Речь о украинских переговорах, считаемая устаревшей представителем Кремля

Обсуждения о прекращении огня между Украиной и Россией потеряли актуальность, заявляет Россия. Проникновение Украины в пограничный регион Курск России неприемлемо, заявил Дмитрий Песков, представитель администрации президента России. Необходим ответ. Переговоров о прекращении огня не было, и вопрос больше не актуален.

11:41 Мунц: Сила белорусской армии вызывает сомненияДиктатор Лукашенко мобилизует десятки тысяч солдат вдоль границы с Украиной, что вызывает обеспокоенность в стране. Однако, по словам корреспондента ntv Райнера Мунца, это может быть больше демонстрацией силы, чем реальной угрозой.**

11:25 Круги: Подозрения в российском саботаже за тревогу в ГейленкирхенеВременное увеличение уровня безопасности на базе НАТО в Гейленкирхене возле Ахена было вызвано сообщениями об угрозе со стороны России, согласно немецким кругам безопасности. Важным признаком было получено сообщение от иностранной разведывательной службы о "подготовительных действиях для возможного российского акта саботажа против базы НАТО", как сообщалось.**

11:20 Спутниковые снимки: Российским приходится бороться с пожаром на нефтебазе в ПролетарскеНефтебаза в Пролетарске, на юге России, горит уже больше недели, согласно последним спутниковым снимкам из системы мониторинга пожаров и лесов NASA FIRMS. Пожар в депо с более чем 70 отдельными танками был вызван ударом украинского беспилотника в ночь на 18 августа. Неофициальные источники сообщают о другом ударе в пятницу утром. Власти Ростовской области объявили чрезвычайное положение в районе Пролетарска. В среду государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что в пожаре пострадали 47 пожарных.**

10:50 Польша направляет истребителиУтренние авиаудары также затронули соседнюю страну Украины: из-за близости российских атак к польской границе польская армия направила перехватчики, как сообщает новостное агентство PAP. Сообщается, что в операции также участвовали самолеты других союзников. Украинские ВВС заявили, что российская военная временно развернула 11 дальних бомбардировщиков Ту-95, оснащенных крылатыми ракетами. Кроме того, сообщается, что были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Страну также атаковали с Черного моря.**

10:22 Видео: Украинский солдат целится из пулемета в российскую крылатую ракетуУтром солдаты украинского подразделения ПВО якобы атаковали российскую крылатую ракету из пулемета, установленного на грузовике, в западном регионе Закарпатья. Губернатор Виктор Микита поделился соответствующим видео в социальных сетях. По его словам, ракета была запущена в регион из соседнего региона Львов и была сбита 650-м отдельным зенитно-пулеметным батальоном. Команда по проверке RTL/ntv подтвердила подлинность видео. Независимо нельзя подтвердить, какой тип ракеты был сбит. Однако, по данным "Киевского независимого", ракету не сбил пулемет, а зенитная ракета украинских военных, как заявил бывший спикер ВВС Юрий Игнат.**

10:03 15 украинских регионов под ударом России - цель энергетическая инфраструктура

Более половины регионов Украины подверглись нападению России, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль утром. "Сегодня массовые российские атаки поразили 15 регионов. Противник использовал разные типы оружия: дроны, ракеты, гиперзвуковые ракеты. Есть жертвы и раненые", - написал он в Telegram. Согласно украинским сообщениям, в четырех регионах была атакована энергетическая инфраструктура. Власти в Запорожье, Сумской, Ривненской и Львовской областях сообщили в Telegram, что в их регионах атакована энергетическая инфраструктура. В некоторых районах столицы Киев электричество и водоснабжение были нарушены, заявил мэр Виталий Кличко.**

09:40 ИСВ: Россия перебрасывает войска с менее важных фронтов в Украине в Курск

Военное командование России, по всей видимости, перебрасывает войска с менее важных участков фронта в Украине в Курскую область, считают эксперты Института изучения войны (ИСВ). Командиры 810-й морской пехоты, 155-й морской пехоты, 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), 56-й ВДВ (7-я ВДВ дивизия) и 51-й ВДВ (106-я ВДВ дивизия) якобы доложили президенту России Владимиру Путину в выходные дни о боевых операциях в российских территориях, граничащих с Украиной. présumably refers to the Kursk region, the US think tank stated in its latest situational report. The ISW has observed elements of the 810th Marine Infantry Brigade, 155th Marine Infantry Brigade, and 11th VDV Brigade fighting in the Kursk region and has received indications that the Russian military leadership recently deployed elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Zaporizhzhia to the border region. The Russian military command is reportedly resisting operational pressure to withdraw forces from the priority offensive efforts to capture Pokrovsk in the Donetsk region, the experts said.**

09:14 Сообщаются первые жертвы от массированных российских ударов

Несколько смертей были зарегистрированы в результате российских авиаударов, согласно данным украинских властей. Смертельные случаи зафиксированы в Луцке, Днепре и Запорожье, при этом один человек погиб в Луцке в результате "вражеской атаки" на многоквартирный дом. Губернаторы Одессы, Запорожья и Харькова сообщили об взрывах в своих регионах, призвав граждан искать укрытие. Ранее губернатор Полтавы сообщил о пяти травмах в результате атаки на промышленное предприятие.

08:50: Украина фиксирует усиление присутствия белорусских войск на границе: "Вступление Белоруссии может продлить фронт"

Украина пристально следит за усилением присутствия белорусских войск на их общей границе. Масштаб этой концентрации войск превосходит предыдущие случаи, и вступление Белоруссии в конфликт может иметь серьезные последствия, как заявила репортер ntv Надя Криевольд.

08:22: Городские центры Украины переживают серию взрывов - Киев испытывает перебои с электричеством

Множество городских центров в Украине столкнулись с взрывами после значительного российского авиационного удара (как сообщалось в 07:24). Сирены воздушной тревоги звучали по всей стране около 6 утра по местному времени. Примерно в 8:30 утра Киев стал первым городом, где произошли взрывы, за которыми последовали другие. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о проблемах с электроснабжением в нескольких районах столицы и проблемах с водоснабжением на правом берегу города. Взрывы были зарегистрированы в других городах, таких как Харьков, Одесса, Винница, Запорожье, Кременчуг, Днепр, Хмельницкий, Кропивницкий и Кривой Рог.

07:53: Министерство обороны России хвастается уничтожением 20 украинских дронов

Российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 20 дронов, направлявшихся с территории Украины на российскую территорию, как заявило Министерство обороны России. Девять были сбиты над Саратовом, три над Курском, и по два над Белгородом, Брянском и Тульской областью. Один дрон был идентифицирован над Орловской и Рязанской областями.

07:24: Россия наносит массированный авиационный удар по Украине

Украина находится под атакой, согласно последним сообщениям. "Украина сталкивается с интенсивной ракетно-бомбовой и дроновой атакой с суши, воздуха и моря", - сообщил "Киевский пост". Военный эксперт Нико Ланге указывает на то, что Россия запускает ракеты с кораблей Черного моря и 11 Ту-95 bombers, используя дроны и баллистические ракеты. "Россия проводит массированный авиационный удар по Украине". Взрывы были слышны в нескольких городах.

07:07: Командир чеченцев сообщает о потерях украинцев в Курске

Чеченские специальные силы "Ахмат" и 2-я бригада специального назначения сообщают об уничтожении двух бронетранспортеров, пяти бронетранспортеров, одного легкого танка французского производства (AMR) в Курске, как сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на слова главного генерала Апти Алаудинова. "Мы также уничтожили подразделение автоматических гранатометов и миномет, и разрушили орудие", - добавил он. "Наши солдаты нанесли значительный ущерб украинским войскам, атакуя военные объекты. Прорыв украинских войск был остановлен. Хотя украинские силы пытаются продвинуться вперед, им это не удалось. Мы уже начали контрнаступление в нескольких районах и захватили некоторые поселения. Я уверен, что эта операция будет расширяться каждый день".

06:41: Северная Корея: Ким Чен Ын приказал увеличить производство камикадзе-дронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал разрабатывать и производить больше камикадзе-дронов как "важный аспект военных приготовлений", согласно сообщению KCNA, которое сообщало о тестировании domestically developed drones. Камикадзе-дроны - это беспилотные воздушные суда, оснащенные взрывчатыми веществами, которые целенаправленно атакуют позиции противника. Россия использует иранские дроны этого типа в Украине. Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией усилилось. По данным KCNA, тест дрона состоялся в субботу на фоне эскалации tensions с Южной Кореей. Изображения, выпущенные KCNA, показывают белые летящие объекты с Х-образными крыльями, направляющиеся к целям-танкам и взрывающимся. Согласно Yonhap, целевые объекты основаны на южнокорейских танках K-2.

06:34: Украина сообщает о "уничтожении" 1140 российских солдат за 24 часа

Сообщения украинской армии свидетельствуют о том, что по крайней мере 1140 российских солдат были убиты или ранены за последние 24 часа. С начала войны число "убитых/раненых" российских солдат, по данным, возросло до 608 820. Из-за отсутствия независимой верификации эти цифры следует относиться с осторожностью. В последние дни были уничтожены четыре российских танка, 17 бронетранспортеров, 47 артиллерийских систем, одна система залпового огня, одна система ПВО и 39 дронов.

06:12 Киев советует Минску избегать сожаленийУкраина призывает Беларусь отвести свои значительные военные силы и технику с их общей границы. Министерство иностранных дел в Минске советуют воздержаться от враждебных действий и отвести свои войска из приграничной зоны. Киев предупреждает Беларусь не поддаваться на "сожаления" из-за влияния Москвы. На данный момент Беларусь не ответила. Согласно украинским источникам, войска, расположенные на границе, составляют белорусские спецподразделения и бывшие наемники "Вагнер". Оборудование включает танки, артиллерию, системы ПВО и инженерную технику, размещенную в Гомельской области вдоль северной границы Украины. Заявление также упоминает, что Украина "никогда не инициировала враждебные действия против белорусского народа и не будет этого делать в будущем."

05:46 Губернатор России сообщает о повреждении имущества от обломков дроновВ российском регионе Саратов несколько домов пострадали от обломков упавших украинских дронов, сообщает губернатор. Города Саратов и Энгельс пострадали, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. В Энгельсе находится значительная бомбардировочная база в России.

03:52 Система ПВО сообщает о нападении беспилотников на КиевУкраинские источники сообщают, что системы ПВО в Киевском регионе работают для противодействия ударам российских беспилотных летательных аппаратов. "Обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат! Системы ПВО в регионе активированы", - сообщает военная администрация региона в Telegram. В настоящее время нет сообщений о повреждениях или жертвах.

00:19 Зеленский называет нападение на команду Reuters "точным и выверенным"Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по сотрудникам Reuters в своем вечернем обращении. Один сотрудник погиб, двое других получили ранения во время нападения на отель в восточноукраинском городе Краматорске, сообщает Reuters. Погибшим оказался бывший британский солдат Райан Эванс. Эванс работал в Reuters с 2022 года, консультируя журналистов по вопросам безопасности в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Зеленский описал "типичный городской отель" как тот, который был разрушен российской ракетой "Искандер". Нападение было "точным и выверенным". "Мои соболезнования его семье и друзьям", - сказал Зеленский. Генеральная прокуратура Украины объявила предварительное расследование по Telegram. Оно произошло в субботу в 22:35 по местному времени. Reuters еще не подтвердило, было ли ракетой выпущено Россией или отель был целенаправленно атакован. Сообщения от России не поступало.

