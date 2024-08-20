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Решение судов: "Письма в концентрационных лагерях способствовали массовому уничтожению"

Это могло означать конец судебных действий, связанных с массовыми убийствами, спонсированными Национал-социалистами в Германии. Недавно был вынесен приговор высокопоставленному чиновнику из концлагеря.

 and  James Williams
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Верховный суд (BGH) оставил в силе приговор бывшему functionтарию концентрационного лагеря за...
Верховный суд (BGH) оставил в силе приговор бывшему functionтарию концентрационного лагеря за пособничество в совершении широкомасштабных убийств.

- Решение судов: "Письма в концентрационных лагерях способствовали массовому уничтожению"

В знаковом решении Федеральный верховный суд (Бундесgerichtshof) подтвердил, что гражданский секретарь, работавший в концентрационном лагере в эпоху национал-социализма, мог быть соучастником массовых убийств. К такому выводу пришли в знаковом деле, которое рассматривалось в отношении Ирмгард Ф., бывшей машинистки в концлагере Стутгоф возле Данцига.

Ландgericht Itzehoe изначально приговорил Ирмгард Ф. к двум годам условно за пособничество в убийстве в 10 505 случаях и покушение на убийство в 5 случаях. Это решение было поддержано 5-м уголовным сенатом BGH, что сделало его окончательным.

Это дело является одним из последних уголовных процессов, рассматривающих нацистские массовые убийства. Оно стало исторически значимым, так как впервые гражданский служащий был привлечен к ответственности. tanto судебное разбирательство, как и оглашение решения, были записаны для Федерального архива.

Роль машинистки в пособничестве

В возрасте 18-19 лет Ирмгард Ф. работала в командном офисе концлагеря Стутгоф с июня 1943 года по апрель 1945 года. Суд argued, что почти вся корреспонденция, связанная с лагерем, проходила через ее стол. Она поддерживала близкие отношения с комендантом лагеря Паулем Вернером Хоппе.

Секретарю предъявлено обвинение в пособничестве в смерти заключенных через негуманные условия лагеря, транспорты смерти и газовую камеру. По оценкам Аrolsen Archives, между 1939 и 1945 годами в Стутгофе и его филиалах содержалось около 110 000 человек из 28 стран, из которых почти 65 000 не пережили.

Своей работой Ирмгард Ф. помогла ответственным лицам лагеря в систематическом убийстве заключенных. Даже поддерживающие действия могли быть юридически квалифицированы как пособничество в убийстве, согласно BGH. Посвящение Ирмгард Ф. в своей роли обеспечило tanto физическую, как и психологическую поддержку.

Неуспешная апелляция защиты

Защита Ирмгард Ф. подала апелляцию, утверждая, что против нее не было доказано умысла, так как не было установлено, что она знала об activities лагеря. Кроме того, они заявили, что работа машинистки не отличалась от ее предыдущей работы в банке и что она выполняла нейтральные задачи.

Однако findings Ландгерихта Itzehoe показали, что Ирмгард Ф. была хорошо осведомлена об activities лагеря. Ее рабочее место выходило на часть территории лагеря, она видела трубу крематория и знала о плачевном состоянии заключенных.

Нейтральная роль больше не применима

Кроме того, Ирмгард Ф. знала о преступных действиях главных виновников, в том числе коменданта лагеря Хоппе, с момента начала своей работы. Служа им преданно, она поддерживала их преступные действия, что делало ее действия больше не нейтральными.

Пауля Вернера Хоппе обвинили в пособничестве в убийстве в 1957 году, но только в отношении нескольких сотен человек. По словам председательствующего судьи Габриэлы Циринер, это было несправедливо. Это было результатом ошибочных исторических практик преследования нацистских преступников в Германии.

В последнее время пожилые бывшие сотрудники концлагеря проходили судебные процессы, переключая внимание с лиц, занимающих руководящие должности, убийц или чрезмерных виновных на общую службу в лагерях, где происходили систематическое массовое убийство. Приговор против Джона Демьянюка, осужденного за свою деятельность в лагере смерти Собибор в 2011 году, стал прецедентом для этого изменения.

Адвокаты Ирмгард Ф., в том числе адвокат Вольф Молкentin, похвалили решение BGH. Ее сотрудничество во время первоначального суда было ограничено, так как она в основном молчала. Однако в своем последнем заявлении она выразила сожаление о том, что находилась в Стутгофе в то время.

Адвокаты оставшихся 23 соучастников также выразили удовлетворение вердиктом. Клиент, проживающий в Израиле, скорее всего, почувствует облегчение и радость, согласно адвокату Christine Siegrot. "Он не мстительный дух. Это было меньше о самом подсудимом, а больше о прозрачности и установлении истины о Стутгофе".

Президент Центрального совета евреев Йозеф Шустер приветствовал решение, заявив, что оно показывает решимость судебной системы не ставить точку на нацистских преступлениях. "Убийство не имеет срока давности - ни юридически, ни морально", - сказал он.

Несмотря на то, что она работала в роли машинистки в концлагере Стутгоф в эпоху национал-социализма, действия Ирмгард Ф. были признаны соучастницей массовых убийств немецкими судами, так как она помогла ответственным лицам лагеря в систематическом убийстве заключенных. Дело против Ирмгард Ф., гражданского служащего Германии, стало одним из последних уголовных процессов, рассматривающих нацистские массовые убийства.

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