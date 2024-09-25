Республиканский конгрессмен Клей Хиггинс исключил пост, в котором гаитянских мигрантов называли "злодеями", выступая за то, чтобы они покинули "территорию нашей страны"

Глава Конгрессовского чернокожего кауса, демократический представитель Стивен Хорсфорд из Невады, призвал Комитет по этике Палаты представителей расследовать посты Хиггинса в X и призвал Палату наказать Хиггинса за его комментарии, что является сильным осуждением члена Конгресса. Хиггинс поговорил с CNN и не выразил раскаяния за свои комментарии.

Республиканский представитель Джей Обернолте из Калифорнии, который в то время руководил полом для республиканцев, заявил, что вопрос не может быть решен в данный момент, так как Палата завершила голосование на месяц.

Перед своими публичными заявлениями Хорсфорд столкнулся с Хиггинсом на полу, что привело к интенсивной перепалке, как сообщают источники, присутствовавшие при инциденте.

Несмотря на критику и eventualное удаление поста после утверждения, что он помолился над ним, Хиггинс сохранил свою позицию по оскорбительным комментариям.

“Все факты верны”, – заявил Хиггинс. “Я могу опубликовать еще один спорный пост, если хотите. У нас есть свобода слова. Я буду высказывать свое мнение, как захочу”.

Далее Хиггинс заметил: “Для меня это не проблема. Это как что-то, прилипшее к подошве моего ботинка. Просто соскреби и двигайся дальше с моей жизнью”.

Хиггинс продолжил распространять неверные утверждения о том, что гаитянские иммигранты якобы съедают домашних животных жителей Спрингфилда, Огайо. Эта дезинформация была распространена бывшим президентом Дональдом Трампом и его кандидатом в вице-президенты, сенатором ДжД Вэнсом. Гаитянские иммигранты, на которых ссылается Хиггинс, в основном находятся в США легально через программу убежища, которая позволяет гражданам и законным резидентам ходатайствовать о присоединении к ним своих родственников из Гаити в США.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хейким Джеффрис посоветовал CNN, что республиканцы должны пересмотреть решение об удалении Хиггинса из двусторонней рабочей группы, расследующей попытки покушения на жизнь Трампа из-за его комментариев о гаитянских мигрантах.

“Заявление конгрессмена Клея Хиггинса было оскорбительным и опасным”, – сказал Джеффрис. “Неясно, почему кто-то столь безответственный, как Клэй Хиггинс, был назначен в серьезную рабочую группу, расследующую деятельность Секретной службы”.

“Возможно, это то, что республиканское руководство Палаты представителей должно пересмотреть”, – добавил Джеффрис.

Между тем спикер Палаты представителей Майк Джонсон попытался заявить, что Хиггинс сожалеет о своем посте.

“В общем, к нему на полу подошли коллеги, которые сказали, что это оскорбительно. Он пошел в заднюю часть – я только что с ним поговорил об этом – он сказал, что пошел в заднюю часть и помолился об этом и сожалеет, и удалил пост”, – сказал Джонсон в среду. “Вот что вы хотите, чтобы этот джентльмен сделал. Я уверен, что он, возможно, сожалеет о некоторых словах, которые он использовал. Но, знаете ли, мы ценим здесь искупление”.

Хорсфорд, которого окружали коллеги на полу, когда он требовал, чтобы Хиггинса привлекли к ответственности, сказал: “Его слова продвигают ненависть, они продвигают страх, и поэтому так важно, чтобы это тело стояло вместе и гарантировало, чтобы были последствия”.

Демократический представитель Гленн Айви из Мэриленда, который также является членом КБС, сказал CNN, что комментарии Хиггинса были “отвратительными”.

“Я был quite taken aback”, – добавил Айви.

Скандал вокруг комментариев Хиггинса вызвал интенсивные дискуссии в политическом мире.

В свете разделительной природы заявлений Хиггинса призывы к этическому расследованию и потенциальному наказанию в Палате не являются чем-то необычным в политической дискуссии.

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