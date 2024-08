- Разногласия по поводу тура Трампа на национальном кладбище

Недавний визит бывшего президента США Дональда Трампа в Арлингтонское национальное кладбище вновь разжег дебаты о его отношении к ветеранам. Трамп почтительно отнёсся к погибшим американским солдатам, посетив кладбище в понедельник, расположенное недалеко от столицы США, Вашингтона. Это было на церемонии возложения венков в память об американских солдатах, погибших в результате взрыва в Афганистане три года назад. Некоторые члены семей погибших также присутствовали. Как сообщает радиостанция NPR, между командой Трампа и сотрудниками кладбища произошел инцидент. Критики обвинили Трампа, кандидата от Республиканской партии, в использовании поездки в политических целях. Кампания Трампа опровергла эти обвинения.

NPR заявила, что двое сотрудников команды Трампа оскорбили и силой удалили сотрудника кладбища, который пытался запретить съемку и фотографирование в запрещенной зоне.

Арлингтонское национальное кладбище признало спор и сообщило о жалобе. Чтобы сохранить конфиденциальность сотрудника, подробности были оставлены в тайне. Кладбище напомнило, что на его территории запрещены политические акции в соответствии с законом.

Представитель Трампа заявил на X, что фотографу было дано разрешение. В заявлении для NPR этот представитель также предположил, что сотрудник кладбища, возможно, был "психически неуравновешенным" и мешал команде Трампа.

Кампания Трампа также опубликовала заявление от родственников погибших героев на X, в котором они поблагодарили Трампа за присутствие. Они приветствовали присутствие фотографа и похвалили отношение Трампа и его команды как почтительное.

Затем Трамп опубликовал в социальных сетях ролик с посещения, в котором он критиковал вывод американских войск из Афганистана под руководством демократического президента Джо Байдена. Близкая к демократам ветеранская организация резко осудила это, заявив, что Трамп заботится о смерти солдат только тогда, когда это выгодно ему. Другие критики выразили аналогичное мнение.

В прошлом Трамп делал неоднозначные замечания о солдатах и ветеранах. Недавно он шутливо заявил на мероприятии, что высшая гражданская награда в стране превосходит высшую военную, так как ее получатели "или былиSeverely injured by an abundance of bullets or deceased."

Несмотря на споры вокруг его поведения на церемонии возложения венков в Арлингтонском национальном кладбище, Трамп объявил о своих планах баллотироваться на пост кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах. Критики argue, что его неуважительные действия во время церемонии возложения венков и последующие посты в социальных сетях не отражают уважения и благодарности, которые заслуживают ветераны.

