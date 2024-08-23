Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

RFK-младший прекращает свою президентскую кампанию.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

RFK-младший прекращает свою президентскую кампанию.

"В глубине души я больше не верю, что у меня есть шанс выиграть выборы, учитывая непрерывное подавление и манипулирование СМИ со стороны тех, кто у власти. Я не могу в полной мере справедливо заставлять своих сотрудников и сторонников работать без конца или ожидать большей финансовой поддержки, если не могу гарантировать честный путь в Овальный кабинет", - выразил он.

В юридическом документе, поданном в Пенсильвании, кандидат объявил о прекращении правовой борьбы за доступ к бюллетеням в штате, "в результате сегодняшней поддержки".

В соответствии с документом, "Роберт Ф. Кеннеди Jr. и Николь Шанахан, выдвинутые как 'Мы, народ' на пост президента и вице-президента США, в связи с сегодняшней поддержкой Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, отзывают свое возражение против петиции Александра Ребера и Яннекен Смуккер".

Пол Росси, адвокат, подготовивший документ, сообщил CNN, что произошла путаница, и они исправляют это, подав исправленный документ.

"Мы подаем исправленное уведомление в Пенсильвании", - подтвердил Росси.

В заявлении Стефани Спир, представительница кампании Кеннеди, уточнила, что Кеннеди не поддерживал Трампа.

"Мистер Кеннеди не поддерживает президента Трампа. Документ был подготовлен адвокатом без ведома или проверки Кеннеди", - сообщила Спир.

Адvisor кампании Кеннеди Дел Бигтри признался, что не был в курсе ситуации, заметив: "Я удивлен, увидев это".

Трамп запланировал митинг в Аризоне на пятницу, с намеком на "специального гостя".

Эта история развивается, и будут последующие обновления.

Несмотря на Implications документа, Пол Росси, адвокат Кеннеди, заявил, что произошла путаница, и они исправляют это, подав исправленный документ. Несмотря на путаницу, политические интриги на предстоящих выборах, скорее всего, останутся сложными и противоречивыми.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Толпы собираются у здания столичного Капитолия Небраски, протестуя против предложенного ограничения...
Политика

Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Жители Небраски столкнутся с двумя противоположными предложениями, связанными с абортами, которые либо расширят текущие разрешения на аборты, либо ограничат их до текущего 12-недельного срока. Это может потенциально привести к увеличению явки избирателей в штате, который потенциально может...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В результате перемены событий кандидат в президенты Роберт Кеннеди решил прекратить свою кампанию и поддержал Дональда Трампа.
Политика

В результате перемены событий кандидат в президенты Роберт Кеннеди решил прекратить свою кампанию и поддержал Дональда Трампа.

Не смотря на маловероятные шансы на успех, президентская кампания Роберта Кеннеди-младшего не меньшая угроза для Трампа и Харрис. Представитель семьи Кеннеди неожиданно מול сыналь с собой на койню Трампа.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Власти арестовали Мигеля Алехандро Пастрана Хернандеса по подозрению в похищении водителя Lyft.
Политика

Индивидуальному обвиняемому в вооружении и похищении водителя, заставившего его ехать из Техаса во Флориду, как утверждают федеральные адвокаты.

В заявлении от прокуратуры Южного округа Флориды утверждается, что мужчина из Техаса был задержан за принудительное похищение водителя службы такси при вооруженном нападении, заставив его проехать более 1000 миль до Майами.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Кеннеди поддержит Трампа во время предвыборной кампании в США.
Политика

Кеннеди поддержит Трампа во время предвыборной кампании в США.

- Кеннеди поддержит Трампа во время предвыборной кампании в США. Будущий претендент на пост президента США Роберт Ф. Кеннеди якобы поддерживает своего соперника Дональда Трампа на американских выборах, согласно сообщениям СМИ. Источники, такие как CNN и ABC News, ссылаются на заявление советника, связанное с разногласиями избирателей в Пенсильвании. Этот документ

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Толпы собираются у здания столичного Капитолия Небраски, протестуя против предложенного ограничения...
Политика

Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Жители Небраски столкнутся с двумя противоположными предложениями, связанными с абортами, которые либо расширят текущие разрешения на аборты, либо ограничат их до текущего 12-недельного срока. Это может потенциально привести к увеличению явки избирателей в штате, который потенциально может...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в...
Общество

Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Саре Кнаппик и Елене Мирас пришлось преодолеть существенное препятствие во время испытания в джунглях. В результате голод общины лагеря усилился. К сожалению, нет такой страны, как 'Мамбей', в Африке.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Федеральные земли Германии

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно