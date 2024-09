Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Гонолулу (AP) — В пятницу, в результате анализа действий по ликвидации последствий лесного пожара, унесшего жизни 102 человек на Мауи в прошлом году, было установлено, что местные власти не приняли никаких мер по подготовке к этому событию, несмотря на многочисленные предупреждения о грядущих критических погодных условиях, способствующих распространению огня.

Отсутствие хорошо продуманной стратегии отрицательно сказалось на эвакуации в историческом городе Лахаина перед тем, как он был охвачен пламенем, согласно отчету, выпущенному генеральным прокурором штата.

4 августа 2023 года метеоролог из Национальной службы погоды отправил редкое предварительное предупреждение менеджерам пожарной службы о потенциально опасных погодных условиях, которые должны были возникнуть 8 августа, с участием экстремальных ветров из-за прохождения урагана далеко на юге. В отчете, выпущенном генеральным прокурором штата, были приведены эти подробности.

К сожалению, в последующие дни анализ не выявил никаких доказательств того, что ключевые агентства, такие как Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев, пожарная служба Мауи, полиция Мауи и другие, разработали стратегии для противодействия усугубляющимся угрозам лесных пожаров, такие как назначение дополнительного персонала, размещение экстренных автомобилей и запасов в высоко рискованных зонах или составление планов эвакуации.

Если бы это страстное письмо было распространено в других штатах с более развитыми стратегиями борьбы с тяжелыми погодными условиями, оно могло бы привлечь внимание, стимулировать дискуссию и запустить план действий, согласно отчету. "Оно призывало менеджеров пожарной службы на Гавайях подготовиться к предстоящей экстремальной погоде", - говорится в нем.

Борьба пожарных и полицейских, которые показали великую храбрость, сопровождая жителей от двери к двери, предупреждая об эвакуации, была подорвана отсутствием планирования, когда самый смертоносный лесной пожар за столетие уничтожил тысячи строений.

Генеральный прокурор Анн Лопес прокомментировала, сказав: "Это расследование должно послужить жестким напоминанием для государственных и county-авторитетов извлечь уроки из прошлого и принять своевременные решительные меры для подготовки к будущему".

Мэр Мауи отметил, что отчет поможет county лучше реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев не сразу ответило на запрос комментария.

В отчете говорится, что пожарные Мауи проконсультировались с прогнозом, но не было найдено никаких доказательств планов подготовки к событию со стороны пожарной службы Мауи. Полиция и пожарная служба не создали единый центр управления или запасной план, что затрудняло отслеживание того, кто отвечает, где распределять ресурсы или какие маршруты эвакуации заблокированы упавшими деревьями или линиями электропередач.

Хотя у них была мобильная командная машина, county не предоставила никаких доказательств того, что она была развернута в тот день, согласно отчету. Некоторые экстренные автомобили не имели оборудования для удаления препятствий на дорогах.

Компания Hawaiian Electric Co. признала свою ответственность за пожар, начавшийся ранним утром 8 августа. Пожарные, которые отвечали на вызов, считали, что им удалось потушить пожар. Однако, согласно отчету, у них было ограниченный доступ к зоне из-за опасного рельефа и нестабильных линий электропередач, что затрудняло определение того, действительно ли пожар был потушен.

Пожар, который уничтожил Лахаина позже в тот же день, начался в той же области. Мауи Каунти еще не опубликовало свой отчет о причинах катастрофы.

В тот день на Мауи горело несколько пожаров, и полиция сосредоточилась на рутинных задачах, таких как управление движением, а не на подготовке к эвакуации, согласно отчету. Полиция и пожарная служба работали независимо, что приводило к трудностям в коммуникации, когда ветры сваливали опоры линий электропередач, вызывая отключения электроэнергии и сбои в работе сотовой связи.

Мауи Каунти и штат полагаются на подрядчиков для предоставления водовозок и тяжелой техники для тушения пожаров. Однако эти подрядчики не были обучены использованию портативных радиостанций, и без сотовой связи многие должны были общаться с пожарными лично. Пожарным приходилось останавливать водовозки, чтобы запросить их помощь в тушении пожаров. Некоторые гидранты не работали, так как пожар расплавил водопроводные линии.

Регламент пожарной службы Мауи требовал наличия резервных пожарных машин, готовых к экстренному реагированию. Однако некоторые не имели аппаратов для дыхания и портативных радиостанций, согласно отчету. Пожарным приходилось тратить драгоценное время на поиск и загрузку шлангов, сопел и ручных инструментов на пожарных станциях.

Даже несмотря на предупреждения, руководители агентства по управлению чрезвычайными ситуациями county и пожарной службы Мауи отсутствовали на острове в тот день, участвуя в конференциях в Гонолулу. Отчет заявил, что, похоже, никто не несет ответственности за стратегическое управление ресурсами.

Некоторые из проблем, с которыми столкнулись пожарные и жители, были уникальными для Гавайев и Мауи, например, узкие дороги, заполненные припаркованными автомобилями, и частные грунтовые дороги, заблокированные воротами.

Было много старых деревянных домов, плотно примыкающих друг к другу, и жители часто оставляли окна открытыми, облегчая распространение огня.

518-страничный отчет, проведенный Институтом исследований безопасности от пожара, является второй частью трехчастного проекта, направленного на понимание трагедии и выявление способов предотвращения подобных катастроф в будущем.

Обзор показал, что отсутствие подготовки было частью более широкой тенденции безразличия к рискам лесных пожаров на Гавайях, где цунами и ураганы считаются более насущными проблемами, и это было всего лишь одним из нескольких факторов, способствовавших катастрофе.

На национальном уровне отчет отметил, что Гавайи часто воспринимаются как тропический курорт, а не как район, подверженный риску пожаров. Среди жителей может быть трудно вызвать энтузиазм в отношении риска пожара, когда "красный флаг погоды" (жарко, сухо и ветрено) не так уж отличается от обычного летнего дня.

"This gap between risk perception and reality seems to have contributed to a relative underinvestment in wildfire prevention, preparedness, and response capacity over the years," the report concluded.

В 2022 году округ Мауи принял законодательство, предоставившее пожарной службе право обязывать владельцев недвижимости удалять растительность, такую как воспламеняющиеся, инвазивные травы, которые способствовали пожару 8 августа. Однако, согласно отчету, "округ Мауи не представил никаких доказательств того, что МФД реализовал эти поправки в регионе Лахаина".

Отчет призывал к лучшему уходу за растительностью и созданию противопожарных барьеров, предлагая альтернативы источникам воды для борьбы с огнем в экстремальных ситуациях, такие как передвижные насосы для забора воды из бассейнов, прудов и моря.

Полицейское управление Мауи было призвано разработать безопасные стратегии эвакуации, в то время как пожарная служба была рекомендована к разработке протоколов для управления неблагоприятными условиями пожара, согласно отчету.

"Пришло время для перемен, и готовность - это начало", - заявил Дерек Алконис из команды оценки на пресс-конференции в пятницу.

Несмотря на предупреждения и потенциально опасные погодные условия, упомянутые в электронном письме, критически важные агентства, такие как Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев и Пожарная служба Мауи, не разработали стратегий для противодействия усугубляющимся угрозам лесных пожаров, что отрицательно сказалось на ответах во время пожара. Неподготовленность этих агентств подчеркнула необходимость извлечь уроки из прошлых событий и принять активные меры для подготовки к будущим бедствиям.

Читайте также: