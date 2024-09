Различные члены кабинета уходят под руководством Селенского.

Несколько членов украинского Кабинета министров подали в отставку Среди ушедших в отставку - Олександр Камишин, министр стратегической промышленности, который курировал производство оружия внутри страны в течение всего конфликта с Россией. Камишин объявил о своем продолжении работы в оборонном секторе, но в другой роли. Спикер парламента подтвердил отставку министра юстиции Дениса Малюски и министра окружающей среды Руслана Стрылеца.

Потери в Полтаве растут В результате ракетного удара России по Полтавской области погибли по меньшей мере 47 человек. Два снаряда разрушили здание в Полтаве, использовавшееся Военным институтом связи, как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. Более 200 человек получили ранения.

Шольц приветствует освобожденного критика Кремля Кара-Мурзу Канцлер Германии Олаф Шольц встречает в Берлине Владимира Кара-Мурзу, освобожденного из российского плена. "Я восхищен стойкостью и храбростью Владимира Кара-Мурзы и его неуклонной борьбой за демократическое будущее России", - заявил Шольц в платформе X. "Мы способствовали его освобождению в ходе обмена пленными в августе, и сегодня нам посчастливилось провести длительную беседу". Кара-Мурза является одним из более чем 20 человек, освобожденных в результате исключительного обмена пленными между Россией и различными западными странами в начале августа.

Россия готовится к обороне Керченского моста Британская разведывательная служба предсказывает еще одну атаку на Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Россия установила барьеры из плавучих и подводных барж, заминировала море и установила дымовые генераторы для маскировки моста. Количество систем ПВО также увеличилось. Кроме того, Россия строит конструкцию рядом с мостом, которая, возможно, является дополнительным однополосным мостом или барьером для предотвращения взрывов украинских морских дронов.

Украина представляет новый бронетранспортер Министерство обороны Украины представляет новый бронетранспортер для украинских войск. Кхорунжий, что означает "Стандарт-носец" и был военным рангом в казачьих армиях, разрабатывался в течение некоторого времени, и прототип был замечен на фронте в феврале прошлого года. Это объявление, скорее всего, приведет к развертыванию многих дополнительных экземпляров - необходимого и отечественного усиления для военных нужд Украины.

Критика Монголии за приглашение Путина Эстония и Литва осуждают Монголию за приглашение российского президента Владимира Путина. "Выбор монгольского правительства тепло принять его вместо задержания существенно подрывает Международный уголовный суд и глобальную правовую систему", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Таллине. "Монголия имела уникальную возможность внести вклад в прекращение российской агрессии в Украине и не воспользовалась ею". Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис назвал это "неприемлемым", что монгольское правительство проигнорировало обязательный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом против Путина. "Это еще один пример разрушающейся системы, основанной на международном праве", - сказал Ландсбергис, согласно агентству BNS в Вильнюсе.

Начался суд над "шпионом" во Франции в России Во Франции на суде в Москве проходит процесс над работником некоммерческой швейцарской организации, обвиняемым в нарушении закона о "иностранных агентах". На начальном этапе суда Виньятье приказано оставаться под стражей как минимум до февраля следующего года. Виньятье работал экспертом по России и бывшим советским государствам в Центре гуманитарного диалога (ЦХД), некоммерческой организации, занимающейся урегулированием вооруженных конфликтов через посредничество и тайную дипломатию. Он был арестован в Москве в июне.

Германия планирует поставлять Украине больше систем IRIS-T В соответствии с сообщениями о безопасности, Германия планирует предоставить Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM. Федеральное правительство также планирует приобрести шесть дополнительных систем IRIS-T для немецких вооруженных сил.

Потерпел крушение российский вертолет Ми-8 Российские СМИ сообщают о еще одном крушении российского вертолета Ми-8. По словам Алексея Цыденова в Telegram, вертолет выполнил "жесткую посадку" в 85 километрах от Иркутска, в результате чего пострадали два человека. Ведутся поисково-спасательные работы. На борту находилось шесть человек. Вертолет пропал после потери связи на границе между Республикой Бурятия и Иркутской областью, сообщает РИА Новости.

Зеленский: 41 погибший и 180 раненых в результате атаки на Полтаву Российская ракетная атака на центральный украинский город Полтаву привела к гибели 41 человека и более 180 раненых, сообщает президент Владимир Зеленский. Были поражены районы вокруг школы и больницы, а здание коммуникационного института было частично разрушено. "В соответствии с имеющейся информацией, противник использовал два баллистических снаряда", - заявило Министерство обороны Украины. "Разница между тревогой и прибытием смертоносных снарядов была такой короткой, что они застали людей, выходящими из укрытия во время эвакуации". Предполагается, что под завалами могут находиться еще люди. Спасательные службы смогли спасти 25 человек, в том числе 11, извлеченных из-под обломков.

