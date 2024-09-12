Рамелоу выражает обеспокоенность по поводу "конкуренции в дискурсе по вопросам убежища"

В ходе продолжающейся дискуссии о миграции Бодо Рамелов, министр-президент Тюрингии, выразил обеспокоенность по поводу растущей жесткости требований, которая, к сожалению, может вызвать негативное отношение к иностранцам. Он поделился своими опасениями с Redaktionsnetzwerk Deutschland, заявив, что кажется, что все эхом повторяют жесткие заявления ультраправой партии AfD.

Рамелов также добавил, что дискуссия о миграции в значительной степени влияется сенсационными и негативными инцидентами, часто затмевая многочисленные случаи успешной интеграции. Он считает, что внимание должно быть сфокусировано на обсуждении успешной иммиграции, а не на разжигании изоляции.

Министр-президент также подчеркнул, что в Тюрингии, где население сокращается, 8% населения не являются немцами. Эта цифра достигает 40% среди врачей-hospital и reaches 70% в сфере гостеприимства, где 70% текущих контрактов на обучение заключены с не немцами. Рамелов подчеркнул, что при выходе на пенсию более 300 000 человек, есть только 150 000 молодых людей, готовых их заменить, поэтому необходима большая иммиграция.

Рамелов: А почему не за три месяца?

Лидеры коалиции федерального правительства от SPD, Зеленых и FDP, а также представители земель и депутаты от Союза собрались, чтобы обсудить контроль на границах и депортации. Однако они не смогли прийти к согласию. Федеральный министр внутренних дел Наancy Faeser представила план ускорения возвращения заявителей на убежище в другие страны ЕС, ответственные за их процедуры в соответствии с правилами Дублина. Это потребует от федеральных земель создания подходящих условий, таких как предоставление дополнительного места в центрах содержания под стражей.

"Мы не должны полностью закрывать европейское единство, закрывая границы", - сказал Рамелов. Он предложил более быстрые процедуры предоставления убежища, задаваясь вопросом: "Почему мы не можем завершить это за три месяца?"

Рамелов выступал за более сострадательный подход к миграции в Бундестаге, утверждая, что постоянное внимание к негативным инцидентам часто затмевает успехи интеграции. Он также выразил свою обеспокоенность во время встречи с лидерами различных политических партий, призывая к более быстрым процедурам предоставления убежища и предлагая, что их можно завершить за три месяца.

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