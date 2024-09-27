Ранее занимавший пост министра обороны, стал премьер-министром Японии.

После скандала с финансированием премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение уйти в отставку. Его преемник официально объявлен.

Партия либеральных демократов Японии (ПЛД) выбрала бывшего министра обороны Сигэру Исибу в качестве своего нового лидера, что автоматически делает его новым премьер-министром страны. Благодаря большинству ПЛД в нижней палате парламента Японии, восхождение Исибы на пост премьер-министра четвертой по величине экономики мира, похоже, неизбежно состоится 1 октября.

В возрасте 67 лет новый лидер сменит Кисиду, который не стал баллотироваться на переизбрание после скандала с партийными пожертвованиями. В Японии глава правящей партии обычно также занимает пост премьер-министра.

Исиба победил в runoff-голосовании против Санае Такаити, жесткой министр экономической безопасности, которая хотела стать первой женщиной на посту премьер-министра.

Отставка Фумио Кисиды с поста премьер-министра Японии из-за скандала с финансированием была следствием выбора Сигэру Исибы в качестве нового лидера партии либеральных демократов Японии. С большинством ПЛД в нижней палате парламента Японии восхождение Исибы на пост премьер-министра страны неизбежно.

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