Раскрытие раскрывает значительные пробелы в секретной службе

Следуя за попыткой убийства Дональда Трампа во время его предвыборного мероприятия в Пенсильвании, двупартийный сенатский комитет выявил многочисленные просчеты со стороны Секретной службы. Эти ошибки были названы "предсказуемыми и избегаемыми" в только что выпущенном отчете. Комитет провел интервью с местными правоохранительными органами и агентами Секретной службы, чтобы собрать данные для отчета.

Секретная служба отвечает за охрану видных политических фигур, в том числе действующего президента, бывших президентов и кандидатов в президенты, таких как Трамп. Во время республиканского митинга в Батлере охранник открыл огонь по Трампу, ранив бывшего президента в ухо и вызвав гибель и ранения двух случайных прохожих. Стрелок был впоследствии нейтрализован силами безопасности.

После инцидента Секретная служба признала определенные недостатки, и тогдашний директор Кимберли Читл ушла в отставку. Комитет теперь утверждает, что остаются нерешенные проблемы коммуникации и сотрудничества между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами. Перед мероприятием Секретная служба не определила обязанности, связанные с планированием безопасности, что привело к отсутствию четких барьеров вокруг собрания.

Проблемы со-sharing информацией и управлением персоналом

Информация о стрелке не была распространена, несмотря на то, что местная полиция идентифицировала его за 27 минут до начала стрельбы. Кроме того, были проблемы с радиооборудованием, и запрос Секретной службы на дополнительный персонал был отклонен без объяснения причин. Здание, из которого стрелок начал свою атаку, было оставлено недостаточно охраняемым перед мероприятием.

На прошлой неделе произошел другой инцидент: агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному индивиду, спрятавшемуся в кустах, пока Трамп играл в гольф на своем курорте во Флориде. Подозреваемый не отвечал огнем и в конечном итоге сбежал, но был позже арестован и предъявлены обвинения. Сенатский комитет заявил, что будет расследовать соответствующий персонал службы безопасности в связи с этим инцидентом.

Комитет отметил, что отсутствие коммуникации и сотрудничества между Секретной службой, местными правоохранительными органами и государственными агентствами во время мероприятия могло быть улучшено, чтобы предотвратить просчеты. Секретная служба также не поделилась критически важной информацией о стрелке, хотя он был идентифицирован местной полицией, что могло бы потенциально предотвратить трагедию.

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