Решение Европейского суда о клаузе о лучшей цене Booking.com - умеренное влияние на путешественников

Европейский суд вынесет решение в четверг в 9:30 утра по делу Booking.com о спорных "клаузах наилучшей цены". Этот спор уже некоторое время рассматривается в немецких и голландских судах. Веб-сайты, подобные Booking.com, HRS и Expedia, позволяют пользователям просматривать и бронировать различные варианты размещения в отелях. При бронировании через эти платформы оператор взимает комиссию с отеля, которая добавляется к стоимости номера, фактически заставляя пользователя оплачивать ее косвенно.

Если бронировать напрямую в отеле, эту комиссию не придется платить, что потенциально снизит стоимость номера. Именно здесь и вступает в силу так называемый "узкий клауз наилучшей цены" Booking.com, который запрещал отелям предлагать номера по более низким ценам через собственные каналы распространения. Федеральное cartel-ведомство Германии и Федеральный верховный суд (BGH) признали этот клауз недействительным. Однако суд в Амстердаме задается вопросом, нарушают ли такие соглашения европейский запрет на картели и передал это дело в ЕСЮ.

Влияние на путешественников, скорее всего, будет минимальным, поскольку Booking.com отменил клаузы наилучшей цены в Европейской экономической зоне в этом году. Это решение было обосновано Законом о цифровых рынках ЕС (DMA), который планирует стимулировать конкуренцию в цифровых услугах путем введения более строгих правил для крупных платформ.

"Клауз наилучшей цены", признанный недействительным Федеральным cartel-ведомством Германии и Федеральным верховным судом, ограничивает отели в возможности предлагать более низкие цены через собственные каналы распространения. Сейчас суд в Амстердаме рассматривает, нарушают ли такие клаузы европейский запрет на картели.

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