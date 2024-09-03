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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Радикальные исламские экстремисты из группировки Боко Харам убили 81 человека во время нападения.

Сельская местность северного Нигерии

 and  Vladimir Milov
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Множество людей уже ищут убежище в соседних странах, в частности, в Камеруне, из-за продолжающихся...
Множество людей уже ищут убежище в соседних странах, в частности, в Камеруне, из-за продолжающихся нападений Боко Харам.

Радикальные исламские экстремисты из группировки Боко Харам убили 81 человека во время нападения.

Некоторое время назад военныеNigeria смогли вытеснить некоторых экстремистов Боко Харам из северных регионов страны. С тех пор эти террористы обосновались в горах и совершают бесчеловечные нападения на безвинных гражданских лиц. Недавно они атаковали деревню, убив по меньшей мере 81 человека.

По данным официальных источников, в деревне Мафа в штате Йобе, Нигерия, произошло жестокое нападение. Сообщения от пресс-секретаря полиции Абдулкарима Дунгу указывают на то, что примерно 150 подозреваемых боевиков Боко Харам на более чем 50 мотоциклах вторглись в деревню. Вооруженные винтовками и гранатами, они жестоко угрожали сообществу, в результате чего были разрушены магазины и жилые дома. Точное количество жертв еще подсчитывается, но preliminary reports suggest at least 81 lives were lost.

Боко Харам, исламская экстремистская группировка, сеет хаос на северо-востоке Нигерии. В 2014 году они успешно захватили территории и провозгласили калифат. Однако армия Нигерии, вместе с силами Чада, смогла вернуть эти территории. Разбитые поражением, Боко Харам отступили в горы, где продолжают терроризировать местных жителей, совершая частые атаки и сея страх.

В ответ на эти зверства правительство Нигерии призвало Комиссию провести независимое расследование действий военной и нарушений прав человека в пострадавших регионах. Результаты и рекомендации Комиссии являются критически важными для обеспечения ответственности и восстановления мира в пострадавших общинах.

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