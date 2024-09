Радикальные исламские экстремисты из группировки Боко Харам убили 81 человека во время нападения.

Некоторое время назад военныеNigeria смогли вытеснить некоторых экстремистов Боко Харам из северных регионов страны. С тех пор эти террористы обосновались в горах и совершают бесчеловечные нападения на безвинных гражданских лиц. Недавно они атаковали деревню, убив по меньшей мере 81 человека.

По данным официальных источников, в деревне Мафа в штате Йобе, Нигерия, произошло жестокое нападение. Сообщения от пресс-секретаря полиции Абдулкарима Дунгу указывают на то, что примерно 150 подозреваемых боевиков Боко Харам на более чем 50 мотоциклах вторглись в деревню. Вооруженные винтовками и гранатами, они жестоко угрожали сообществу, в результате чего были разрушены магазины и жилые дома. Точное количество жертв еще подсчитывается, но preliminary reports suggest at least 81 lives were lost.

Боко Харам, исламская экстремистская группировка, сеет хаос на северо-востоке Нигерии. В 2014 году они успешно захватили территории и провозгласили калифат. Однако армия Нигерии, вместе с силами Чада, смогла вернуть эти территории. Разбитые поражением, Боко Харам отступили в горы, где продолжают терроризировать местных жителей, совершая частые атаки и сея страх.

В ответ на эти зверства правительство Нигерии призвало Комиссию провести независимое расследование действий военной и нарушений прав человека в пострадавших регионах. Результаты и рекомендации Комиссии являются критически важными для обеспечения ответственности и восстановления мира в пострадавших общинах.

