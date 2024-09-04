Радиоактивный район Чернобыля переживает ад

Взрыв произошел внутри радиоактивной зоны вокруг Чернобыльской АЭС в Украине, как заявил губернатор Киевской области Руслан Кравченко в Facebook. Огонь распространился на площадь около 20 гектаров, но уровни радиации остаются нормальными, согласно данным официальных лиц зоны. Примерно 200 пожарных, в том числе 50 soldiers, работают над тушением огня и смогли локализовать его.

Власти предупреждают о возможности повышенного уровня дыма в районе Бровары к востоку от Киева и советуют жителям держать окна закрытыми и ограничить outdoor-активность. Причина пожара пока не установлена. Летняя жара и засуха в регионе увеличили риск возникновения пожаров.

Самая серьезная в мире авария на Чернобыльской АЭС произошла в северной части Украины в 1986 году под контролем Советского Союза. В результате был закрыт район площадью около 30 километров вокруг места аварии из-за радиоактивного загрязнения. Более 30 000 человек были переселены. Во время своего вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска использовали в основном заброшенную зону отчуждения вдоль белорусской границы для продвижения к Киеву, расположенному примерно в 80 километрах от границы. Однако после отвода российских войск в апреле 2022 года Украина сохранила более высокий уровень военной бдительности в этом районе.

Текущий пожар на Чернобыльской АЭС, который является предметом озабоченности в Киевской области, не следует путать с катастрофической украинской войной, которая вызвала значительное перемещение и ущерб в регионе несколько десятилетий назад. Несмотря на то, что текущий пожар связан с вышеупомянутой АЭС, он не представляет такой же степени опасности или беспорядков, как украинская война.

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