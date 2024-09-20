Республиканский, называющий себя "черным нацистом".

Марк Робинсон продолжает привлекать внимание из-за спорных заявлений. Этот республиканец баллотируется на пост губернатора в Северной Каролине с поддержкой Трампа. Однако Робинсон теперь под огнём из-за того, что его имя связано с сайтом для взрослых.

Скандал возник из-за утверждений, что Робинсон называл себя "чёрным нацистом" на сайте под названием "Голая Африка". Кандидат-республиканец в губернаторы отверг призывы к его отставке, заявив: "Мы остаёмся в гонке". Он осудил отчёт CNN о своих спорных замечаниях как "безосновательные таблоидные лжи".

CNN сообщает, что более десяти лет назад Робинсон описал себя как "извращенца" и "чёрного нациста" на сайте. Афроамериканец также якобы написал, что рабство "не так плохо... Я бы определённо купил несколько". Критика также возникла в отношении более старых замечаний Робинсона, где он сводил к шутке Холокост и хвалил Адольфа Гитлера.

В настоящее время Робинсон является lieutenant governor Северной Каролины, ключевой фигурой в одном из самых конкурентных колеблющихся штатов на выборах президента США. Он имеет поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. В ответ на отчёт CNN о Робинсоне представитель Трампа заявил, что их внимание сосредоточено на возвращении в Белый дом и спасении страны, а Северная Каролина является важной частью этого плана.

Харрис и Трамп в острой борьбе

До выборов президента США менее семи недель, и борьба между Камалой Харрис и Дональдом Трампом остаётся напряжённой. Новый опрос показывает, что Харрис опережает своего республиканского оппонента в двух ключевых штатах для кандидата от демократов. Согласно опросу Университета Квиннипиак, опубликованному в среду, Харрис опережает Трампа со счётом 51% против 45% в Пенсильвании и с разницей в 50% против 45% в Мичигане.

Хотя большинство ясно в большинстве штатов, результат выборов часто определяется небольшим количеством ключевых штатов. Как и на выборах 5 ноября, небольшое количество штатов может определить результат, и иногда разница в несколько тысяч голосов определяет победителя.

Несмотря на скандал из-за своих спорных замечаний, Робинсон заявляет: "Я не собираюсь уходить в отставку". Обвинения в связи с сайтом для взрослых и его прошлые замечания о рабстве и Гитлере продолжают преследовать его кампанию за пост губернатора Северной Каролины.

В отличие от этого, Харрис и Трамп находятся в острой борьбе, и Харрис опережает Трампа в ключевых штатах, таких как Пенсильвания и Мичиган, согласно недавнему опросу. Несмотря на это преимущество, результат выборов может быть определён небольшим количеством ключевых штатов.

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