Ранее работавшая сенатор Келли Айотт, как ожидается, победит на республиканских праймериз, обеспечив себе место губернатора Криса Сунуну в Нью-Гэмпшире.

Айте, предсказывают победу на переполненных праймериз с участием бывшего спикера Сената штата Чаком Морсом.

Саннуну, чья известность в основном связана с критикой бывшего президента Дональда Трампа, принял решение не баллотироваться на пятый подряд двухлетний срок, объявив прошлым летом, что "настало время для другого республиканца управлять нашим замечательным штатом".

Нью-Гэмпширская значимость в президентских праймериз – вместе с его независимым характером – сделало его ближайшим подобием политической арены в основном демократическом Новой Англии.

И Саннуну, и давний демократ-конгрессмен Энни Кустер уходят в отставку в этом году.

Айте, имеющая поддержку губернатора, обещает сохранить Нью-Гэмпшир на "траектории Саннуну" – явное противопоставление Морсу, который позиционирует себя как преданный сторонник Трампа.

Айте, бывший генеральный прокурор штата, получила свой единственный сенатский срок в 2010 году и вскоре стала многообещающим политиком. Однако шесть лет спустя она не смогла победить на тесно оспариваемых выборах у демократа Магги Хассан, которая занимает это место с тех пор.

Во время той кампании 2016 года Айте отозвала свою поддержку Трампа после скандала с записью "Access Hollywood", заявив тогда, что "не могу и не буду поддерживать кандидата в президенты, который гордится тем, что унижает и домогается женщин".

Айте вернулась в Вашингтон во время президентства Трампа, способствуя подтверждению кандидатуры в Верховный суд Нила Горсуча в 2017 году.

Политическая карьера Айте потерпела неудачу в 2016 году, когда она отозвала свою поддержку Трампа после скандала с записью "Access Hollywood". На предстоящих праймериз она стремится остаться на "траектории Саннуну", дистанцируясь от сторонников Трампа, подобных Морсу.

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