Республиканская и Демократическая партии выпускают противоречивые доклады, обвиняя в ошибках в стратегии выхода Америки из Афганистана.

В результате расследования, проведенного республиканцами из Комитета по иностранным делам Палаты представителей, были опубликованы отчеты, подписанные председателем комитета, республиканцем Майклом МакКолом, и демократом Грегори Миксом. Эти документы демонстрируют глубоко партийный характер дебатов вокруг хаотичного ухода США из Афганистана. В преддверии выборов республиканцы используют эвакуацию в качестве инструмента для нападок на вице-президента Камалу Харрис.

Отчеты являются частью серии обзоров, посвященных выводу, который привел к гибели 13 американских военнослужащих и оставлению без защиты многих афганцев, сотрудничавших с США.

Игра в обвинения в основном проходит по партийным линиям: республиканцы обвиняют администрацию Байдена в поспешном уходе из Афганистана, а демократы, в том числе Белый дом, винят администрацию Трампа за соглашение с талибами, которое инициировало вывод.

Выводы обоих отчетов, обнародованные CNN до их официального опубликования в понедельник, в основном подтверждают эту поляризацию. Хотя появилась новая информация, основные выводы остаются прежними.

Республиканский отчет резко критикует администрацию Байдена, полностью возлагая ответственность за хаотичный уход на ее решения. Он также пытается вовлечь в обвинения Харрис, теперь демократического кандидата в президенты, называя действующее правительство "администрацией Байдена-Харрис".

Обвиняя администрацию в систематическом введении в заблуждение и обмане американского народа на всех этапах вывода, отчет предлагает целый ряд рекомендаций, таких как осуждение президента Джо Байдена, Харрис и других членов команды национальной безопасности резолюциями.

Кроме того, рекомендации касаются будущего успеха операций по эвакуации некомбатантов (NEO), они призывают Конгресс установить стандартные процедуры и требования для брифингов Госдепартамента и Пентагона о планах NEO, когда embassy высокого риска была определена.

Обширный список также требует рассекречивания подробностей о теракте у ворот Аббея, в результате которого погибли 13 военнослужащих и десятки афганцев, а также создание порталов очевидцев для последействия обзора.

МакКол защищал отчет от обвинений в политизации, утверждая, что расследование проводилось беспристрастно и основывалось исключительно на фактах и доказательствах.

Однако Микс критиковал МакКола за преследование предопределенной партийной повестки дня по поводу вывода из Афганистана, утверждая, что республиканские попытки создать заголовки вместо признания сути расследования становились все более экстремальными по мере приближения выборов.

Белый дом также осудил отчет МакКола.

"Каждый аспект последнего партийного отчета председателя МакКола показывает, что он основан на выборочных фактах, искаженных характеристиках и укоренившихся предрассудках, которые преследуют это расследование с самого начала", - заявила Шэрон Ян, представитель отдела надзора и расследований Белого дома.

Республиканцы обвиняют администрацию Байдена в проведении вывода "несмотря на последствия"

После вступления в должность председателя комитета в январе 2023 года МакКол начал расследование с целью изучить планирование, принятие решений и исполнение Госдепартаментом вывода.

Расследование республиканцев включало несколько слушаний, интервью с 18 бывшими и действующими официальными лицами и изучение многочисленных правительственных документов.

Результатом стал отчет, содержащий пять основных выводов.

Он утверждает, что администрация Байдена была "определена вывестись из Афганистана, независимо от соглашения в Дохе" - соглашения, заключенного во время администрации Трампа о постепенном, но полном выводе, - "и любой ценой". Он обвиняет администрацию в игнорировании условий соглашения в Дохе, просьб правительства Афганистана и возражений, высказанных НАТО, в результате чего она приняла решение вывестись из Афганистана в одностороннем порядке.

Кроме того, отчет утверждает, что администрация приоритетнее всего ставила видимость вывода над безопасностью американских военнослужащих на месте. Он критикует задержку администрации с приказом об операции по эвакуации некомбатантов (NEO), что уже было тщательно проанализировано и задокументировано. Отчет утверждает, что после вывода США Афганистан снова стал убежищем для террористических групп, таких как Аль-Каида и ИГИЛ-Х.

Другие выводы отчета включают утверждение о том, что специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад, назначенный при администрации Трампа, работал над планом передачи власти в Афганистане, в котором участвовали талибы. Комитет заявляет, что Халилзад был "привержен" идее участия талибов в переходе правительства Афганистана.

Хотя переговоры, которые вел Халилзад, ранее освещались в СМИ и в конечном итоге провалились из-за военного захвата Кабула талибами, детали того, что предлагалось в некоторых случаях, оставались неясными.

Халилзад участвовал в транскрибированном интервью с комитетом и заявил, что талибы требовали 70-30 процентов в свою пользу. Он отметил, что по мере изменения баланса сил на земле продолжались переговоры о правительстве, но финансовая цена росла.

Отчет также упоминает заявления представителей администрации Байдена, сделанные публично в момент вывода, которые противоречили информации, которой располагало американское правительство о ситуации на месте.

Например, в октябре 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для обеспечения безопасности базы ВВС Бagram потребуется 5000 солдат, которую США передали афганцам в июле 2021 года. Однако генерал Маккензи заявил комитету, что при 2500 американских войсках афганские силы могли продолжать борьбу, что позволяло бы жизнеспособную базу в Бagram. Он добавил, что, по его мнению, поддержание Бagram было важно для стабильности в стране. Кроме того, Псаки утверждала, что никто не мог предсказать, что афганская армия так быстро рухнет, несмотря на то, что на тот момент существовали оценки США, которые предполагали возможность быстрого коллапса.

