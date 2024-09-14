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Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
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Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Гонолулу (AP) — В пятницу, в результате анализа действий по ликвидации последствий лесного пожара, унесшего жизни 102 человек на Мауи в прошлом году, было установлено, что местные власти не приняли никаких мер по подготовке к этому событию, несмотря на многочисленные предупреждения о грядущих критических погодных условиях, способствующих распространению огня.

Отсутствие хорошо продуманной стратегии отрицательно сказалось на эвакуации в историческом городе Лахаина перед тем, как он был охвачен пламенем, согласно отчету, выпущенному генеральным прокурором штата.

4 августа 2023 года метеоролог из Национальной службы погоды отправил редкое предварительное предупреждение менеджерам пожарной службы о потенциально опасных погодных условиях, которые должны были возникнуть 8 августа, с участием экстремальных ветров из-за прохождения урагана далеко на юге. В отчете, выпущенном генеральным прокурором штата, были приведены эти подробности.

К сожалению, в последующие дни анализ не выявил никаких доказательств того, что ключевые агентства, такие как Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев, пожарная служба Мауи, полиция Мауи и другие, разработали стратегии для противодействия усугубляющимся угрозам лесных пожаров, такие как назначение дополнительного персонала, размещение экстренных автомобилей и запасов в высоко рискованных зонах или составление планов эвакуации.

Если бы это страстное письмо было распространено в других штатах с более развитыми стратегиями борьбы с тяжелыми погодными условиями, оно могло бы привлечь внимание, стимулировать дискуссию и запустить план действий, согласно отчету. "Оно призывало менеджеров пожарной службы на Гавайях подготовиться к предстоящей экстремальной погоде", - говорится в нем.

Борьба пожарных и полицейских, которые показали великую храбрость, сопровождая жителей от двери к двери, предупреждая об эвакуации, была подорвана отсутствием планирования, когда самый смертоносный лесной пожар за столетие уничтожил тысячи строений.

Генеральный прокурор Анн Лопес прокомментировала, сказав: "Это расследование должно послужить жестким напоминанием для государственных и county-авторитетов извлечь уроки из прошлого и принять своевременные решительные меры для подготовки к будущему".

Мэр Мауи отметил, что отчет поможет county лучше реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев не сразу ответило на запрос комментария.

В отчете говорится, что пожарные Мауи проконсультировались с прогнозом, но не было найдено никаких доказательств планов подготовки к событию со стороны пожарной службы Мауи. Полиция и пожарная служба не создали единый центр управления или запасной план, что затрудняло отслеживание того, кто отвечает, где распределять ресурсы или какие маршруты эвакуации заблокированы упавшими деревьями или линиями электропередач.

Хотя у них была мобильная командная машина, county не предоставила никаких доказательств того, что она была развернута в тот день, согласно отчету. Некоторые экстренные автомобили не имели оборудования для удаления препятствий на дорогах.

Компания Hawaiian Electric Co. признала свою ответственность за пожар, начавшийся ранним утром 8 августа. Пожарные, которые отвечали на вызов, считали, что им удалось потушить пожар. Однако, согласно отчету, у них было ограниченный доступ к зоне из-за опасного рельефа и нестабильных линий электропередач, что затрудняло определение того, действительно ли пожар был потушен.

Пожар, который уничтожил Лахаина позже в тот же день, начался в той же области. Мауи Каунти еще не опубликовало свой отчет о причинах катастрофы.

В тот день на Мауи горело несколько пожаров, и полиция сосредоточилась на рутинных задачах, таких как управление движением, а не на подготовке к эвакуации, согласно отчету. Полиция и пожарная служба работали независимо, что приводило к трудностям в коммуникации, когда ветры сваливали опоры линий электропередач, вызывая отключения электроэнергии и сбои в работе сотовой связи.

Мауи Каунти и штат полагаются на подрядчиков для предоставления водовозок и тяжелой техники для тушения пожаров. Однако эти подрядчики не были обучены использованию портативных радиостанций, и без сотовой связи многие должны были общаться с пожарными лично. Пожарным приходилось останавливать водовозки, чтобы запросить их помощь в тушении пожаров. Некоторые гидранты не работали, так как пожар расплавил водопроводные линии.

Регламент пожарной службы Мауи требовал наличия резервных пожарных машин, готовых к экстренному реагированию. Однако некоторые не имели аппаратов для дыхания и портативных радиостанций, согласно отчету. Пожарным приходилось тратить драгоценное время на поиск и загрузку шлангов, сопел и ручных инструментов на пожарных станциях.

Даже несмотря на предупреждения, руководители агентства по управлению чрезвычайными ситуациями county и пожарной службы Мауи отсутствовали на острове в тот день, участвуя в конференциях в Гонолулу. Отчет заявил, что, похоже, никто не несет ответственности за стратегическое управление ресурсами.

Некоторые из проблем, с которыми столкнулись пожарные и жители, были уникальными для Гавайев и Мауи, например, узкие дороги, заполненные припаркованными автомобилями, и частные грунтовые дороги, заблокированные воротами.

Было много старых деревянных домов, плотно примыкающих друг к другу, и жители часто оставляли окна открытыми, облегчая распространение огня.

518-страничный отчет, проведенный Институтом исследований безопасности от пожара, является второй частью трехчастного проекта, направленного на понимание трагедии и выявление способов предотвращения подобных катастроф в будущем.

Обзор показал, что отсутствие подготовки было частью более широкой тенденции безразличия к рискам лесных пожаров на Гавайях, где цунами и ураганы считаются более насущными проблемами, и это было всего лишь одним из нескольких факторов, способствовавших катастрофе.

На национальном уровне отчет отметил, что Гавайи часто воспринимаются как тропический курорт, а не как район, подверженный риску пожаров. Среди жителей может быть трудно вызвать энтузиазм в отношении риска пожара, когда "красный флаг погоды" (жарко, сухо и ветрено) не так уж отличается от обычного летнего дня.

"This gap between risk perception and reality seems to have contributed to a relative underinvestment in wildfire prevention, preparedness, and response capacity over the years," the report concluded.

В 2022 году округ Мауи принял законодательство, предоставившее пожарной службе право обязывать владельцев недвижимости удалять растительность, такую как воспламеняющиеся, инвазивные травы, которые способствовали пожару 8 августа. Однако, согласно отчету, "округ Мауи не представил никаких доказательств того, что МФД реализовал эти поправки в регионе Лахаина".

Отчет призывал к лучшему уходу за растительностью и созданию противопожарных барьеров, предлагая альтернативы источникам воды для борьбы с огнем в экстремальных ситуациях, такие как передвижные насосы для забора воды из бассейнов, прудов и моря.

Полицейское управление Мауи было призвано разработать безопасные стратегии эвакуации, в то время как пожарная служба была рекомендована к разработке протоколов для управления неблагоприятными условиями пожара, согласно отчету.

"Пришло время для перемен, и готовность - это начало", - заявил Дерек Алконис из команды оценки на пресс-конференции в пятницу.

Несмотря на предупреждения и потенциально опасные погодные условия, упомянутые в электронном письме, критически важные агентства, такие как Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев и Пожарная служба Мауи, не разработали стратегий для противодействия усугубляющимся угрозам лесных пожаров, что отрицательно сказалось на ответах во время пожара. Неподготовленность этих агентств подчеркнула необходимость извлечь уроки из прошлых событий и принять активные меры для подготовки к будущим бедствиям.

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