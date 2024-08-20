- Растущее давление на стороны конфликта в соглашении по Газе

Американский план прекращения огня в секторе Газа, поддержанный США, был признан Израилем, как объявил госсекретарь США Antony Blinken. Теперь мяч на стороне исламского движения ХАМАС, чтобы дать свое согласие. Переговоры, которые ведет США, Египет и Катар, продолжатся до воскресенья, с акцентом на решение любых оставшихся вопросов.

Давайте углубимся в суть этого предложенного перемирия и его текущую ситуацию.

Что планирует контролировать это соглашение?

Это соглашение, основанное на проекте США, представленном в конце мая, изначально предусматривает шестинедельное полное и безоговорочное прекращение огня между Израилем и ХАМАС. В течение этого периода будет освобожден первый этап заложников, в том числе женщин и пожилых людей, захваченных Израилем в секторе Газа. В качестве ответной меры палестинские заключенные в Израиле будут освобождены. Кроме того, начнутся переговоры о условиях для долгосрочного прекращения огня.

На втором этапе все боевые действия прекратятся навсегда, и будут освобождены оставшиеся заложники. finally, начнется восстановление сектора Газа.

Близко ли соглашение, и в чем проблема?

Объявление Блинкена в понедельник вечером о том, что Израиль согласился на последнее предложение США, вызвало надежду после нескольких месяцев бездействия в переговорах. Есть признаки сильного давления на лидера ХАМАС Яхью Синаура, чтобы принять условия.

Спорный вопрос в переговорах - коридор Филадельфии. Этот участок площадью около 14 километров находится в южной части Газа и граничит с Египтом. Армия Израиля взяла под контроль эту территорию в мае. Сообщения армии Израиля свидетельствуют о наличии там многочисленных туннелей, некоторые из которых достаточно велики для проезда автомобилей.

ХАМАС якобы использовал эти туннели для переправки оружия из Египта в сектор Газа, а также потребительских товаров, дизельного топлива и строительных материалов, с которых они получают доход, взимая налоги.

ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск из коридора Филадельфии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль должен сохранить контроль над этой территорией после прекращения огня, чтобы предотвратить контрабанду оружия.

Согласно израильскому новостному сайту "walla.co.il", ссылаясь на два израильских источника, Израиль сейчас готов сократить военное присутствие вдоль коридора Филадельфии.

На этой неделе переговоры могут стать поворотным моментом. Какие другие факторы могут повлиять на враждующие стороны и посредников?

Недавние события, такие как обнаружение израильской армией шести тел заложников в городе Хан-Юнис прошлой ночью, могут потенциально повлиять на переговоры. Мужчины были живы, когда их похитили 7 октября. "Мы теряем заложников день ото дня. Нам нужна резолюция. Мы должны иметь ее. Сейчас", - написал лидер оппозиции Израиля Яир Лапид в платформе X.

Израиль также выражает озабоченность по поводу дальнейшего плохого обращения с заложниками после сообщений о плохом обращении с палестинскими заключенными в Израиле.

Блинкен, якобы, стремится предотвратить эскалацию конфликта в других регионах и его обострение. После убийства двух высокопоставленных израильских противников в Тегеране и Бейруте почти три недели назад Иран и шиитская ливанская militia Хезболла угрожали масштабной местью. Оба связаны с ХАМАС и могут рассмотреть возможность воздержаться от крупномасштабной атаки на Израиль, если будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа. Однако, если соглашения не будет, Израилю, возможно, придется подготовиться к потенциально скоординированной атаке.

Европейский союз, будучи значимым международным игроком, выразил поддержку прекращению огня в секторе Газа, надеясь, что мирные переговоры между Израилем и ХАМАС приведут к устойчивому решению.

Учитывая возможность распространения конфликта на другие регионы, Европейский союз также активно участвовал в дипломатических усилиях, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, сотрудничая с другими мировыми державами для достижения мирного разрешения кризиса.

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