Меморандум демократов о докладе

Меморандум демократов излагает их особое видение слушаний, документов и стенограмм интервью. Он утверждает, что администрация Трампа инициировала вывод и "неорганизовала его исполнение". Меморандум также заявляет, что администрация Байдена провела всесторонний обзор процесса эвакуации. Он заявляет, что захват Кабула талибами "быстро изменил ситуацию в Кабуле и побудил США предпринять беспрецедентные меры для защиты американцев, наших союзников и наших интересов".

Кроме того, в меморандуме Меекса утверждается, что вывод не является чем-то новым — "он совпадает с тем, что официальные лица администрации, собственное последействие Госдепартамента по Афганистану (AAR) и обширное освещение в прессе неоднократно заявляли в течение многих лет о выводе США из Афганистана".

Меморандум заявляет, что "эта нарратив не лишена споров — например, о том, следует ли оставить небольшой контингент в Афганистане, должны ли американские аналитики были предвидеть падение афганского правительства и молниеносный захват талибов или точное время перехода с гражданских эвакуационных рейсов на ОСВ, но ни один политико-военный процесс не обходится без споров, и ни одно решение главнокомандующего не удовлетворит всех".

Меекс заявил, что выпустил свой меморандум, потому что "американский народ, который финансирует надзор этого комитета, заслуживает правды".

Нью-йоркский демократ также обвинил своих республиканских коллег в политизации вопроса перед выборами.

"С приходом вице-президента Камалы Харрис в демократический президентский билет выступления республиканцев достигли своего апогея — теперь они утверждают, что она руководила выводом США, хотя она упоминается всего три раза в 3288 страницах стенограмм интервью комитета", — обвинил Меекс.

Даже с выходом доклада Макколл четко заявил, что продолжит расследование по мере приближения дня выборов и после него.

"У нас остается много нерешенных вопросов по поводу" Министерства обороны, сказал Макколл в воскресенье CBS "Лицу нации" перед публикацией доклада. Он заявил, что "никаких окончательных выводов не сделано" по поводу атаки на ворота Абея в аэропорту Кабула. Эта смертельная атака, на которую претендовала ИГИЛ-К, стала предметом нескольких расследований.

Председатель республиканцев Макколл выдал повестку в суд секретарю госдепартамента Антону Блинкену для дачи показаний по докладу. Рекомендации доклада призывают к даче показаний официальных лиц, таких как советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Конгресс несет ответственность за то, чтобы те, кто ответственен за вывод из Афганистана, наконец, были привлечены к ответственности", — гласит доклад.

Накануне выхода доклада Макколл сказал, что проведение вывода было "моральной халатностью" администрации.

"Это был один из самых смертоносных дней в Афганистане. Его можно было предотвратить, если бы Госдепартамент выполнил свою законную обязанность по организации плана эвакуации. Они этого не сделали, пока талибы не вторглись и не захватили Кабул. К тому времени было уже слишком поздно", — сказал Макколл на CBS.

Макколл также заявил, что выход доклада в настоящее время не является политическим ходом, указав на многочисленные препятствия, с которыми столкнулась комиссия при сборе информации и проведении интервью.

Однако пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер сказал в заявлении CNN, что "остается разочаровывающим, что республиканцы комитета по иностранным делам палаты представителей использовали этот процесс для политизации политики в Афганистане, а не для работы над законодательными решениями, которые усилили бы нашу страну".

"Они нанесли ущерб, используя ложную информацию и представляя неточные нарративы, предназначенные только для нанесения ущерба администрации, а не для информирования американцев о том, как закончилась наша самая длительная война", — сказал Миллер. "Госдепартамент по-прежнему гордится своей рабочей силой, которая вышла вперед в последние дни нашего присутствия в Афганистане, чтобы эвакуировать как американцев, так и храбрых афганцев, которые стояли рядом с нами в течение более 20 лет".

Спикер Белого дома Ян также защищал решения администрации и винил Трампа и соглашение в Дохе, заключенное при его президентстве, заявляя, что Байден "унаследовал невыполнимое положение".

"Как мы неоднократно заявляли, окончание нашей самой длительной войны было правильным решением, и наша страна стала сильнее в результате", — сказал Ян в заявлении CNN. "Вывод наших войск после 20 лет позволил нам перенаправить ресурсы на решение угроз международному миру и стабильности, таких как российское вторжение в Украину, продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, все более агрессивные действия Китая и террористические угрозы во всем мире".

В июне 2023 года Госдепартамент выпустил долгожданный отчет о последействии в Афганистане, который показал, что вывод всех американских войск из Афганистана под руководством администраций Трампа и Байдена имел негативные последствия и подробно описал серьезные недостатки в текущей администрации, которые привели к хаотичному и смертоносному выводу США из Афганистана после почти двух десятилетий на земле.

Отчет предлагает рекомендации на будущее, в основном сосредоточиваясь на управлении кризисами и готовности Департамента. Отчет, выпущенный Госдепартаментом, а также республиканский, предлагают назначить единый контакт в департаменте во время сложных кризисных ситуаций.

Эта история была обновлена с дополнительной информацией.

Споры вокруг выхода США из Афганистана вновь стали главной темой политики, с республиканцами, использующими эвакуацию как инструмент для критики вице-президента Камалы Харрис перед выборами.

Партийная природа дебатов вокруг вывода США из Афганистана была очевидна в отчетах, выпущенных республиканскими и демократическими членами комитета по иностранным делам палаты представителей. Отчеты в основном укрепили существующую поляризацию, с республиканцами, винящими администрацию Байдена за поспешный выход, и демократами, винящими администрацию Трампа за сделку с талибами.

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