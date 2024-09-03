- Растущие расходы на здравоохранение вызывают все больше беспокойства.

В Германии в 2022 году наблюдался значительный рост расходов на медицинскую практику. Согласно данным Федерального статистического управления, средние расходы на практику выросли на 11% до 466 000 евро. По сравнению с 2021 годом, эта цифра составляла 420 000 евро. Средний доход на практику также вырос, но темпы роста были более низкими, что привело к снижению средней годовой прибыли на практику.

Средний доход на практику увеличился на 5,3% до 796 000 евро (2021 год: 756 000 евро). Средняя годовая прибыль на практику составила в 2022 году 331 000 евро, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году (336 000 евро).

Федеральное статистическое управление классифицирует медицинские практики как индивидуальные, групповые и медицинские центры. В эту категорию не входят стоматологические и психотерапевтические практики.

Годовая прибыль не отражает личный доход или прибыль врачей, уточнили статистики. Она представляет собой результат делового года практики, но не учитывает расходы, такие как покупка практики или расходы на пенсию или медицинское страхование владельцев практики.

Годовые прибыли также снизились у стоматологов

В 2022 году наблюдались аналогичные тенденции в стоматологии и психотерапевтических практиках. Средний доход стоматологических практик практически не изменился и составил 790 000 евро на практику (2021 год: 791 000 евро), но расходы выросли на 7,1%. В результате средняя годовая прибыль на практику снизилась на 13,5% до 243 000 евро (2021 год: 281 000 евро).

Психотерапевтические практики, в которых обычно работает около 10 человек и они меньше, чем медицинские или стоматологические практики, показали небольшой рост среднего дохода до 128 000 евро (2021 год: 127 000 евро). Однако расходы значительно выросли на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. В результате средняя годовая прибыль снизилась на 3,3% до 88 000 евро на практику (2021 год: 91 000 евро).

В отличие от среднего роста доходов, годовой доход немецких стоматологических практик в 2022 году снизился, показав снижение на 13,5% из-за растущих расходов.

Несмотря на небольшой рост среднего дохода, психотерапевтические практики в Германии в 2022 году показали снижение годовой прибыли, в основном из-за значительного роста расходов.

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