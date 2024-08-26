Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСамый острый

Решительно осуждает акцию Discover Airlines

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Решительно осуждает акцию Discover Airlines

"Компания Discover Airlines решительно возражает против призыва к забастовке, инициированного профсоюзами UFO и VC. Неприемлемо требовать от работников бастовать в разгар сезона отпусков, особенно когда уже достигнуты соглашения с профсоюзом Verdi в рамках коллективных переговоров. Это действие свидетельствует о том, что UFO и VC не ставят интересы своих членов на первое место, а преследуют цели власти и влияния.

UFO и VC были застигнуты врасплох неожиданным соглашением между Verdi и Discover после нескольких безуспешных переговоров о первом коллективном договоре для трехлетней авиакомпании. Они считают, что имеют более крупную базу членов среди около 1900 работников Discover и должны быть основными переговорщиками.

Они подозревают, что смена Discover в сторону Verdi является частью более широкой стратегии группы Lufthansa по ослаблению могущественных профсоюзов в отрасли, и опасаются, что то же самое может произойти с недавно созданной City Airlines для рейсов-федеральных.

Discover, который осуществляет tanto европейские, так и дальнемагистральные рейсы из Франкфурта и Мюнхена, позже в течение дня объявит подробности отмены рейсов из-за забастовки. Во время первой волны забастовки, инициированной VC и UFO в начале года, отмены были минимальными благодаря поддержке сети Lufthansa. Тем не менее, продолжающаяся забастовка приводит к растущим затратам для группы Lufthansa.

Компания была вынуждена снизить свой прогноз прибыли на этот год из-за забастовок, инициированных Verdi в споре о зарплате для наземного персонала в первой половине года, что привело к прямым и косвенным расходам в размере полмиллиарда евро.

Разногласия между UFO и VC кажутся еще более острыми, поскольку они считают, что имеют самую большую базу членов среди сотрудников Discover и считают себя законными основными переговорщиками. Даже самые острые тактики переговоров от UFO и VC могут столкнуться с трудностями в пересмотре решения Discover приоритезировать соглашения с другими профсоюзами."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство
Политика

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом. По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.
Политика

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска. 19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Политика

Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно