Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы

Разногласия по поводу тура Трампа на национальном кладбище

Трамп часто делает уничижительные замечания о ветеранах. Его целью было почтить павших soldierов, посетив Арлингтонское национальное кладбище, но возник новый скандал.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Аризонский национальный кладбище подал жалобу после визита Трампа
Аризонский национальный кладбище подал жалобу после визита Трампа

- Разногласия по поводу тура Трампа на национальном кладбище

Недавний визит бывшего президента США Дональда Трампа в Арлингтонское национальное кладбище вновь разжег дебаты о его отношении к ветеранам. Трамп почтительно отнёсся к погибшим американским солдатам, посетив кладбище в понедельник, расположенное недалеко от столицы США, Вашингтона. Это было на церемонии возложения венков в память об американских солдатах, погибших в результате взрыва в Афганистане три года назад. Некоторые члены семей погибших также присутствовали. Как сообщает радиостанция NPR, между командой Трампа и сотрудниками кладбища произошел инцидент. Критики обвинили Трампа, кандидата от Республиканской партии, в использовании поездки в политических целях. Кампания Трампа опровергла эти обвинения.

NPR заявила, что двое сотрудников команды Трампа оскорбили и силой удалили сотрудника кладбища, который пытался запретить съемку и фотографирование в запрещенной зоне.

Арлингтонское национальное кладбище признало спор и сообщило о жалобе. Чтобы сохранить конфиденциальность сотрудника, подробности были оставлены в тайне. Кладбище напомнило, что на его территории запрещены политические акции в соответствии с законом.

Представитель Трампа заявил на X, что фотографу было дано разрешение. В заявлении для NPR этот представитель также предположил, что сотрудник кладбища, возможно, был "психически неуравновешенным" и мешал команде Трампа.

Кампания Трампа также опубликовала заявление от родственников погибших героев на X, в котором они поблагодарили Трампа за присутствие. Они приветствовали присутствие фотографа и похвалили отношение Трампа и его команды как почтительное.

Затем Трамп опубликовал в социальных сетях ролик с посещения, в котором он критиковал вывод американских войск из Афганистана под руководством демократического президента Джо Байдена. Близкая к демократам ветеранская организация резко осудила это, заявив, что Трамп заботится о смерти солдат только тогда, когда это выгодно ему. Другие критики выразили аналогичное мнение.

В прошлом Трамп делал неоднозначные замечания о солдатах и ветеранах. Недавно он шутливо заявил на мероприятии, что высшая гражданская награда в стране превосходит высшую военную, так как ее получатели "или былиSeverely injured by an abundance of bullets or deceased."

Несмотря на споры вокруг его поведения на церемонии возложения венков в Арлингтонском национальном кладбище, Трамп объявил о своих планах баллотироваться на пост кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах. Критики argue, что его неуважительные действия во время церемонии возложения венков и последующие посты в социальных сетях не отражают уважения и благодарности, которые заслуживают ветераны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На основании заявления Зеленского наступление в Харькове мешает России дальнейшим усилением...
Политика

Украина увеличивает свою власть в Курской области.

Украина увеличивает свою власть в Курской области. С 6 августа украинские войска начали проникать на российскую территорию и расширять свое влияние. Все идет гладко со стороны Украины, но президент Зеленский имеет другое мнение в отношении Донецка. На недавнем видеообращении Зеленский объявил, что украинские войска захватили дополнительные территории в российской области

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ист.: NBC News и MSNBC сообщили, что онлайн-мониторинг был сосредоточен на случаях, связанных с...
Политика

Убийца Трампа заранее определены причины зажигают дополнительные расследования

Подозреваемый в нападении якобы изучал веб-страницы, демонстрирующие совместные появления Трампа и Байдена. nieuwК Marcello Saurini, который работает лингвистом-исследователем в решениеPopulat-edit, передал мне среда.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Молодые люди в Европе, согласно данным ВОЗ, реже используют презервативы
Панорама

Международная организация здравоохранения предупреждает о снижении использования презервативов среди подростков.

- Международная организация здравоохранения предупреждает о снижении использования презервативов среди подростков. На основании данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), молодые люди в Европе реже используют презервативы перед занятием сексом. Эта тенденция привела к значительному снижению использования презервативов среди сексуально активных подростков с 2014 года, в то время как число незащищенных

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом.
Кино

Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом.

- Гвинет Пэлтроу снова выступает на экране, на этот раз рядом с Тимоти Шалемом. "Бон и все", "Вонка" и "Дюна: Часть вторая": Тимоти Шаламе (28) в последнее время часто появляется перед камерой. После небольшого перерыва в актерской карьере после роли в блокбастере "Мстители:

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно