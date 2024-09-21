Расширяем федеральное расследование, которое продолжается, в котором участвует Шон "Дидди" Комбс и его подозреваемые сообщники

В чем будущее для 54-летнего фигуранта музыкальной индустрии, имя которого не называется, после последних обвинений? И что ждет не названных сотрудников и спутников, замешанных в заговоре?

Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, инициировавший обвинения, уклончиво отреагировал на вопрос, могут ли человек, в отношении которого ведется расследование, или другие лица ожидать новых обвинений.

"Я не могу исключать ничего. Возможности безграничны", - заявил он. "Наше расследование движется быстрыми темпами, и многие из вас, кто освещает деятельность нашего офиса, знают, что когда мы делаем подобные заявления, ближайшие события уже не за горами, хотя я не могу предсказать их здесь и сейчас".

Множество сотрудников, работавших с этим человеком, встречались с прокурорами, подтвердил источник в федеральном расследовании CNN. В частности, как минимум один взрослый entertainer должен будет выступить перед Большим жюри в ближайшие дни, добавил источник, отметив, что обвинения свидетелей выходят за рамки деталей, указанных в этом недельным обвинении.

Ранее следователи упоминали, что они опросили более 50 жертв и свидетелей по делу.

Чтобы лучше понять обстоятельства, CNN обратилась к различным правовым экспертам. Они не ожидают, что будет заключено соглашение о признании вины для музыкального магната, отмечая, что обвинения против него могут расшириться.

"Меня особенно интересует, учитывая, что он содержится под стражей без залога, если другие жертвы найдут в себе смелость выступить", - заметил Шей Родес, директор Института права Вильновы для борьбы с коммерческой сексуальной эксплуатацией.

Что касается тех, кто якобы был частью криминальной операции этого человека, юридические аналитики подчеркнули сложную задачу прокуратуры по определению, следует ли им предъявлять обвинения или побуждать их свидетельствовать против своего сообщника.

"Прокуратуре придется решать сложности, связанные со свидетелями с сомнительным прошлым или теми, кто признает участие в незаконной деятельности", - пояснила судья Мисти Маррис. "В случае с racketeering вы имеете дело с большим количеством людей с сомнительными моральными принципами".

Что ждет их впереди

Развертывание дальнейших юридических событий было спланировано для этого человека.

Человек, 54 года, во вторник признал себя невиновным по федеральным обвинениям в совершении преступного сговора, торговле людьми и перевозке людей для занятия проституцией. Обвинительное заключение утверждает, что он "использовал, запугивал и манипулировал женщинами и спутниками, чтобы соответствовать своим сексуальным желаниям, защищать свою репутацию и скрывать свое поведение, и сформировал преступную организацию, занимающуюся торговлей людьми, принудительным трудом, похищением, поджогом, подкупом и препятствованием правосудию".

Приговор может быть пожизненным, если он будет признан виновным по обвинению в совершении преступного сговора. Обвинение в торговле людьми предусматривает минимальный срок наказания 15 лет.

Он останется под стражей в федеральной тюрьме до суда, так как его адвокаты не смогли успешно оспорить решение судьи об отказе в залоге в среду. В своем решении судья Эндрю Картер подчеркнул, что нет условий, которые могли бы снизить риск вмешательства или препятствования.

Адвокаты этого человека заявили, что обжалуют это решение.

Хотя многие федеральные судебные процессы заканчиваются соглашениями о признании вины, адвокаты заявили, что в данной ситуации это маловероятно и они планируют предстать перед жюри присяжных. "Я верю, что они невиновны в этих обвинениях, и они приведут это дело к суду, и я верю, что они выиграют", - сказал CNN адвокат Марк Агнифило во вторник.

Маррис считает, что соглашение о признании вины маловероятно из-за обязательного 15-летнего срока наказания по обвинению в торговле людьми.

"То, что защита подразумевает, - это 'Мы приведем это дело к суду, потому что выгодное для нас соглашение о признании вины маловероятно', - заявила Маррис. "Мы говорим об обвинениях с минимальным сроком наказания 15 лет. Скорее всего, выгодное соглашение о признании вины не будет целесообразным для этого дела".

