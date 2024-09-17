Райан Уэсли Рут не выпустил пуль.

Подозреваемый, считавшийся целью Дональда Трампа во время инцидента во Флориде, не выпустил ни одного патрона, как заявил временный глава Секретной службы. Конвоированный преступник Райан Уэсли Рут, находившийся поблизости от гольф-клуба Трампа в Вест-Палм-Бич, Флорида, спрятался там с огнестрельным оружием.

Подозреваемый в попытке убийства Трампа был опознан как Райан Уэсли Рут, имеющий криминальное прошлое. Как сообщается, Рут работал подрядчиком в строительстве в Гавайи и имел криминальное прошлое. Он часто выражал свои политические взгляды в социальных сетях, в том числе критиковал Трампа.

По данным CNN, Рут ранее обвинялся в уклонении от уплаты налогов. В 2002 году он был осужден в Северной Каролине за владение запрещенным оружием массового поражения. В 2010 году он также был обвинен в незаконном владении краденым имуществом в Северной Каролине.

В понедельник Рут предстал перед федеральным судьей во Флориде и был обвинен в незаконном ношении огнестрельного оружия, что может грозить тюремным заключением на срок до 15 лет. Его следующее судебное заседание назначено на 23 сентября, с предъявлением официальных обвинений через неделю.

Во время судебного заседания в понедельник Рут был обвинен в незаконном владении оружием, которое, как сообщается, имело неразборчивый серийный номер. Во время короткого слушания Рут отвечал "да" на несколько вопросов, но в остальном молчал.

Расследование попытки убийства проводится ФБР. После инцидента возникли вопросы о том, как мужчине удалось приблизиться к Трампу без обнаружения. "Мы должны выяснить, как еще один угроза оказалась так близко к президенту Трампу", - заявила республиканский конгрессмен Элис Стьюфаник, требуя объяснений по ситуации во Флориде.

Секретная служба, ответственная за защиту tanto действующего, как и бывшего президентов, подверглась критике после первой попытки убийства Трампа в Пенсильвании в июле. На политическом митинге в Батлере мужчина стрелял в Трампа, но тот остался невредим. В результате тогдашний глава Секретной службы, Кимберли Читл, ушла в отставку, а по меньшей мере пять агентов были временно отстранены.

Несмотря на предполагаемую попытку убийства, Дональд Трамп выразил желание завершить свою партию в гольф против своих соперников. "Я надеялся пробить последний удар, но мы решили уйти", - якобы сказал 78-летний во время беседы на платформе X Spaces.

Трамп обычно играет в гольф по выходным в одном из своих клубов. В воскресенье днем он играл с инвестором недвижимости и донором Республиканской партии Стивом Виткоффом. В то время все шло гладко, сказал Трамп. "Вдруг мы услышали выстрелы в воздухе". Трамп распознал звук выстрелов, и Секретная служба решила покинуть поле для гольфа. Фотография автомобиля подозреваемого также помогла найти машину. "Вклад граждан был поистине замечателен", - похвалил Трамп, также похвалив Секретную службу за действия - они задержали мужчину. "Надеюсь, он останется за решеткой надолго. Опасный человек, очень опасный".

Рядые выражения в американской президентской кампании

Два дня после предполагаемой попытки убийства во Флориде республиканский кандидат Дональд Трамп продолжил свою кампанию. Трамп должен был обратиться к своим сторонникам в Мичигане во вторник. Попытка нападения на Трампа усилила уже напряженную американскую президентскую гонку. Республиканский кандидат обвинил своих демократических соперников, Камалу Харрис и действующего президента Джо Байдена, в разжигании насилия против него посредством своей риторики.

"Он был вдохновлен риторикой Байдена и Харрис и выполнил их угрозы", - заявил Трамп порталу Fox News Digital. "Их язык разжигает насилие против меня", - обвинил Трамп президента Байдена и вице-президента Харрис, не приводя дополнительных деталей. Известный своими разделительными речами, правый популист часто подогревает политические tensions провокационными и провокационными заявлениями.

Харрис примет участие в мероприятии, организованном Национальной ассоциацией черных журналистов (НАБЖ) в Пенсильвании во вторник. Мичиган и Пенсильвания являются двумя ключевыми "колеблющимися" штатами, которые могут существенно повлиять на выборы в ноябре.

Трамп и Харрис оба выразили благодарность в воскресенье за то, что Трамп остался невредимым. "Насилие не должно терпиться в Америке", - заявила Харрис, которая будет соревноваться с Трампом на президентских выборах 5 ноября.

В понедельник Байден вновь осудил все формы политического насилия. "Я всегда противодействовал политическому насилию и буду продолжать это делать", - заявил Байден на мероприятии в Филадельфии. Граждане должны разрешать свои разногласия мирным путем через голосование, а не через оружие, подчеркнул он.

Республиканцы, возглавляемые конгрессменом Элис Стьюфаник, потребовали объяснений о том, как подозреваемый, опознанный как Райан Уэсли Рут, смог приблизиться к Трампу без обнаружения. Секретная служба, ответственная за защиту tanto действующего, как и бывшего президентов, подверглась критике после инцидента, так как ранее подвергалась критике после предыдущей попытки убийства Трампа.

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