13:12 Внутри: США на пороге сделки по поставке Украине дальнобойных ракетИсточники сообщают, что США близки к соглашению о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет, способных долететь до глубины России. Однако украинским властям, возможно, придется ждать несколько месяцев из-за технических проблем, которые США должны решить в первую очередь, как заявили несколько американских инсайдеров. План должен быть объявлен осенью. Речь идет о совместных авиационных противоземных стandoff-missiles (JASSM), авиационных крылатых ракетах средней и дальней дальности, которые могут запускаться с самолетов против наземных целей. Поставка JASSM Украине может усилить ее стратегические возможности и дать преимущество над Россией.

12:43 Россия обвиняет видного ученого в государственной измене за работу над гиперзвуковым ракетомРоссийский суд приговорил известного ученого к 15 годам в исправительно-трудовом лагере по обвинению в государственной измене за якобы передачу секретной информации. Это последнее заключение ученого, обвиненного в шпионаже. 57-летнего ученого подозревают в разработке гиперзвукового ракетного проекта, как сообщают российские новостные агентства. Двух его помощников также признали виновными в подозрении в государственной измене. В последние годы почти дюжину ученых из Института теоретической и прикладной механики (ИТАМ) в Новосибирске, работавших над этой технологией, обвинили в государственной измене. Ученого арестовали в августе 2022 года. Он faces serious allegations, according to security sources.

12:15 Торговля между Россией и Индией удвоиласьТорговля между Россией и Индией почти удвоилась в прошлом году, сообщил Анатолий Попов, заместитель председателя российского Сбербанка, в беседе с Reuters. Торговля между двумя странами достигла около 65 миллиардов долларов в 2023 году. Этот значительный рост в основном связан с тем, что Индия стала ключевым импортером российской нефти после западных санкций, введенных в связи с вторжением России на Украину. "В 2022 году интерес российских компаний к индийскому рынку существенно вырос, так как этот рынок является альтернативой", - сказал Попов. "Сегодня мы даже открываем рупиевые счета для российских клиентов. Мы не исключаем, что рупия может использоваться не только как средство платежа, но и как инструмент сбережений", - добавил он. Сбербанк управляет платежами для около 70% всех российских экспортных поставок в Индию.

11:47 Путин приглашает Монголию на саммит БРИКСПрезидент России Владимир Путин тепло встретил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха во время его визита в Монголию и пригласил его на предстоящий саммит БРИКС в России. "Мы ждем вашего присутствия", - сказал Путин российским новостным агентствам во время встречи в Улан-Баторе. Встреча ведущих экономик мира, возглавляемая Россией и Китаем, состоится в конце октября в Казани, столице Республики Татарстан. Путин упомянул о своем желании обсудить экономическое сотрудничество во время своего визита в Монголию. Согласно новостным сообщениям, планируемый газопровод "Сила Сибири 2", который Россия хочет построить в Китай, может стать темой во время визита Путина в Улан-Батор, так как он будет проходить через Монголию.

11:22 Россия усиливает ПВО в Белгородской областиВоенные России разместили дополнительные системы ПВО в Белгородской области, сообщает Министерство обороны. Пограничная область страдает от частых украинских контратак уже некоторое время.

10:57 Украина: Россия атакует железнодорожную инфраструктуруУкраинские сообщения сообщают, что Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в некоторых частях Украины ночью в понедельник. Пострадали северные регионы Сумская и Днепропетровская области в центральной-восточной части Украины, согласно государственной железной дороге.

10:28 Отчет: сотни украинских солдат рискуют оказаться в окружении в ПокровскеСотни украинских солдат рискуют оказаться в окружении российскими войсками в Донецкой области, согласно Forbes. Российские войска продвинулись к украинскому городу Покровск, обходя украинские войска, удерживающие линию между деревнями Мемрик и Вовча. Украинский центр стратегических исследований предупредил, что если 25-я воздушно-десантная бригада с немецкими боевыми машинами Marder не сможет устоять против врага возле Украинска, это может привести к окружению врагом. Согласно источникам, части по крайней мере четырех украинских бригад якобы окружены южнее Покровска. Украинские войска, возможно, начали отступление, чтобы избежать окружения российскими войсками. Это отступление потенциально может спасти целые украинские батальоны в критический момент, но при этом придется отказаться от 30 квадратных миль.

10:02 ИСВ: Россия восстанавливает позиции в КурскеПо данным Института изучения войны (ИСВ), российские войска недавно восстановили утерянные позиции в Курске. Они якобы взяли под контроль позиции около деревни Ольговка, при этом ИСВ подразумевает, что украинские войска отступили из поселения. Российский военный блогер также сообщает, что украинские войска добились некоторых успехов возле Погребки и Малой Локни (на северо-западе от Суджи), и что российские войска оставили свои позиции в этих поселениях, чтобы избежать окружения. Продолжаются украинские атаки на российские понтонные мосты через реку Сейм в районе Глушково.

