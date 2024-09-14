Расширяющаяся тенденция: существенный рост числа балконных электростанций продолжается в Германии

Число так называемых мини-энергостанций на балконах в Германии резко возросло. По данным «Зеркала», опубликованным в субботу, во втором квартале 2024 года было зарегистрировано 152 000 таких установок. В целом, в 2023 году было установлено около 270 000 мини-солнечных установок.

Согласно анализу консалтинговой компании Oliver Wyman в Бонне, первое место по количеству мини-энергостанций на балконах на 1000 жителей занимает Бонн с показателем 5,16, за ним следуют Дрезден (4,10), Эссен (3,37), Лейпциг (2,94) и Мёнхенгладбах (2,78).

Мюнхен имеет значительно более низкий показатель - 1,38, всего немного выше, чем у Берлина (1,36), Гамбурга (1,31), Ганновера (1,30), Франкфурта-на-Майне (1,27) и Дюссельдорфа (0,97). В сельских районах спрос на мини-энергостанции на балконах почти в три раза выше, чем в городских районах.

Мини-энергостанции на балконах - это небольшие солнечные установки, которые имеют заметно более простую процедуру регистрации и могут подключаться через стандартную розетку. Типичная экономия составляет около 215 евро в год или 17% от счетов за электроэнергию, согласно данным «Зеркала». Они могут быть установлены на перилах балконов, но также и в других местах.

Из-за растущей популярности мини-энергостанций на балконах многие города в Германии теперь являются домом для этих мини-солнечных установок. Мюнхен, несмотря на более низкую плотность, все же может похвастаться более чем 1300 такими установками.

Хотя спрос на мини-энергостанции на балконах выше в сельских районах, города, такие как Бонн, лидируют по количеству установок на душу населения, что свидетельствует о растущем интересе к возобновляемым источникам энергии.

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