Решительно осуждает акцию Discover Airlines

"Компания Discover Airlines решительно возражает против призыва к забастовке, инициированного профсоюзами UFO и VC. Неприемлемо требовать от работников бастовать в разгар сезона отпусков, особенно когда уже достигнуты соглашения с профсоюзом Verdi в рамках коллективных переговоров. Это действие свидетельствует о том, что UFO и VC не ставят интересы своих членов на первое место, а преследуют цели власти и влияния.

UFO и VC были застигнуты врасплох неожиданным соглашением между Verdi и Discover после нескольких безуспешных переговоров о первом коллективном договоре для трехлетней авиакомпании. Они считают, что имеют более крупную базу членов среди около 1900 работников Discover и должны быть основными переговорщиками.

Они подозревают, что смена Discover в сторону Verdi является частью более широкой стратегии группы Lufthansa по ослаблению могущественных профсоюзов в отрасли, и опасаются, что то же самое может произойти с недавно созданной City Airlines для рейсов-федеральных.

Discover, который осуществляет tanto европейские, так и дальнемагистральные рейсы из Франкфурта и Мюнхена, позже в течение дня объявит подробности отмены рейсов из-за забастовки. Во время первой волны забастовки, инициированной VC и UFO в начале года, отмены были минимальными благодаря поддержке сети Lufthansa. Тем не менее, продолжающаяся забастовка приводит к растущим затратам для группы Lufthansa.

Компания была вынуждена снизить свой прогноз прибыли на этот год из-за забастовок, инициированных Verdi в споре о зарплате для наземного персонала в первой половине года, что привело к прямым и косвенным расходам в размере полмиллиарда евро.

Разногласия между UFO и VC кажутся еще более острыми, поскольку они считают, что имеют самую большую базу членов среди сотрудников Discover и считают себя законными основными переговорщиками. Даже самые острые тактики переговоров от UFO и VC могут столкнуться с трудностями в пересмотре решения Discover приоритезировать соглашения с другими профсоюзами."

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