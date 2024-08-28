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Ранее член парламента от "АфД" в меньшей степени участвовал в организации "Принс Реус"

 and  James Williams
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Бывшего члена бундестага Мальсака-Винкемана должны судить в апелляционном суде Франкфурта из-за...
Бывшего члена бундестага Мальсака-Винкемана должны судить в апелляционном суде Франкфурта из-за обвинений в причастности к террористической группе.

Ранее член парламента от "АфД" в меньшей степени участвовал в организации "Принс Реус"

Согласно обвинению, Биргит Мальсак-Винкеманн, якобы, играла значительную роль в предполагаемом заговоре принца Рёйсса и его сообщников с целью свержения правительства. Однако в суде Мальсак-Винкеманн решительно отрицает эти обвинения, заявляя, что её контакты с группой были всего лишь мозговыми штурмами. Вместо этого она обвиняет организацию под названием "Альянс", утверждая, что именно они были ответственны за заговор.

Во время судебного процесса в Высшем земельном суде Франкфурта Мальсак-Винкеманн, бывший берлинский судья и бывший член немецкого парламента от АФД, опровергла обвинения в сотрудничестве с группой для разработки новой конституции. Она утверждала, что документы, изъятые во время обысков, были просто записями мозговых штурмов и не содержали конкретных планов по созданию новой формы правления.

С другой стороны, федеральный прокурор утверждает, что Мальсак-Винкеманн сыграла важную роль в проникновении других подсудимых в парламент и разведке здания вместе с ними. Её обвиняют в членстве в так называемом "Совете Союза", который якобы планировал захватить парламент вооруженной силой и арестовать ключевых правительственных чиновников.

Тем не менее, Мальсак-Винкеманн отрицает наличие конкретных планов по захвату парламента или участие в операции. Во время её свидетельских показаний она неоднократно повторяла, что "Альянс" должен был взять на себя руководство в реализации идеологии группы, в том числе веру в глобальный военный альянс под названием "Альянс", который должен был привести к смене системы. Она описала свои разногласия с Рюдигером фон Пескаторе, который якобы возглавлял военное крыло группы. "Вода и огонь не смешиваются", - сказала она, подчеркивая, что они с фон Пескаторе были бы последними, кто сотрудничал бы в таком плане. По словам Мальсак-Винкеманн, фон Пескаторе хотел исключить её из группы, но в итоге они расстались с военным крылом.

В настоящее время в Франкфурте проходит судебный процесс над девятью подсудимыми, которых обвиняют в членстве в террористической организации или поддержке её деятельности. Параллельные судебные процессы над другими 26 предполагаемыми заговорщиками проходят в Мюнхене и Штутгарте. Пока не вынесен приговор, подсудимые считаются невиновными, и суд продолжит заседания 3 сентября.

Федеральный прокурор обвиняет Комиссию в участии в процессе проникновения подсудимых в парламент. В своих показаниях Мальсак-Винкеманн заявляет, что считала, что "Альянс", а не она или Комиссия, должен был взять на себя руководство в реализации идеологии группы.

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