09:30 Монголия приветствует Путина с почестями несмотря на ордер на арестНесмотря на международный ордер на арест, Владимира Путина встречают с почестями в соседней Монголии. Это не только из-за того, что Монголия находится между сверхдержавами Россия и Китай, как объяснил корреспондент ntv Рейнер Мунц.

09:00 Увольнение главы "Укрэнерго" из-за провала в защите энергетических объектов

10:22 Руководителя украинского госоператора "Укрэнерго" Володымыра Кудрицкого якобы уволили

Главу украинского государственного оператора электросетей "Укрэнерго", Володымыра Кудрицкого, якобы уволили. Причиной называется его неспособность защищать энергетические объекты на фоне эскалации российских атак. Украинский телеканал "Суспилне" сообщил об этом со ссылкой на источники в компании. Совет наблюдателей "Укрэнерго" проголосовал четыре против двух за увольнение Кудрицкого. "Кудрицкий обвиняется в неэффективном исполнении предыдущих приказов и недостаточной защите объектов "Укрэнерго", - заявили источники. Кудрицкий также находится под следствием по обвинению в коррупции.

08:22 Вскрытие сетей уклонения от службы в Украине

С начала российского вторжения в Украину украинские власти выявили более 570 сетей, помогающих людям уклоняться от военной службы. Об этом сообщил спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в украинском телевидении, как сообщает "Киевский независимый". Эти организации помогают украинским мужчинам бежать за границу и предоставляют поддельные медицинские справки, чтобы объявить их негодными к военной службе. Стоимость таких услуг якобы составляет от 7000 до 10000 долларов. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет обычно запрещено покидать страну, так как они могут быть призваны на военную службу. В 2024 году правоохранительные органы выявили более 200 сетей.

07:50 Прорыв в Херсоне: "Естественная катастрофа" для россиян

Российский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский находит реакцию российского населения на украинское наступление в Херсоне "интересной". Российские граждане не воспринимают украинское наступление в Херсоне как вражескую атаку, сказал Ходорковский в интервью "Тагесшпигелю". Вместо этого это воспринимается как своего рода "естественная катастрофа". Люди недовольны управлением правительства. Рейтинги одобрения Путина в настоящее время снижаются.

07:22 Трагедия в Запорожье: в результате российской атаки погиб восьмилетний ребенок

По данным украинских источников, в результате российской атаки на город Запорожье в юго-восточной Украине погибли два человека и двое получили ранения. Атака произошла прошлой ночью около 11 вечера, сообщил Иван Федоров, губернатор Запорожской области, в Telegram. Погибли 38-летняя женщина и 8-летний ребенок. 43-летний и 12-летний получили ранения, девочка сейчас в реанимации. Здание было частично разрушено, взрыв и обломки также повредили другие здания.

06:58 Подозреваемый пусковой объект "супероружия" Путина: утверждают американские исследователи

Два американских исследователя утверждают, что идентифицировали потенциальный пусковой объект 9M370 "Буревестник" в России. Ядерный ракетный двигатель, который Путин хвалит как "непобедимый" и называет "супероружием", известен в НАТО как SSC-X-9 "Скайфолл". Согласно исследователям, которые проанализировали изображения, предоставленные компанией-производителем спутников, проект строительства рядом с хранилищем ядерных боеголовок, расположенным примерно в 475 километрах к северу от Москвы, подозревается в качестве пусковой площадки ранее секретной ракеты. Они обнаружили девять пусковых установок в стадии строительства. Местоположение "назначено для крупной стационарной ракетной системы, и единственная крупная стационарная ракетная система, над которой в настоящее время работает Россия, - это Скайфолл", - говорится в отчете. Министерство обороны России и посольство в Вашингтоне не ответили на запрос комментариев.

06:30 Московский нефтеперерабатывающий завод частично закрывается после удара беспилотника

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефть" частично приостановил работу после пожара, вызванного якобы ударом украинского беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. Остановлена установка Euro+, которая составляет около 50% мощности завода. Ожидается, что производство возобновится в течение пяти-шести дней после завершения ремонта. В прошлом году московский завод переработал 11,6 миллиона тонн сырой нефти, согласно Reuters. О масштабах ущерба для мощностей завода и его влиянии на возможности переработки нефти пока не сообщается.

05:58 Критика западного подхода от бывшего российского олигарха

Российский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский критикует подход западных правительств к России. "Запад совершает несколько стратегических ошибок, которые продлевают срок пребывания Путина у власти", - сказал он в интервью "Тагесшпигелю". "Запад должен заявить, что он ведет войну против принимающих решения", - сказал Ходорковский, добавив, что неправильно объявлять врагом саму Россию и отождествлять принимающих решения с населением. Что касается войны в Украине, Ходорковский сказал: "Если бы Запад с самого начала полномасштабной войны в феврале 2022 года действовал так, как он делает сейчас, война уже бы закончилась".

04:13 Зеленский: Возвращение Зaporizhzhia АЭС может быть рискованным

Президент Украины Владимир Зеленский объявляет о встрече с главой МАГАТЭ в Киеве. Встреча, по словам Зеленского, состоится после визита Рафаэля Гросси в Запорожскую АЭС, как было упомянуто в видео в социальных сетях Зеленским. К сожалению, на данном этапе конфликта Украина не может вернуть контроль над станцией. "На данный момент я не вижу таких возможностей на поле боя, и те, которые могут быть, рискованны", - комментирует Зеленский. Ранее Гросси tweeted о поездке на станцию, чтобы "продолжать помощь и предотвращать ядерную катастрофу". Эта станция, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится под контролем России с ранних дней invasions 2022 года. Обе стороны обвиняют друг друга в атаках на станцию.

02:27 Губернатор: Российские ракеты убивают как минимум одного человека в ДнепреВ результате ракетного удара России по центральному украинскому городу Днепр погиб как минимум один человек, а трое других получили ранения, сообщил губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак в Telegram. В результате атаки несколько жилых зданий в районе города были повреждены. Однако эта информация не была независимо проверена.

23:55 Зеленский мечтает о разрешении на дальнобойное оружие, упоминает ГерманиюНа передовой президент Украины Владимир Зеленский вновь выступает за дальнобойное оружие во время встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Шоофом в Запорожье. Зеленский подчеркнул необходимость разрешения на удары по целям внутри России, а также поставок этих ракет, сказав: "Необходимы не только удары по целям в глубине России, но и поставка этих ракет". Россия частично оккупировала Запорожскую область, но не ее столицу. Обсуждались новые системы ПВО типа "Патриот", дополнительные истребители типа F-16, поставляемые партнерами, а также дополнительные боеприпасы и снаряжение. "Все эти меры необходимы для предотвращения новых наступлений России в Украине", - сказал Зеленский. Он намекнул на поддержку дальнобойного оружия и упомянул страны, такие как США, Великобритания, Франция и Германия. Сегодня Киев настроен более оптимистично. Подробности не приводятся.

22:13 Киев критикует Монголию за помощь Путину, угрожает последствиямиУкраина критикует правительство Монголии за оказание помощи президенту России Владимиру Путину и требует последствий. Монголия способствовала Путину, которого разыскивают за военные преступления в Украине, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихый в Киеве. Это делает Монголию соучастником "военных преступлений" Путина. Путин прибыл в столицу Монголии сегодня. "Мы будем сотрудничать с нашими партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - объявил Тихый. "Отказ правительства Монголии исполнить ордер на арест Путина от Международного уголовного суда является серьезным ударом по МУС и системе международной уголовной юстиции", - сказал спикер министерства иностранных дел.

21:59 Несмотря на ордер на арест, Путина встречают в МонголииПрезидента России Владимира Путина встречают в Монголии, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС). Украинское правительство затем объявило о планах сотрудничать с партнерами, чтобы наложить "последствия" на Монголию. МУС выдал ордер на арест за якобы незаконную депортацию украинских детей в ходе продолжающейся войны в Украине с февраля 2022 года. Украина, Запад и правозащитники требуют его исполнения. Путина встретили почетным караулом в аэропорту Улан-Батора сегодня. Целью его визита является празднование 85-й годовщины победы советских и монгольских сил над Японией. На повестке дня встреча Путина с президентом Монголии Ухнаа Хурэлсүх.

21:48 Сообщение: Украина использует "Палиянцию" впервые против цели в КрымуУкраинская армия, как сообщается, впервые использовала украинский реактивный беспилотник "Палиянция" против военной цели на оккупированном Россией Крымском полуострове в августе, сообщает украинская газета "Украинская правда". Аппетитное название дрона, как предполагает сообщение, может быть источником раздражения для российских солдат: "Палиянция" - сложное украинское слово для русскоговорящих. С начала полномасштабного российского вторжения украинцы используют этот термин для обозначения российских военных или диверсантов.

Продолжающийся украинский конфликт приводит к изменениям в кабинете министров украинского правительства. Например, отставка министра стратегической промышленности Олександра Камышина происходит на фоне конфликта с Россией.

Кроме того, напряженность в конфликте очевидна в растущем количестве жертв, как в Полтавской области, где ракетный удар России привел к значительному числу погибших и раненых.

