Различные европейские предприятия выступают за требование генетической маркировки

Более 360 продовольственных корпораций, в том числе такие крупные игроки, как Rewe и dm, призывают министров сельского хозяйства ЕС ввести обязательную маркировку генетически модифицированных продуктов.

В рамках этой кампании представители подписали петицию, адресованную министру сельского хозяйства Венгрии, Иштвану Наги, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в рамках своего вращающегося председательства в Совете ЕС. К этой инициативе присоединились компании из 16 разных стран-членов ЕС.

В настоящее время в Брюсселе ведутся дискуссии о смягчении правил ЕС в отношении генетической инженерии. Комиссия ЕС предложила это летом 2023 года, а Европейский парламент поддержал более мягкие правила для генетически модифицированных продуктов в феврале того же года. Однако, в отличие от первоначального предложения Комиссии ЕС, Парламент выступает за обязательную маркировку всех генетически модифицированных продуктов в будущем.

В письме инициативы говорится: "Многие наши клиенты колеблются в отношении генетически модифицированных товаров. Они хотят сами принимать решения о покупке и потреблении этих продуктов. Это возможно только в случае четкой маркировки". Глава отдела управления продукцией dm, Керстин Эрбе, выразила похожее мнение, заявив: "Потребители должны иметь возможность получать как можно больше информации о том, что они потребляют".

До голосования в Европейском парламенте в феврале эта бизнес-инициатива уже выступала за сохранение более строгих правил маркировки. Однако для полного внедрения менее строгих правил необходимо достичь согласия между странами-членами ЕС и Европейским парламентом. В настоящее время министры сельского хозяйства ЕС все еще пытаются достичь единой позиции по этому вопросу. Переговоры с Парламентом не могут начаться, пока не будет достигнуто соглашение.

Если произойдет либерализация, это может упростить создание новых сортов растений с помощью современных методов генетической инженерии. Сторонники этого подхода argue, что это может привести к разработке более устойчивых растений с более высоким содержанием питательных веществ. Некоторые также предвидят снижение использования пестицидов в результате.

Ассоциация "Продукты без генетической инженерии" передала петицию министру сельского хозяйства Венгрии, Иштвану Наги, призывая его ввести обязательную маркировку генетически модифицированных продуктов. В свете продолжающихся дискуссий в Брюсселе многие продовольственные корпорации, в том числе Rewe и dm, заняли четкую позицию, с компаниями из 16 разных стран-членов ЕС, присоединившимися к этой инициативе.

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