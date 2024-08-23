RFK Jr. отказался от своего выбора на выборах в Пенсильвании из-за сегодняшней поддержки Трампа.

Согласно заявлению, Роберт Ф. Кеннеди-младший и Николь Шанахан, баллотирующиеся как кандидаты от "Мы, люди" на пост Президента и Вице-президента США, отозвали свой протест против петиции Александра Ребера и Яннекен Смуккер. Это решение было объявлено в документе.

Документ предшествует мероприятию в Аризоне, запланированному на пятницу, на котором Кеннеди, как ожидается, откажется от своей президентской кампании. Трампу также запланирован митинг в Аризоне в пятницу, с намеками на "сюрпризного гостя".

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Решение Кеннеди отказаться от своей президентской кампании и поддержать Трампа изменило фокус его политических усилий, о чем свидетельствует его запланированное присутствие на митинге Трампа в пятницу. Несмотря на это, билеты "Мы, люди", с Кеннеди в качестве кандидата в президенты и Шанахан в качестве вице-президента, продолжают участвовать в политических процессах, как показывает их отзыв протеста против петиции Ребера и Смуккер.

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