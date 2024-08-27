Различные страховые компании в Германии должны улучшить свое предложение для страхователей.

Согласно финансовому регулятору Германии, BaFin, несколько страховщиков жизни должны усилить свою игру в отношении выгоды для клиента. Во время собрания в Бонне вчерашним днем исполнительный директор BaFin Юлия Вайнс выразила разочарование тем, что этот базовый принцип часто не соблюдается. Она подчеркнула, что несмотря на то, что страхование жизни должно отвечать страховым потребностям и ожиданиям доходов клиентов, многие компании не дотягивают до этого уровня.

В прошлом году BaFin опубликовала руководство, в котором изложила свои ожидания от страховщиков. После этого они проанализировали затраты, комиссионные и показатели прекращения страхования различных страховых продуктов. Двенадцать компаний были выделены и сейчас проходят "надзор за поведением".

BaFin отметила, что внимание было сосредоточено на эффективных затратах. Это представляет собой годовую потерю дохода из-за затрат. BaFin отметила, что для некоторых продуктов компаний эффективная нагрузка затрат составляла 4% или более. Это означает, что компаниям необходимо было генерировать доход сопоставимого размера с необходимыми капитальными инвестициями, чтобы клиенты получили выгоду.

Вайнс пояснила, что если эффективные затраты столь высоки, страховщики должны проанализировать, достигается ли цель дохода с существенной вероятностью для клиентов, которые расторгают свои полисы начиная с этого момента. Только тогда можно говорить об "адекватной выгоде для клиента".

В ответ на выводы BaFin несколько немецких страховщиков жизни должны пересмотреть свои стратегии, чтобы лучше служить своим клиентам. Эти компании были идентифицированы как необоснованно взимающие высокие эффективные затраты, что отрицательно сказывается на доходах клиентов.

Читайте также: