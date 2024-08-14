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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Рамелов хочет солдат с голубыми шлемами на Украине - в том числе немцев

В случае перемирия

 and  Grigoriy Williams
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Солдаты с синими касками в Украине? Сценарий, который в настоящее время очень далек.
Солдаты с синими касками в Украине? Сценарий, который в настоящее время очень далек.

Рамелов хочет солдат с голубыми шлемами на Украине - в том числе немцев

Министр-президент Тюрингии Рамелов выдвигает требование, которого его партия якобы избегала долгое время - из-за Сахры Вагенкнехт, которую он резко критикует. Идея о миротворцах ООН в Украине в настоящее время, скорее всего, очень нереалистична, так как перемирие все еще далеко.

Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов выступает за участие немецких солдат в потенциальной миссии ООН в Украине в случае перемирия. "Мы должны быть открыты к тому, чтобы немецкие солдаты под мандатом ООН участвовали в случае перемирия", - сказал Рамелов газете "Тагесшпигель": "Если наступит перемирие, европейцы должны быть готовы отправить миротворцев ООН в Украину".

Партия "Левые" до сих пор "избегала принятия такого решения, также потому, что фрау Вагенкнехт этому препятствовала", - обвинил он свою бывшую партийную коллегу и председательницу той же БСВ. Рамелов надеется на Пекин в этом вопросе. "Европа должна прояснить свои отношения с Китаем, среди прочего. Потому что Китай мог бы создать импульс, который заставил бы Россию согласиться на перемирие", - сказал он.

Однако шансы на перемирие крайне малы. Владимир Путин сформулировал несколько условий, таких как существенные территориальные уступки, которые Украина решительно отвергает. Более того, российская сторона неоднократно заявляла, что хочет достичь своих военных целей. Бывший президент Медведев сказал, что даже в случае перемирия он хочет присоединить оставшиеся украинские территории "к лону русской земли".

Только Украина сама может решить вопрос о территориальных уступках, "не фрау Вагенкнехт или Оскар Лафонтен", - сказал Рамелов: "Мы не можем навязать attacked state dictated peace". Рамелов обвинил Вагенкнехт в том, что она "сегодня распространяет только аргументы Путина". На вопрос, прав ли бывший комиссар Штази Марианна Бирлер, обвиняющая Вагенкнехт в "кремлевской пропаганде", Рамелов ответил: "Так я это воспринимаю".

Как левый, он знает, что Путин "является автократом, шовинистом и империалистом", - сказал Рамелов: "Я не буду говорить от его имени, даже если это может мне стоить голосов". Государство, подвергшееся нападению, такое как Украина, должно иметь возможность защищаться, сказал он: "Тем не менее, меня беспокоят поставки оружия, и я всегда их отвергал".

Рамелов критикует способ, которым канцлер Олаф Шольц продвигает планируемое развертывание дальнобойных американских ракет в Германии. "Неправильно, что наш федеральный канцлер едет на саммит НАТО и удивляет население кратким заявлением о таком центральном шаге. То, что Бундестаг не вовлечен, может только удивить меня", - сказал он.

Партия "Левые", возглавляемая председательницей Сахрой Вагенкнехт, исторически избегала принятия решения о участии немецких солдат в миссии ООН в Украине, согласно Рамелову. Комиссия, скорее всего, имеется в виду Организация Объединенных Наций, могла бы сыграть роль в установлении мира, если бы перемирие было достигнуто в Украине.

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