Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКлаузия о лучшей цене

Решение Европейского суда о клаузе о лучшей цене Booking.com - умеренное влияние на путешественников

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Европейский суд юстиции постановляет о преимущественном положении страны Booking.com – минимальное...
Европейский суд юстиции постановляет о преимущественном положении страны Booking.com – минимальное воздействие на путешественников.

Решение Европейского суда о клаузе о лучшей цене Booking.com - умеренное влияние на путешественников

Европейский суд вынесет решение в четверг в 9:30 утра по делу Booking.com о спорных "клаузах наилучшей цены". Этот спор уже некоторое время рассматривается в немецких и голландских судах. Веб-сайты, подобные Booking.com, HRS и Expedia, позволяют пользователям просматривать и бронировать различные варианты размещения в отелях. При бронировании через эти платформы оператор взимает комиссию с отеля, которая добавляется к стоимости номера, фактически заставляя пользователя оплачивать ее косвенно.

Если бронировать напрямую в отеле, эту комиссию не придется платить, что потенциально снизит стоимость номера. Именно здесь и вступает в силу так называемый "узкий клауз наилучшей цены" Booking.com, который запрещал отелям предлагать номера по более низким ценам через собственные каналы распространения. Федеральное cartel-ведомство Германии и Федеральный верховный суд (BGH) признали этот клауз недействительным. Однако суд в Амстердаме задается вопросом, нарушают ли такие соглашения европейский запрет на картели и передал это дело в ЕСЮ.

Влияние на путешественников, скорее всего, будет минимальным, поскольку Booking.com отменил клаузы наилучшей цены в Европейской экономической зоне в этом году. Это решение было обосновано Законом о цифровых рынках ЕС (DMA), который планирует стимулировать конкуренцию в цифровых услугах путем введения более строгих правил для крупных платформ.

"Клауз наилучшей цены", признанный недействительным Федеральным cartel-ведомством Германии и Федеральным верховным судом, ограничивает отели в возможности предлагать более низкие цены через собственные каналы распространения. Сейчас суд в Амстердаме рассматривает, нарушают ли такие клаузы европейский запрет на картели.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Мелания Трамп, бывшая первая леди, выступает на Национальном съезде Республиканской партии в...
Политика

Мелания Трамп выражает гордость за свои прошлые начинания в качестве модели, специально ссылаясь на ее обнаженные фотосессии.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, поделилась свежим видео в социальных сетях во вторник, оправдывая свои прошлые работы в качестве модели в обнаженном виде, в то же время рекламируя свой последний труд.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Этот документ описывает:
Политика

Военные США отправляют войска "Арктических Ангелов" в отдаленный регион Аляски в ответ на российские военные учения.

На прошлой неделе personale армии США были направлены на изолированный остров к юго-востоку от Аляски, проводились оборонительные операции для защиты сил в связи с ожидаемым усилением российских и китайских военных учений в регионе, согласно заявлению армии.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно