Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЗапрет

Ранее ведущий деятель ИЧ был свергнут

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

Ранее ведущий деятель ИЧ был свергнут

После пятинедельного запрета на Исламский центр Гамбург (ИЗГ), его бывшего руководителя, Мохаммада Мофаттеха, instruйровали покинуть Германию. В возрасте 57 лет он получил уведомление об expulsion на этой неделе, как сообщил представитель отдела внутренних дел Гамбурга в четверг. У него есть до 11 сентября, чтобы выполнить это требование, иначе ему грозит депортация за свой счет. Кроме того, Мофаттеху запрещено возвращаться или продлевать пребывание в Германии, с потенциальными санкциями, включая тюремное заключение сроком до трех лет.

Министр внутренних дел Гамбурга Анди Grote (СДПГ) прокомментировал: "В качестве главного духовного лидера правового режима, нарушающего права человека в Тегеране, его немецкая глава подошла к концу."

Мофаттех возглавлял ИЗГ с лета 2018 года. ИЗГ прекратил свою деятельность в рамках распоряжения Федерального министерства внутренних дел, с закрытием и конфискацией Синей мечети на Внешнем Альстере в конце июля.

"ИЗГ, как прямой представитель иранского 'Верховного лидера', продвигает идеологию так называемой 'Исламской революции' силовым и конфронтационным способом в Федеративной Республике Германия, стремясь реализовать ее", - заявил Федеральный министр внутренних дел в то время. Первоначально об expulsion Мофаттеха сообщил Norddeutscher Rundfunk (NDR).

После того, как Федеральное министерство внутренних дел ввело запрет на Исламский центр Гамбург (ИЗГ), было объявлено, что Мофаттех, как бывший руководитель центра, столкнется с последствиями из-за якобы продвижения иранской "Исламской революции".German authorities have imposed a ban on Mofatteh's re-entry or extended stay in the country, citing potential penalties including imprisonment for up to three years.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Брюсселе министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock выступает за рассмотрение новых...
Политика

Бэрбок открывает двери для новых санкций Израиля

Официальные лица Израиля вызвали международный позор своими замечаниями, направленными против палестинцев. Высокопоставленный дипломат ЕС выступает за то, чтобы ЕС издал формальный ответ.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Туринская AfD собрание вновь с участием Höcke
Политика

Туринская AfD собрание вновь с участием Höcke

Пrominentная фигура AfD Йорн Хёкке отказывается от теледебатов со своими соперниками из-за забот о здоровье. Он планирует присоединиться к политической кампании на следующий день.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
ЕС предложило ввести единые штрафы против министра полиции Бatoires, выдвинутые Бorreлом.
Политика

Боррелл предлагает ввести санкции против членов израильского кабинета

Боррелл предлагает ввести санкции против членов израильского кабинета Перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе верховный представитель ЕС Верона предложила наказать двух израильских министров. Оба выступают за прекращение поставок гуманитарной помощи и оправдывают голодание всех жителей сектора Газа. Коллективная реакция ЕС на эти санкции неясна. Верховный представитель ЕС Верона

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Из-за неспецифицированных причин выступления Тейлор Свифт в Вене планируется были отменены.
Общество

Разведывательное управление: значительное количество жизней спасены во время спецоперации в Вене

По сообщениям американских спецслужб, запланированные выступления знаменитой американской певицы Тейлор Свифт в Вене отменены из-за предполагаемых угроз теракта со стороны исламских экстремистов, которые предсказывали массовое насилие.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Наблюдения на выставке IFA: В этом году отмечается столетие существования выставки.
Технологии

IFA планирует отметить свое столетие, участвуя примерно в 1800 витринах.

В течение следующей недели в Гамбурге начнется одно из самых значимых потребительских электрононных шоу, IFA. Панель экспонентов составит примерно 1800 участников для этой столетней юбилейной ярмарки, даже в сложной рыночной ситуации.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Военные из Израиля развернуты в лагере беженцев Нусаザインт
Главные темы

В ходе военной операции на Западном берегу высокопоставленный командир группировки Исламский джихад был смертельно ранен.

В ходе своей последней военной операции в Секторе Газа израильские силы якобы ликвидировали высокопоставленного commanders из палестинской экстремистской организации «Исламский джихад». Об этом заявил представитель группы. Имя убитого -Mohammed Jabber, или Abu Shujah, и он был командиром бригад...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Производство продуктов питания и кормов играет существенную роль в увеличении доходов промышленных...
Федеральные земли Германии

Экономический сектор Мальты увеличивает свои доходы на впечатляющие 2,6 миллиарда евро.

В прошлом году компании, нанявшие по крайней мере 20 человек, вместе получили сумму в 21 миллиард евро. Большинство этой выручки приходится на две ведущие отрасли.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно