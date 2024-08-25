Рейд Брейны Тейлор: экспертный анализ того, почему обвинения против бывших офицеров были сняты в суде

Луивилльские детективы Джoshua Jaynes и Sgt. Kyle Meany были обвинены в 2022 году за представление ложного заявления об обыске в жилище Тейлор до рейда LMPD. Впоследствии они сотрудничали, чтобы выдумать "обманчивую историю", чтобы избежать ответственности за свои роли в подготовке заявления об обыске, которое содержало ложную информацию, согласно судебным записям.

Однако федеральный окружной судья Чарльз Симпсон постановил, что решение бойфренда Тейлор, Кеннета Уокера, выстрелить, когда офицеры ворвались в дом, было "правовым основанием" для гибели Тейлор, а не незаконный вход, согласно судебным записям.

Снятые обвинения предусматривали максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Движения об отказе от других обвинений были отклонены, и двое детективов все еще находятся под угрозой обвинений в нарушении прав человека, которые потенциально могут привести к тюремным срокам несколько лет.

Вот почему судья принял это решение, а также интерпретации аналитиков CNN.

Судья постановил, что ложное заявление не прямо привело к смерти Тейлор

Jaynes и Meany обвиняются в сознательном нарушении конституционных прав Тейлор, составив и утвердив ложное заявление для получения ордера на обыск без стука, несмотря на осведомленность о "ложных и вводящих в заблуждение заявлениях, упущенных фактах, использовании устаревшей информации и отсутствии оснований для подозрений" в заявлении, согласно заявлению Министерства юстиции 2022 года. Оба офицера знали, что исполнение ордера на обыск "может представлять потенциальные риски tanto для вооруженных офицеров LMPD, как и для любого человека, присутствующего в жилище Тейлор", как было также заявлено.

Тем не менее, судья Симпсон заключил, что ложное заявление на ордер не было прямой причиной смерти Тейлор.

"Смерть Тейлор в основном была связана с методом исполнения ордера. Решение Уокера выстрелить, как утверждалось и аргументировалось, было ожидаемым и вероятным последствием исполнения ордера в 12:45 ночи в неосведомленном домохозяйстве. Это решение инициировало ответный огонь, поразивший и убивший Тейлор".

13 марта 2020 года, когда офицеры исполнили ордер в квартире Тейлор, она была в постели с Уокером. Офицеры объявили о своем присутствии, а затем выбили дверь, после чего Тейлор и Уокер кричали, чтобы узнать, кто снаружи, но не получили ответа, согласно Уокеру. Предположив, что это грабители, Уокер взял свой законно владеть огнестрельное оружие и выстрелил, когда офицеры ворвались внутрь.

Это вызвало шквал огня от офицеров. Тейлор, которая была в коридоре с Уокером, была ранена несколько раз. Уокер остался невредимым.

"С точки зрения обвинителей, они утверждают, что с того момента, как офицеры предоставили ложную информацию судье для получения ордера и впоследствии исполнили ордер, зная, что информация была ложной, каждый последующий шаг был правовым нарушением и что права Тейлор на гражданские права были нарушены", - сказала Мисти Маррис, адвокат по уголовным делам и аналитик CNN.

"Аргумент защиты, однако, заключается в том, что даже если мы это сделали, как только офицеры вошли в жилище, бойфренд Тейлор выстрелил в полицейских, что спровоцировало их ответный огонь, и из-за выстрела бойфренда прервалась правовая цепочка, чтобы удерживать офицеров уголовно ответственными за ее смерть", - добавила Маррис.

Аналитик CNN по правовым вопросам Джои Джексон не согласился с решением судьи. Он argued, что хотя выстрел Уокера привел к тому, что офицеры ответили огнем, реакция Уокера была предсказуема при данных обстоятельствах.

"Судья утверждает, что выстрел Уокера прерывает цепочку событий, подразумевая, что офицеры не имеют к этому никакого отношения, и что это был Уокер. Однако под законом только предсказуемые вмешивающиеся события могут быть оправданы. Но разве не предсказуемо, когда исполняется ордер на обыск без стука, что кто-то может защищать свой дом огнестрельным оружием? Человек имеет право защищать свою собственность, особенно когда он не осведомлен об интрузиях. Не разумно ли утверждать, что ответственный за это тот, кто вошел и спровоцировал ситуацию?"

"Поведение офицеров, на мой взгляд, привело к смерти Тейлор, потому что без их лжи они не были бы в доме, и без того, чтобы выбить дверь, не было бы выстрела, и без выстрела не было бы смерти", - сказал Джексон.

Обвинение было понижено с тяжкого до простого

Хотя офицеры были первоначально обвинены в использовании огнестрельного оружия для нарушения четвертой поправки Тейлор к праву на неприкосновенность частной жизни, решение судьи Симпсона гласило, что не установлено, что "команда исполнения использовала огнестрельное оружие с намерением подвергнуть Тейлор обыску".

С исключением формулировки "использование опасного оружия" судьей, обвинение было преобразовано в проступок, наказуемый штрафом и/или лишением свободы на срок не более одного года, согласно судебным записям.

"Федеральный окружной судья фактически снизил обвинения в нарушении гражданских прав. Первоначальное обвинение в нарушении гражданских прав Тейлор против незаконного обыска и изъятия, повлекшего за собой ее смерть, значительно увеличивало severity обвинения и наказания, и судья исключил компонент 'повлекшее за собой смерть' из обвинения, потому что судья определил, что любые нарушения при получении ордера на обыск не были причиной ее смерти", - сказал Эли Хониг, бывший федеральный прокурор и старший аналитик CNN по правовым вопросам.

"Основная причина, приведшая к ее смерти, была реакция бойфренда на полицию, что спровоцировало ответную реакцию полиции. Это не означает, что дело полностью закрыто. Есть все еще менее serious обвинения в нарушении гражданских прав, с которыми придется иметь дело, и полицейские офицеры, участвующие в этом, все еще находятся под обвинением в подделке заявлений в своем заявлении об обыске. Однако самое serious обвинение больше не рассматривается".

Менни по-прежнему faces до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний федеральным следователям. Джейнс обвиняется в фальсификации записей в федеральном расследовании, а также в сговоре с целью фальсификации записей и подкупе свидетелей. Если виновен, Джейнс может получить до 40 лет тюрьмы.

Бывший детектив ЛПМ Бретт Хэнкисон, также причастный к смерти Тейлор, пройдет новый судебный процесс по правам человека в октябре, после присяжных, которые не смогли прийти к единому мнению на его первоначальном процессе. Прокуроры якобы применили избычную силу в ту ночь, когда Тейлор была убита, и нарушили ее гражданские права, а также ее бойфренда и соседей. Если виновен, Хэнкисон может провести остаток своей жизни в тюрьме.

Бывший детектив Келли Хэнна Гудлетт признала себя виновной в сговоре с целью фабриковать ордер на обыск в доме Тейлор и скрывать поддельный документ, обманывая следователей в федеральном суде в 2022 году. Гудлетт еще не приговорена.

Влияние на доверие к системе правосудия

Тейлор, наряду с Ататианой Джефферсон и Соней Мэсси, входит в группу чернокожих женщин, которые были смертельно ранены полицией в последнее время в своих домах.

"Мы глубоко опечалены и пытаемся примириться с решением судьи, которое мы находим неприемлемым", - сказал семейный представитель Тейлор в заявлении, предоставленном CNN affiliate WLKY. "Помощники генерального прокурора США по делу сообщили нам, что они планируют подать апелляцию. При текущих обстоятельствах единственное, что мы можем сделать, это оставаться терпеливыми. Эта апелляция продлит жизнь дела, но мы всегда придерживались мнения, что будем продолжать борьбу за полную справедливость для Бреонны Тейлор".

Джексон выразил озабоченность решением, заявив: "Оно устанавливает тревожный прецедент, согласно которому ответственность за справедливость в нашей системе правосудия является серьезной проблемой, и подобные инциденты, скорее всего, повторятся".

"Решение может быть обоснованным и логичным, но то, что логично и обоснованно, не обязательно должно становиться нашей реальностью", - добавил Джексон. "При наших нынешних необычных обстоятельствах я считаю, что люди теряют веру и надежду в нашу систему правосудия, и это проблема".

Смерть Тейлор initially не получила много внимания за пределами Луивилля. Однако к концу мая 2020 года был выпущен записанный в 911 звонок Уокера с той ночи, когда Тейлор была убита, и через несколько дней Джордж Флойд был убит полицией в Миннеаполисе, что привело к общенациональным протестам летом 2020 года, требующим реформы полиции.

В этом сообщении также приняли участие Paradise Afshar, Dalia Faheid, Eliott C. McLaughlin, Sonia Moghe и Hannah Rabinowitz из CNN.

Несмотря на обвинения в фальсификации ордера на обыск и нарушении конституционных прав Тейлор, федеральный судья Чарльз Симпсон не нашел прямой связи между действиями офицеров и смертью Тейлор. Он постановил, что смерть Тейлор в основном была связана с методом исполнения ордера и решением Уокера открыть огонь.

После этого решения обвинения против Джейнса и Мени были снижены с тяжкого до простого преступления, так как судья заявил, что не установлено, что офицеры использовали свои огнестрельные оружия с намерением подвергнуть Тейлор обыску.

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Хотя дело против Джейнса и Мени было существенно сокращено, Министерство юстиции США продолжает расследовать их роли в этом инциденте, и доверие к системе правосудия остается насущной проблемой, особенно в свете подобных инцидентов, затрагивающих другие общины цветных людей.

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