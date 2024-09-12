Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНемецкий Бундестаг

Рамелоу выражает обеспокоенность по поводу "конкуренции в дискурсе по вопросам убежища"

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
В итоге преобладает единое мнение: Изначально высказанное АФД, теперь его повторяют другие, как...
В итоге преобладает единое мнение: Изначально высказанное АФД, теперь его повторяют другие, как предостерег Рамelow.

Рамелоу выражает обеспокоенность по поводу "конкуренции в дискурсе по вопросам убежища"

В ходе продолжающейся дискуссии о миграции Бодо Рамелов, министр-президент Тюрингии, выразил обеспокоенность по поводу растущей жесткости требований, которая, к сожалению, может вызвать негативное отношение к иностранцам. Он поделился своими опасениями с Redaktionsnetzwerk Deutschland, заявив, что кажется, что все эхом повторяют жесткие заявления ультраправой партии AfD.

Рамелов также добавил, что дискуссия о миграции в значительной степени влияется сенсационными и негативными инцидентами, часто затмевая многочисленные случаи успешной интеграции. Он считает, что внимание должно быть сфокусировано на обсуждении успешной иммиграции, а не на разжигании изоляции.

Министр-президент также подчеркнул, что в Тюрингии, где население сокращается, 8% населения не являются немцами. Эта цифра достигает 40% среди врачей-hospital и reaches 70% в сфере гостеприимства, где 70% текущих контрактов на обучение заключены с не немцами. Рамелов подчеркнул, что при выходе на пенсию более 300 000 человек, есть только 150 000 молодых людей, готовых их заменить, поэтому необходима большая иммиграция.

Рамелов: А почему не за три месяца?

Лидеры коалиции федерального правительства от SPD, Зеленых и FDP, а также представители земель и депутаты от Союза собрались, чтобы обсудить контроль на границах и депортации. Однако они не смогли прийти к согласию. Федеральный министр внутренних дел Наancy Faeser представила план ускорения возвращения заявителей на убежище в другие страны ЕС, ответственные за их процедуры в соответствии с правилами Дублина. Это потребует от федеральных земель создания подходящих условий, таких как предоставление дополнительного места в центрах содержания под стражей.

"Мы не должны полностью закрывать европейское единство, закрывая границы", - сказал Рамелов. Он предложил более быстрые процедуры предоставления убежища, задаваясь вопросом: "Почему мы не можем завершить это за три месяца?"

Рамелов выступал за более сострадательный подход к миграции в Бундестаге, утверждая, что постоянное внимание к негативным инцидентам часто затмевает успехи интеграции. Он также выразил свою обеспокоенность во время встречи с лидерами различных политических партий, призывая к более быстрым процедурам предоставления убежища и предлагая, что их можно завершить за три месяца.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно