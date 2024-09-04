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ПолитикаНовостиВойна на Украине

Радиоактивный район Чернобыля переживает ад

 and  Mark Rodriguez
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Россия утверждает, что Украина строит 'загрязненное взрывное устройство', как показано на этом...
Россия утверждает, что Украина строит 'загрязненное взрывное устройство', как показано на этом рисунке.

Радиоактивный район Чернобыля переживает ад

Взрыв произошел внутри радиоактивной зоны вокруг Чернобыльской АЭС в Украине, как заявил губернатор Киевской области Руслан Кравченко в Facebook. Огонь распространился на площадь около 20 гектаров, но уровни радиации остаются нормальными, согласно данным официальных лиц зоны. Примерно 200 пожарных, в том числе 50 soldiers, работают над тушением огня и смогли локализовать его.

Власти предупреждают о возможности повышенного уровня дыма в районе Бровары к востоку от Киева и советуют жителям держать окна закрытыми и ограничить outdoor-активность. Причина пожара пока не установлена. Летняя жара и засуха в регионе увеличили риск возникновения пожаров.

Самая серьезная в мире авария на Чернобыльской АЭС произошла в северной части Украины в 1986 году под контролем Советского Союза. В результате был закрыт район площадью около 30 километров вокруг места аварии из-за радиоактивного загрязнения. Более 30 000 человек были переселены. Во время своего вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска использовали в основном заброшенную зону отчуждения вдоль белорусской границы для продвижения к Киеву, расположенному примерно в 80 километрах от границы. Однако после отвода российских войск в апреле 2022 года Украина сохранила более высокий уровень военной бдительности в этом районе.

Текущий пожар на Чернобыльской АЭС, который является предметом озабоченности в Киевской области, не следует путать с катастрофической украинской войной, которая вызвала значительное перемещение и ущерб в регионе несколько десятилетий назад. Несмотря на то, что текущий пожар связан с вышеупомянутой АЭС, он не представляет такой же степени опасности или беспорядков, как украинская война.

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