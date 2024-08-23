RFK-младший прекращает свою президентскую кампанию.

"В глубине души я больше не верю, что у меня есть шанс выиграть выборы, учитывая непрерывное подавление и манипулирование СМИ со стороны тех, кто у власти. Я не могу в полной мере справедливо заставлять своих сотрудников и сторонников работать без конца или ожидать большей финансовой поддержки, если не могу гарантировать честный путь в Овальный кабинет", - выразил он.

В юридическом документе, поданном в Пенсильвании, кандидат объявил о прекращении правовой борьбы за доступ к бюллетеням в штате, "в результате сегодняшней поддержки".

В соответствии с документом, "Роберт Ф. Кеннеди Jr. и Николь Шанахан, выдвинутые как 'Мы, народ' на пост президента и вице-президента США, в связи с сегодняшней поддержкой Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, отзывают свое возражение против петиции Александра Ребера и Яннекен Смуккер".

Пол Росси, адвокат, подготовивший документ, сообщил CNN, что произошла путаница, и они исправляют это, подав исправленный документ.

"Мы подаем исправленное уведомление в Пенсильвании", - подтвердил Росси.

В заявлении Стефани Спир, представительница кампании Кеннеди, уточнила, что Кеннеди не поддерживал Трампа.

"Мистер Кеннеди не поддерживает президента Трампа. Документ был подготовлен адвокатом без ведома или проверки Кеннеди", - сообщила Спир.

Адvisor кампании Кеннеди Дел Бигтри признался, что не был в курсе ситуации, заметив: "Я удивлен, увидев это".

Трамп запланировал митинг в Аризоне на пятницу, с намеком на "специального гостя".

Эта история развивается, и будут последующие обновления.

Несмотря на Implications документа, Пол Росси, адвокат Кеннеди, заявил, что произошла путаница, и они исправляют это, подав исправленный документ. Несмотря на путаницу, политические интриги на предстоящих выборах, скорее всего, останутся сложными и противоречивыми.

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