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ПолитикаНовостиВыборы

Реакция американского избирателя на телевидение

 and  Katherine Bradley
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Реакция американского избирателя на телевидение

В ожидаемом противостоянии кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа американская общественность отреагировала заметно. После теледебатов быстрый опрос CNN среди избирателей США дал четкий вердикт.

63% респондентов считают, что демократический кандидат и нынешний вице-президент Камала Харрис победила в дебатах, в то время как только 37% считают, что бывший президент Дональд Трамп блистал больше.

Потенциальная победа демократической партии на выборах, возможно, получила заметный толчок: до дебатов рейтинг Харрис составлял 50%, а после он вырос до 63%.

С другой стороны, оценки Трампа снизились: до дебатов его рейтинг составлял 50% как того, кто, как ожидалось, превзойдет своего соперника. После дебатов эту точку зрения разделяет только 37%.

Опрос CNN дал лишь краткий взгляд на ситуацию. Влияние выступлений Харрис и Трампа на последующие опросы станет более очевидным в ближайшие дни.

"С точки зрения Харрис, ситуация не могла быть более благоприятной", - начал свой анализ политический аналитик CNN Стивен Коллинсон. Тем не менее, вопрос о том, приведет ли эта победа к устойчивому изменению поведения избирателей 5 ноября, остается открытым. "Нет гарантии, что этот теледуэль сыграет решающую роль в определении результатов выборов".

Несмотря на мнения, полученные от представителей обеих политических сил, молниеносный опрос дал предварительное представление о том, как американская общественность воспринимает первое столкновение двух кандидатов в президенты.

В отличие от масштабных опросов, опрос CNN основывался на относительно небольшой выборке. Методология опроса была тщательно задокументирована.

В общей сложности было опрошено 605 представительных участников, все из которых имели право голоса и зарегистрировались для голосования. Они утверждали, что смотрели теледебаты в прямом эфире, либо по телевизору, либо в Интернете. Их мнения о том, какой кандидат лучше справился с теледебатами, независимо от их политической принадлежности, были запрошены.

Неопределившиеся и Трамп

Изучение методологии открыло дополнительные любопытные детали: только 31% респондентов идентифицировали себя как демократы. 39% идентифицировали себя как республиканцы, а ровно 30% не принадлежат ни к одной из основных политических партий.

Похоже, что выступление Дональда Трампа 10 сентября не только оставило незаинтересованных избирателей и колеблющихся с в основном отрицательным впечатлением. Данные молниеносного опроса свидетельствуют о том, что Трамп также разочаровал некоторых своих сторонников в прямом столкновении с Камалой Харрис.

В преддверии выборов поддержка демократической партии, возможно, сменится, учитывая значительное увеличение рейтинга одобрения Камалы Харрис после дебатов. Тем не менее, вопрос о том, перейдет ли победа на дебатах в существенный эффект на поведение избирателей в день выборов, остается открытым.

Несмотря на поддержку республиканцев, некоторые сторонники Дональда Трампа, похоже, остались недовольны его выступлением против Камалы Харрис во время теледебатов, что свидетельствует о снижении его рейтинга одобрения.

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