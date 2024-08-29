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ПолитикаНовостиИсламская

Разузнавательная служба якобы обсуждает потенциальное массовое насилие на событиях Swift

Намеревались устранить множества тысяч

 and  Mark Rodriguez
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Фанаты Тэйлор Свифт из Австрии имеют возможность участвовать в ее живых шоу.
Фанаты Тэйлор Свифт из Австрии имеют возможность участвовать в ее живых шоу.

Разузнавательная служба якобы обсуждает потенциальное массовое насилие на событиях Swift

В Вене предсказывали, что на концертах Тейлор Свифт, которые должны были состояться в трио, произойдет множество жертв, как заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид С. Коэн на сборе разведданных в США. Он сообщил, что целью было убить значительное количество людей, оцениваемое в десятки тысяч, на концерте. Он также подтвердил, что ЦРУ было источником разведывательных данных, переданных австрийским властям о террористических планах.

После угрозы террора концерты Свифт на стадионе Эрнст Хаппель в Вене были внезапно отменены в начале августа. Двоих молодых людей арестовали, один из них, 19-летний, якобы планировал взорвать взрывчатку и проехаться на машине через толпу фанатов Свифт, что привело бы к катастрофической резне. Этот австриец с корнями из Северной Македонии, как сообщается, присягнул на верность экстремистской группе Исламское государство (ИГ) в Интернете и, по словам властей, полностью признался после ареста.

"Неприятное чувство тревоги"

На каждом концерте в стадионе Эрнст Хаппель могло бы присутствовать около 60 000 человек, а также десятки тысяч человек вне стадиона, ожидающих дополнительных празднований.

Основной подозреваемый, а также его предполагаемый сообщник, в настоящее время находятся под стражей. Расследование против основного подозреваемого и его более молодого союзника продолжается по обвинению в членстве в террористической организации и преступной организации.

Тейлор Свифт наконец-то прокомментировала внезапную отмену своих концертов в Вене на прошлой неделе. Она заявила, что эти события вызвали у нее "новое чувство страха" и "чувство вины", выразив разочарование в Instagram, описав отмену как "разрушительную".

Экстремистская группа, к которой якобы присягнул основной подозреваемый в Интернете, - это Исламское государство (ИГ). Несмотря на отмену, Свифт выразила чувство вины и страха, описав инцидент как "разрушительный".

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