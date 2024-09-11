Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Ранее работавшая сенатор Келли Айотт, как ожидается, победит на республиканских праймериз, обеспечив себе место губернатора Криса Сунуну в Нью-Гэмпшире.

ex-сенатор Кэли Айотти, как ожидается, одержит победу на предварительных выборах губернатора республиканцев в Нью-Гэмпшире по данным Ассошиэйтед Пресс. сей верх откроет дорогу для ожидаемой напряженной гонки на общих выборах, которая предназначается для замены уходящего республиканского...

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Ранее, будучи сенатором от Нью-Гемпшира, Келли Эйотт участвовала в дискуссии на съезде...
Ранее, будучи сенатором от Нью-Гемпшира, Келли Эйотт участвовала в дискуссии на съезде Республиканской партии в Манчестере 3 сентября 2024 года.

Ранее работавшая сенатор Келли Айотт, как ожидается, победит на республиканских праймериз, обеспечив себе место губернатора Криса Сунуну в Нью-Гэмпшире.

Айте, предсказывают победу на переполненных праймериз с участием бывшего спикера Сената штата Чаком Морсом.

Саннуну, чья известность в основном связана с критикой бывшего президента Дональда Трампа, принял решение не баллотироваться на пятый подряд двухлетний срок, объявив прошлым летом, что "настало время для другого республиканца управлять нашим замечательным штатом".

Нью-Гэмпширская значимость в президентских праймериз – вместе с его независимым характером – сделало его ближайшим подобием политической арены в основном демократическом Новой Англии.

И Саннуну, и давний демократ-конгрессмен Энни Кустер уходят в отставку в этом году.

Айте, имеющая поддержку губернатора, обещает сохранить Нью-Гэмпшир на "траектории Саннуну" – явное противопоставление Морсу, который позиционирует себя как преданный сторонник Трампа.

Айте, бывший генеральный прокурор штата, получила свой единственный сенатский срок в 2010 году и вскоре стала многообещающим политиком. Однако шесть лет спустя она не смогла победить на тесно оспариваемых выборах у демократа Магги Хассан, которая занимает это место с тех пор.

Во время той кампании 2016 года Айте отозвала свою поддержку Трампа после скандала с записью "Access Hollywood", заявив тогда, что "не могу и не буду поддерживать кандидата в президенты, который гордится тем, что унижает и домогается женщин".

Айте вернулась в Вашингтон во время президентства Трампа, способствуя подтверждению кандидатуры в Верховный суд Нила Горсуча в 2017 году.

Политическая карьера Айте потерпела неудачу в 2016 году, когда она отозвала свою поддержку Трампа после скандала с записью "Access Hollywood". На предстоящих праймериз она стремится остаться на "траектории Саннуну", дистанцируясь от сторонников Трампа, подобных Морсу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно