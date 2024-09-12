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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Различные признаки указывают на надвигающиеся широкомасштабные нападения на Россию.

 and  John Stellmacher
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Может ли Украина потенциально ударить по военным объектам на территории России ракетами ATACMS,...
Может ли Украина потенциально ударить по военным объектам на территории России ракетами ATACMS, поставленными Соединенными Штатами?

Различные признаки указывают на надвигающиеся широкомасштабные нападения на Россию.

Великобритания якобы дала свое согласие, в то время как США дают расплывчатые ответы на запросы. Украина, похоже, находится на грани получения разрешения на использование дальнобойного оружия tanto от Великобритании, как и от США, которое будет направлено на цели на территории России.

Во время пресс-конференции в Варшаве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы скорректировать военную помощь Украине и "подогнать" ее. На вопрос, дала ли США разрешение Украине наносить удары по целям внутри России западным оружием, Блинкен ответил: "Я могу заверить вас, что мы будем продолжать делать то, что мы делали: мы будем корректировать, мы будем приспосабливаться, включая доступные ресурсы для Украины".

Блинкен упомянул, что он вел обширные дискуссии со своим британским коллегой Дэвидом Ламми в Киеве накануне. Эти дискуссии были сосредоточены на том, как украинцы оценивают поле битвы и их потребности. Эти знания будут учтены в будущем. "И если понадобится, мы скорректируем", - добавил Блинкен.

Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", президента США Джо Байдена призывают ослабить ограничения. Высокопоставленные американские военные стратеги больше не выступают против этого, и недавно группа бывших высокопоставленных американских дипломатов и генералов призвала Байдена в письме "позволить Украине защищаться".

Москва предупреждает о санкциях на металлы

Ранее Байден сообщил журналистам, что они "работают над" вопросом разрешения атак на российскую территорию. До сих пор США ограничивали использование своего оружия только для защиты от российского наступления на восточный украинский город Харьков.

В ответ на дальнобойные ракетные атаки президент России Владимир Путин недавно упомянул экспортные ограничения на металлы, в том числе уран. Россия является шестой по величине производителем, а другие сырьевые материалы, такие как титан или никель, также имеют западных покупателей.

По данным Института изучения войны (ISW), более 200 военных целей в России находятся в радиусе действия американских дальнобойных ракет ATACMS. К ним относятся крупные военные базы поддержки, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, склады топлива, склады боеприпасов и штабы.

"Гардиан": Великобритания одобряет атаки Storm-Shadow

Источники британской "Гардиан" сообщают, что Великобритания уже дала разрешение Украине использовать крылатые ракеты Storm-Shadow против целей глубоко внутри России. Согласно сообщению, это решение не будет публично объявлено, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Байден встретятся в Вашингтоне в пятницу. Также не было публичного объявления во время визита британского министра иностранных дел Ламми и Блинкена в Киев, чтобы избежать ненужной провокации. Блинкен, как сообщается в "Гардиан", упомянул в Украине, что поставка баллистических ракет Ираном России изменила стратегическое мышление в Лондоне и Вашингтоне.

Европейский Союз все еще не публично заявлял о своей позиции относительно разрешения Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием, но одобрение tanto от США, как и от Великобритании может потенциально повлиять на их решение.

Во время дискуссии Блинкена с Ламми в Киеве, скорее всего, рассматривалась потенциальная роль Европейского Союза в оказании поддержки Украине, учитывая британское одобрение атак Storm-Shadow и давление на Байдена для ослабления ограничений на оборону Украины.

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