Робинсона, где он сводил к шутке Холокост и хвалил Адольфа Гитлера.

В настоящее время Робинсон является lieutenant governor Северной Каролины, ключевой фигурой в одном из самых конкурентных колеблющихся штатов на выборах президента США. Он имеет поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. В ответ на отчёт CNN о Робинсоне представитель Трампа заявил, что их внимание сосредоточено на возвращении в Белый дом и спасении страны, а Северная Каролина является важной частью этого плана.

Харрис и Трамп в острой борьбе

До выборов президента США менее семи недель, и борьба между Камалой Харрис и Дональдом Трампом остаётся напряжённой. Новый опрос показывает, что Харрис опережает своего республиканского оппонента в двух ключевых штатах для кандидата от демократов. Согласно опросу Университета Квиннипиак, опубликованному в среду, Харрис опережает Трампа со счётом 51% против 45% в Пенсильвании и с разницей в 50% против 45% в Мичигане.

Хотя большинство ясно в большинстве штатов, результат выборов часто определяется небольшим количеством ключевых штатов. Как и на выборах 5 ноября, небольшое количество штатов может определить результат, и иногда разница в несколько тысяч голосов определяет победителя.

Несмотря на скандал из-за своих спорных замечаний, Робинсон заявляет: "Я не собираюсь уходить в отставку". Обвинения в связи с сайтом для взрослых и его прошлые замечания о рабстве и Гитлере продолжают преследовать его кампанию за пост губернатора Северной Каролины.

В отличие от этого, Харрис и Трамп находятся в острой борьбе, и Харрис опережает Трампа в ключевых штатах, таких как Пенсильвания и Мичиган, согласно недавнему опросу. Несмотря на это преимущество, результат выборов может быть определён небольшим количеством ключевых штатов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно