Расследование недостоверных заявлений: Уолз бросает вызов правде о Вэнсе, Трампе и проекте 2025

Два вводящих в заблуждение заявления Уолза связаны с проектом 2025, всеобъемлющим консервативным планом, разработанным Фондом Наследия для потенциальных будущих республиканских администраций. Проект 2025 стал предметом различных ложных или вводящих в заблуждение утверждений со стороны предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис летом.

Кампания отказалась комментировать этот вопрос.

Трампу, проекту 2025 и беременностям

На речи в Северной Каролине в прошлый вторник Уолз заявил: "Теперь Трамп пытается создать новый правительственный орган, который будет следить за всеми беременностями, чтобы принудительно исполнять свои запреты на аборты". Он сделал еще более преувеличенное заявление на выступлении в Висконсине 14 сентября: "При проекте 2025 вам придется зарегистрироваться в новом федеральном агентстве, когда вы забеременеете".

Проверка достоверности: Утверждения Уолза безосновательны. Проект 2025 не призывает к какой-либо форме принудительной регистрации беременностей с федеральным агентством, и нет никаких доказательств того, что Трамп планирует создать новую организацию для наблюдения за беременностями.

Проект 2025 занимает антиабортную позицию, предлагая, среди прочего, криминализировать отправку лекарств и устройств для абортов по почте. Однако он не рекомендует требовать от беременных лиц регистрации своих беременностей в федеральном правительстве.

Документ политики проекта 2025, опубликованный в 2023 году, предлагает, чтобы федеральное правительство приняло меры для получения подробной, постфактум, анонимной информации от каждого штата о абортах и выкидышах. На самом деле, значительное большинство штатов уже добровольно предоставляют анонимные данные об абортах федеральному центру по контролю и профилактике заболеваний (ЦДК). Кроме того, все штаты добровольно предоставляют некоторые данные о выкидышах в соответствии с федеральным законом.

Миннесота, штат Уолза, является одним из штатов, которые добровольно предоставляют данные об абортах ЦДК. Кроме того, департамент здравоохранения штата публично размещает анонимные данные об абортах и выкидышах на своем веб-сайте ежегодно.

Документ политики проекта 2025 предлагает, чтобы действующий Департамент здравоохранения и социальных служб использовал все доступные средства, в том числе отзыв средств, чтобы гарантировать, что каждый штат сообщает количество абортов в своих границах, их сроки, причины, состояния проживания беременных и методы, используемые. Он также предлагает классифицировать статистику по спонтанным выкидышам, лечебным процедурам, приводящим к смерти детей, мертворождениям и искусственным абортам. Кроме того, он предлагает отслеживать и сообщать о осложнениях, связанных с абортами, и обо всех случаях рождения детей после абортов.

В контексте ЦДК "отслеживание" означает статистический учет. Например, текущая страница ЦДК, показывающая анонимные данные об абортах штата по штату, заявляет: "С 1987 года ЦДК отслеживает смертельные случаи, связанные с абортами, через свою Систему мониторинга смертности, связанной с беременностью". Ни "отслеживание", ни "наблюдение" не подразумевают слежку за беременными женщинами во время беременности.

Ранее в этом году Трамп сказал в интервью журналу Time, что он считает, что штаты могут следить за беременностями женщин, чтобы соблюдать ограничения на аборты, но сказал, что "вам придется поговорить с отдельными штатами". Уолз может критиковать Трампа за этот ответ, но он не предложил создать правительственный орган для наблюдения за беременностями во время интервью.

Вице-президент Фонда Наследия Роджер Северино написал в социальных сетях earlier this month that Project 2025 "merely recommends CDC restores the decades-long practice of compiling anonymous abortion statistics for all states," and noted that Minnesota already compiles such data.

Walz did not ground his claim about Project 2025 seeking a "new" federal agency to monitor pregnancies on specific evidence, although it's plausible he misinterpreted another anti-abortion proposal in Project 2025 – renaming the United States Agency for International Development's Office of Gender Equality and Women's Empowerment to the "Office of Women, Children, and Families" and having the office led by a "unequivocally pro-life" official.

USAID is a foreign aid agency, not a domestic affairs entity.

Комментарии Вэнса о власти

На речи в Пенсильвании в субботу Уолз заявил: "Сенатор Вэнс сказал, что когда они получат власть и они используют проект 2025, они должны быть беспощадными в использовании власти".

Проверка достоверности: Утверждение Уолза безосновательно. Вэнс никогда не заявлял, что они "будут использовать" проект 2025 для жестокого использования власти. На самом деле, Вэнс сделал это заявление до того, как был запущен проект 2025 (в мае 2021 года), а всеобъемлющие политические рекомендации проекта были опубликованы позже (в апреле 2023 года).

Уолз имеет право утверждать, что Трамп и Вэнс будут использовать проект 2025, если они будут избраны, учитывая их близость к создателям проекта. Однако Уолз утверждает, что существует реальная "цитата" от Вэнса, которая подразумевает, что "они будут использовать проект 2025", которой не существует.

Вот как Вэнс выразился в интервью консервативному изданию The Federalist в мае 2021 года: "Я считаю, что мы должны быть очень строгими в использовании власти". Он также упомянул, что поскольку консерваторы "потеряли контроль над всеми значительными влиятельными учреждениями в стране, кроме, возможно, церквей и религиозных институтов", чтобы добиться реальных изменений, необходимо заменить нынешнюю правящую элиту новой.

CNN отметило в июле, что ложное утверждение в социальных сетях кампании Харрис предполагало, что те же заявления Вэнса указывали на его поддержку проекта 2025. Вэнс прокомментировал проект 2025 в июле, вскоре после того, как он стал напарником Трампа, сказав, что он содержит "некоторые приличные предложения" и "некоторые вещи, с которыми я не согласен".

Реакция Вэнса на снижение процентных ставок

На речи в Пенсильвании в субботу Уолз заявил: "Мы видели, как Вэнс подстрекал толпу, когда сказал: "Эта неделя они снизили процентные ставки. Как ужасно". И он побудил толпу освистать. Кто радуется снижению процентных ставок?".

Проверка фактов: Утверждение Уолза о Вэнсе ложно. Вэнс не выражал своего неодобрения снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре, сказав "как ужасно", и не провоцировал толпу свистеть в адрес этого снижения; вместо этого толпа на мероприятии Вэнса в Роли, Северная Каролина, на прошлой неделе, казалось, спонтанно начала свистеть после того, как журналист спросил у Вэнса его мнение о снижении (и упомянул в вопросе, что это снижение "облегчит инфляцию для многих людей").

Вэнс отвечал на вопрос нейтрально, сказав: "Ну, моя реакция...", но толпа свистнула в ответ и на мгновение замолчала. Вэнс затем заявил, что полупроцентное снижение Федрезерва было недостаточным для компенсации инфляции, с которой сталкиваются семьи при администрации Байдена-Харрис, но также признал: "Лучше, чем ничего".

Таким образом, Вэнс не выражал восторга по поводу снижения ставки, но и не осуждал его, как утверждал Уолз.

Несмотря на утверждения Уолза, Проект 2025 не выступает за обязательную регистрацию беременности в федеральном правительстве. В политических дискуссиях часто бытуют заблуждения о политике Проекта 2025, что приводит к вводящим в заблуждение заявлениям, подобным тем, которые делал Уолз.

Политика часто включает в себя интерпретацию и представление политики, что иногда может привести к недопониманию или искажению. Поэтому важно проводить тщательное исследование и проверку фактов, чтобы избежать распространения дезинформации во время политических дебатов.

Читайте также: