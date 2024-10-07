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Рекордно низкий уровень немецких иммигрантов, переехавших в США за последние два десятилетия

 and  Michael Bootcampf
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Зафиксировано наименьшее количество немецких иммигрантов в США за последние два десятка лет.
Зафиксировано наименьшее количество немецких иммигрантов в США за последние два десятка лет.

Рекордно низкий уровень немецких иммигрантов, переехавших в США за последние два десятилетия

Согласно данным Федерального статистического управления, США испытывают снижение популярности как вариант переезда для иммигрантов. В 2023 году примерно 9200 немцев переехали в США. Исключая годы, затронутые COVID-19, это lowest point в количестве немецких иммигрантов в США за два десятилетия. В 2003 году, в отличие от этого, около 12 300 немцев переехали туда, что на четверть больше, чем в 2023 году.

Несмотря на снижение, США оставались одним из ведущих choices для немецких иммигрантов в предыдущем году, уступая только Швейцарии (21 000) и Австрии (12 500).

Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2023 году в США проживало примерно 520 400 немцев. Это на 11% меньше, чем десять лет назад. В то же время, количество американских граждан, проживающих в Германии, увеличилось на 29% за тот же период, достигнув около 125 800 в 2023 году.

Отдел статистики иммиграции сообщил, что в 2022 году примерно 4200 взрослых немцев стали гражданами США. Эта цифра оставалась относительно стабильной в течение многих лет, а данные за 2023 год все еще ожидаются.

Отчеты Федерального статистического управления показывают, что несмотря на снижение числа немецких иммигрантов, количество немцев, переехавших в США в 2023 году, все еще значительно превышало lowest point за два десятилетия, за исключением лет, затронутых COVID-19. Даже с этим снижением, США оставались одним из ведущих направлений для немецких иммигрантов, с меньшим количеством иммигрантов, чем в Швейцарии и Австрии в предыдущем году.

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