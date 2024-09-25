Различия в росте государственного долга в разных странах

Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное снижение своей долговой нагрузки.

По данным Федерального статистического управления, финансовые обязательства Германии увеличились на 0,6% или 14,7 миллиарда евро по состоянию на конец июня 2023 года по сравнению с предыдущим годом. Это составляет 2,459,8 миллиарда евро. Однако это на 1,7 миллиарда евро меньше, чем в первом квартале. В эту цифру включены только долги перед частным сектором, таким как банки и корпорации.

Долг федерального правительства увеличился на 0,1% или 979 миллионов евро по состоянию на конец 2023 года. Долг специального фонда "Экономическая стабилизация Фонд коронавируса" снизился на 11,8% до 32,6 миллиарда евро, в то время как долг "Специального фонда Бундесвера" увеличился на 93,3% до 11,2 миллиарда евро.

По состоянию на середину года, регионы имели задолженность в размере 603,7 миллиарда евро, что на 1,6% или 9,5 миллиарда евро больше, чем по состоянию на конец 2023 года. Наибольшие увеличения наблюдались в Берлине (8,6%), Мекленбурге-Передней Померании (7,7%), Рейнланд-Пфальце (7,3%) и Гессене (7,1%). Наибольшие сокращения были зафиксированы в Баварии (минус 7,2%), Гамбурге (минус 2,5%), Бремене (минус 2,3%) и Тюрингии (минус 2,2%).

Задолженность муниципалитетов и их ассоциаций также увеличилась на 2,7% до 158,8 миллиарда евро. Наибольшие увеличения наблюдались в Мекленбурге-Передней Померании (10,2%), Саксонии (8%) и Северном Рейне-Вестфалии (5%). Сокращение задолженности было зафиксировано только в Рейнланд-Пфальце (минус 11,3%) и Тюрингии (минус 2,7%).

Задолженность социальных учреждений снизилась на 0,8% до 40,6 миллиарда евро, как сообщает статистическое управление.

Более 1 триллиона евро в резервах

Только несколько дней назад эксперты также сообщили, что федеральное правительство, регионы, муниципалитеты и социальные учреждения, а также ассоциации муниципалитетов также имеют существенный финансовый избыток. Он составил 1,143,6 миллиарда евро по состоянию на конец 2023 года, что на 5,3 миллиарда евро больше, чем в предыдущем году. В эту цифру включен только финансовый избыток перед частным сектором.

Финансовый избыток федерального правительства снизился на 1,2% до 447,5 миллиарда евро. Это в основном связано с сокращением портфеля в FMS Wertmanagement GmbH, созданной в 2010 году в качестве ликвидационной организации для Hypo Real Estate Holding, которая испытывала трудности в ходе финансового кризиса.

Финансовый избыток регионов снизился на 3,8% до 269 миллиардов евро. Наибольшие увеличения были зафиксированы в Бранденбурге (17,4%), Гессене (15,1%) и Баден-Вюртемберге (11,7%). Наибольшие сокращения наблюдались в Нижней Саксонии (минус 26,7%), Шлезвиг-Гольштейне (минус 26,3%) и Мекленбурге-Передней Померании (минус 25,1%).

Муниципалитеты увеличили свой финансовый избыток на 4,8% до 246,3 миллиарда евро, в то время как социальные учреждения имели увеличение на 5,8% до 180,8 миллиарда евро.

Комиссия отметила, что несмотря на общее увеличение финансовых обязательств для Германии на 0,6% в первом полугодии 2023 года, задолженность социальных учреждений снизилась на 0,8%.

В результате Комиссия предложила, что эффективные стратегии управления, реализуемые социальными учреждениями, могут служить моделью для других entidad

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