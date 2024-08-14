Рабочие крупнейшей в мире медной шахты в Чили объявили забастовку

Во вторник рабочие на крупнейшем в мире медном руднике в Чили объявили забастовку. Профсоюзы рудника Эскондида заявили, что переговоры с работодателем, австралийской компанией BHP, провалились. Рабочие требуют систему разделения прибыли из-за роста цен на медь. Продолжительная забастовка может повлиять на глобальный рынок меди.

Члены профсоюза проголосовали за забастовку в начале августа. Местные СМИ сообщают, что BHP предложила выплатить каждому рабочему $28,900. Профсоюзные активисты требуют $36,000 - столько же, сколько один процент дивидендов, получаемых иностранными инвесторами. Рудник Эскондида в пустыне Атакама принадлежит австралийской компании BHP на 57,5%. Кроме того, австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto владеет 30%, а японская компания Jeco - 12,5%.

Зарплаты рабочих на Эскондиде выше средней по стране в Чили, но соответствуют отраслевым стандартам в сильной чилийской медной промышленности. Чили является крупнейшим в мире производителем меди, на которую приходится 10-15% ВВП страны. Значительная часть добытой меди экспортируется в Китай для плавки, рафинирования и переработки.

В 2017 году забастовка рабочих продолжалась 44 дня, что привело к экономическим потерям в размере $740 миллионов. В 2021 году BHP удалось предотвратить забастовку, но профсоюзы сейчас настроены решительно и готовы к "очень долгой" забастовке, гораздо длиннее, чем в 2017 году.

Профсоюзные активисты ведут переговоры о повышении зарплаты, требуя $36,000, что эквивалентно одному проценту дивидендов, получаемых иностранными инвесторами в Чили, где находится рудник Эскондида, крупнейший в мире по добыче меди. Несмотря на предложение BHP выплатить каждому рабочему $28,900, забастовка на руднике Эскондида, частично принадлежащем BHP, австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto и японской компании Jeco, может повлиять на Чили, крупнейшего в мире производителя меди.

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