Различные авиакомпании вновь перестраивают свои рейсовые планы.

Из-за продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний пересмотрели свои маршруты полётов. Лufthansa, крупнейшая авиакомпания Германии, продлила приостановку полётов в Бейрут, Ливан, до конца ноября, первоначально запланированная на 26 октября. Аналогично, запрет на полёты в Тель-Авив, Израиль, продлён до 31 октября, как объявила компания.

Полёты Lufthansa в Тегеран, столицу Ирана, по-прежнему приостановлены до 14 октября. Группа Lufthansa, в которую входят перевозчики, такие как Eurowings, Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines, остаётся бдительной и переоценит ситуацию в ближайшие дни.

Нидерландская авиакомпания KLM последовала их примеру, продлив приостановку полётов в Тель-Авив до конца года, как было объявлено во вторник.

Ситуация на Ближнем Востоке в последнее время обострилась. Израильская армия сообщила о проведении ограниченной и целенаправленной наземной операции против «Хезболлы» в южной части Ливана в течение ночи и позже сообщила о напряжённом бое. Однако «Хезболла», шиитская военизированная организация, поддерживаемая Ираном, опровергла факт присутствия израильских войск на ливанской территории.

Пересмотренный план полётов KLM включает продление приостановки полётов в Тель-Авив до конца года. Чтобы гарантировать безопасность, группа Lufthansa внимательно следит за изменениями в плане полётов и переоценит ситуацию на Ближнем Востоке.

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