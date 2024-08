Ранее ведущий деятель ИЧ был свергнут

После пятинедельного запрета на Исламский центр Гамбург (ИЗГ), его бывшего руководителя, Мохаммада Мофаттеха, instruйровали покинуть Германию. В возрасте 57 лет он получил уведомление об expulsion на этой неделе, как сообщил представитель отдела внутренних дел Гамбурга в четверг. У него есть до 11 сентября, чтобы выполнить это требование, иначе ему грозит депортация за свой счет. Кроме того, Мофаттеху запрещено возвращаться или продлевать пребывание в Германии, с потенциальными санкциями, включая тюремное заключение сроком до трех лет.

Министр внутренних дел Гамбурга Анди Grote (СДПГ) прокомментировал: "В качестве главного духовного лидера правового режима, нарушающего права человека в Тегеране, его немецкая глава подошла к концу."

Мофаттех возглавлял ИЗГ с лета 2018 года. ИЗГ прекратил свою деятельность в рамках распоряжения Федерального министерства внутренних дел, с закрытием и конфискацией Синей мечети на Внешнем Альстере в конце июля.

"ИЗГ, как прямой представитель иранского 'Верховного лидера', продвигает идеологию так называемой 'Исламской революции' силовым и конфронтационным способом в Федеративной Республике Германия, стремясь реализовать ее", - заявил Федеральный министр внутренних дел в то время. Первоначально об expulsion Мофаттеха сообщил Norddeutscher Rundfunk (NDR).

После того, как Федеральное министерство внутренних дел ввело запрет на Исламский центр Гамбург (ИЗГ), было объявлено, что Мофаттех, как бывший руководитель центра, столкнется с последствиями из-за якобы продвижения иранской "Исламской революции".

