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ПолитикаНовости

RFK Jr. рассматривает возможность объявления о выборах в стране, когда он обсуждает возможность отказаться от поддержки президентской кампании Трампа.

 and  Wendy Allen
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Заявивший о независимой президентской кампании Роберт Ф. Кеннеди-младший обещал не вмешиваться в...
Заявивший о независимой президентской кампании Роберт Ф. Кеннеди-младший обещал не вмешиваться в предстоящие выборы на митинге в Бруклине, Нью-Йорк, 1 мая 2024 года.

RFK Jr. рассматривает возможность объявления о выборах в стране, когда он обсуждает возможность отказаться от поддержки президентской кампании Трампа.

Команда объявила, что Кеннеди будет общаться с нацией в пятницу утром, не предоставив подробностей о теме его выступления. CNN запросила команду о дополнительных деталях.

Выступление Кеннеди запланировано вскоре после того, как его кандидат в вице-президенты, Николь Шанахан, в ходе подкаста во вторник намекнула на возможность сотрудничества с Трампом, чтобы нейтрализовать потенциальную угрозу победы вице-президента Харрис на выборах.

Трамп планирует провести митинг в Аризоне в пятницу вечером.

Выступление Кеннеди в пятницу утром, возможно, затронет политику, учитывая намеки Николь Шанахан на сотрудничество с Трампом. Несмотря на предстоящий митинг Трампа в Аризоне в пятницу вечером, остается неясным, будут ли они обсуждать политику во время своих выступлений.

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