Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПолиция

Раскрытие раскрывает значительные пробелы в секретной службе

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Агенты Секретной службы расследуют попытку заговора с целью убийства Трампа на его mitotic встрече...
Агенты Секретной службы расследуют попытку заговора с целью убийства Трампа на его mitotic встрече в Батлере в июле.

Раскрытие раскрывает значительные пробелы в секретной службе

Следуя за попыткой убийства Дональда Трампа во время его предвыборного мероприятия в Пенсильвании, двупартийный сенатский комитет выявил многочисленные просчеты со стороны Секретной службы. Эти ошибки были названы "предсказуемыми и избегаемыми" в только что выпущенном отчете. Комитет провел интервью с местными правоохранительными органами и агентами Секретной службы, чтобы собрать данные для отчета.

Секретная служба отвечает за охрану видных политических фигур, в том числе действующего президента, бывших президентов и кандидатов в президенты, таких как Трамп. Во время республиканского митинга в Батлере охранник открыл огонь по Трампу, ранив бывшего президента в ухо и вызвав гибель и ранения двух случайных прохожих. Стрелок был впоследствии нейтрализован силами безопасности.

После инцидента Секретная служба признала определенные недостатки, и тогдашний директор Кимберли Читл ушла в отставку. Комитет теперь утверждает, что остаются нерешенные проблемы коммуникации и сотрудничества между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами. Перед мероприятием Секретная служба не определила обязанности, связанные с планированием безопасности, что привело к отсутствию четких барьеров вокруг собрания.

Проблемы со-sharing информацией и управлением персоналом

Информация о стрелке не была распространена, несмотря на то, что местная полиция идентифицировала его за 27 минут до начала стрельбы. Кроме того, были проблемы с радиооборудованием, и запрос Секретной службы на дополнительный персонал был отклонен без объяснения причин. Здание, из которого стрелок начал свою атаку, было оставлено недостаточно охраняемым перед мероприятием.

На прошлой неделе произошел другой инцидент: агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному индивиду, спрятавшемуся в кустах, пока Трамп играл в гольф на своем курорте во Флориде. Подозреваемый не отвечал огнем и в конечном итоге сбежал, но был позже арестован и предъявлены обвинения. Сенатский комитет заявил, что будет расследовать соответствующий персонал службы безопасности в связи с этим инцидентом.

Комитет отметил, что отсутствие коммуникации и сотрудничества между Секретной службой, местными правоохранительными органами и государственными агентствами во время мероприятия могло быть улучшено, чтобы предотвратить просчеты. Секретная служба также не поделилась критически важной информацией о стрелке, хотя он был идентифицирован местной полицией, что могло бы потенциально предотвратить трагедию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В районе взрыва в суде Superior в Санта-Марию замечены правоохранители. Инцидент имел место 25...
Политика

Пять человек получили ранения в результате взрыва в здании суда в Калифорнии.

Нескольким лицам оказывается помощь, а знакопоставеный судом Building в Санта-.nombre растет насильно Около взрыва от взрывного device Maureci в среду утром, как написал чиновник.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
На political rally в Батлере, Пенсильвания, 13 июля 2024 года, бывший президент Дональд Трамп...
Политика

Трамп официально подтвердил, что 5 октября он появится в Батлере, штат Пенсильвания, где была предпринята первая попытка его убийства.

Команда Трампа объявила о своем намерении вернуть экс-президента на митинг в Батлер, Пенсильвания, 5 октября, что совпадает с местом его первого покушения в 2021 году.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В своем выступлении в ООН премьер-министр Великобритании г-н Стармер обвинил Россию в том, что она рассматривает своих граждан как простого бросающегося существа.
Политика

В своем выступлении в ООН премьер-министр Великобритании г-н Стармер обвинил Россию в том, что она рассматривает своих граждан как простого бросающегося существа.

В своем выступлении в ООН премьер-министр Великобритании г-н Стармер обвинил Россию в том, что она рассматривает своих граждан как простого бросающегося существа. В дебютной речи на заседании Совета Безопасности ООН премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвиняюще называет Россию, которая обращается со своими солдатами в украинском конфликте как с пушечным мясом. Он

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Ансамбль 'Скептиков' триумфально выиграл приз за лучший драматический сериал, а также получил и...
Общество

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды

Комедианты Бомерман, Джоко, Клас и их группа скептиков собирают награды ARD-сериал получил значительное признание на German Television Award, оставив неизгладимое впечатление у жюри. Дуэт Йоко Винтерscheidта и Клаас Хюфер-Ульман также получил награду. Однако на церемонии присутствовал только один из них - по интригующей причине. Рисующий сериал "Скептики" от

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Исследование изучает расхождение в здоровье мозга среди людей, идентифицирующих себя как ЛГБТК+
Здоровье

Лица LGBTQ+ могут столкнуться с повышенным риском плохого здоровья мозга, возможно, в результате "стресса меньшинств".

Люди, принадлежащие к категориям сексуальных или гендерных меньшинств, потенциально могут столкнуться с неблагоприятными результатами здоровья мозга, как показывают последние исследования. Различные профессионалы выражают свои точки зрения на потенциальные причины.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно