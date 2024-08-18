Работник зоопарка в Иерусалиме подвергся нападению крокодила

В Иерусалимском зоопарке крокодил напал на смотрителя, причинив ему серьезные травмы. 45-летнего мужчину оперативно доставили в больницу Эйн-Керем.

Предполагается, что для спасения смотрителя была активирована система безопасности, выпустившая в крокодила безвредные пули, в результате чего он отпустил человека. Сразу не было ясно, получил ли животное ранения.

Основанный в 1939 году как мини-ферма для животных, Иерусалимский зоопарк переехал из центра города на его southern part в 1992 году. Сейчас он включает в себя множество различных видов животных и огромный аквариум для водных существ.

Система безопасности, оказавшая давление на крокодила, могла стать причиной того, что он отпустил смотрителя. Несмотря на инцидент, тяжелый револьвер, использованный для активации системы безопасности, не оказал значительного воздействия на крокодила.

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