Кроме того, они могут столкнуться с новыми обвинениями в неподобающем поведении. Расследование остается "активным и продолжающимся". Также было сделано публичное обращение к потенциальным жертвам связаться с властями.

Будет сложно для жертв выступить в этом случае, учитывая их прошлый опыт с насилием для тех, кто решился заговорить, считает Родес.

"Это чувство стыда и страха перед неверием, а также опасения по поводу того, как он смог вовлечь всю свою организацию в прикрытие того, что происходило, означает, что те, кто не находится под стражей, все еще могут использовать дальнейшие запугивающие тактики или вызывать страх у выживших, которые хотят выступить", - задается вопросом она.

Однако дальнейшие обвинения против этого человека маловероятны, считает старший юридический аналитик CNN Эли Хониг. Это потому, что обвинение в совершении преступного сговора настолько всеобъемлющее, что охватывает широкий спектр противоправной деятельности, в том числе, согласно обвинительному заключению, "торговлю людьми, принудительный труд, похищение, поджог, подкуп и препятствование правосудию".

"По словам юридического аналитика CNN Джоя Джексона, есть люди, которые могут рассматриваться как сообщники в этом деле, на которых еще не обращено внимание правительства, и которые могут помочь укрепить позицию правительства против Комбса.

Прокурорам может быть выгодно предоставить этим предполагаемым сообщникам иммунитет или договоры о непривлечении к ответственности, чтобы побудить их свидетельствовать против Комбса, как отметил Маррис.

'Причина, по которой прокуроры делают это, заключается в том, что основной целью этого дела является Комбс', - пояснила Маррис. "Чтобы построить сильное дело против него, необходимая информация и свидетельские показания являются критически важными".

Кроме того, границы между жертвой, свидетелем и преступником могут быть размытыми. Это явление, называемое 'перекрытием жертвы-преступника', особенно характерно для случаев сексуального насилия и торговли людьми.

На суде над Гислен Максвелл несколько женщин, выступавшие в качестве жертв, заявили, что также вербовали других для участия в сексуальных действиях.

"Просто потому, что прокурор может обвинить кого-то в соучастии, это не значит, что он должен это делать," - заметил Роджерс. "Они могли бы обвинить одну из жертв в соучастии за вербовку, но это было бы нецелесообразно".

Похоже, что некоторые из предполагаемых сообщников Комбса стали жертвами других форм насилия, как указано в обвинительном акте против Комбса, который гласит, что одной из целей преступной организации было "получение безоговорочной лояльности от членов предприятия Комбса, в том числе через акты насилия и угрозы".

Надия Шихата, бывший федеральный прокурор, возглавлявший дело о рэкете против певца Р. Келли, поделилась своими комментариями с CNN по поводу ситуации Комбса.

"Возможно, что в деле Комбса будут предъявлены обвинения другим лицам," - заявила Шихата. "Некоторые лица могут уже быть обвинены, признали вину и сотрудничают в этом деле. Однако обвинительный акт о рэкете, основанный на предприятии, не гарантирует наличие дополнительных обвиняемых".

В деле Р. Келли никто больше не был обвинен в рэкете. Некоторые из его бывших сотрудников свидетельствовали против него, в том числе общий помощник и тур-менеджер. В конечном итоге Келли был признан виновным.

В большинстве дел о рэкете прокуроры имеют свободу решать, насколько широким будет их расследование, объяснил Хониг.

"У вас есть возможность обвинить всех," - сказал он. "Или вы можете решить сосредоточиться на главных фигурантах и сэкономить ресурсы для основных целей", - заключил он.

Управление прокурора США может решить предъявить обвинения другим лицам, связанным с данным лицом, если появится больше доказательств, как заявил Дэмиан Уильямс.

В свете обширного обвинения в рэкете, предъявленного данному лицу, могут появиться дополнительные обвинения в неправомерных действиях в ходе расследования.

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