Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

"Путин уязвим" - аналитик ISW призывает к большему давлению

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут

"Путин уязвим" - аналитик ISW призывает к большему давлению

С украинским контрнаступлением в Курской области Украина ставит восклицательный знак в своей оборонительной борьбе. Впервые за долгое время. Аналитик из ИСВ призывает Запад принять меры для дальнейшего усиления давления на Россию, что может существенно повлиять на Путина и его войска.

По словам аналитика Наталии Бугайовой из Института изучения войны (ИСВ), украинское контрнаступление в Курской области "явно имеет потенциал для наращивания темпа". Хотя еще рано делать выводы, США должны помочь Украине "воспользоваться этим моментом, а не сдерживать его, чтобы вернуть контроль над темпом войны". Она критикует, что США лишь постепенно предоставляют помощь Украине и что Запад сосредоточен исключительно на сдерживании России путем контрмер.

Бывший CEO "Киевского поста" среди прочего призывает "устранить безопасные гавани для военной машины России" - другими словами, разрешить атаки на российскую территорию с использованием западного оружия в принципе. В настоящее время для этого существуют строгие условия, такие как от США. Киев неоднократно подчеркивал в последние месяцы, что эта способность является решающей для отражения российской агрессии.

Аналитик ИСВ Бугайова видит в России значительную слабость в "неспособности быстро адаптироваться". "Кремль уязвим перед противником, который может лишить его возможности перегруппироваться и адаптироваться". Однако Россия адаптируется, если ей дают время. Помогло бы Украине, если бы Запад перестал объявлять и сливать "передовой потенциал", то есть новые системы вооружения, так как российская армия отреагирует на это - хотя и медленно.

"Если поддержка США Украиной продолжит расти, Кремль столкнется с растущими проблемами", - пишет Бугайова. Это также окажет давление на важных российских партнеров, таких как Китай или Иран, которые поддерживают войну. "Партнерства России требуют компромиссов и уязвимы, когда оба партнера находятся под давлением".

Предыдущие успехи вызвали "истерию"

В своем анализе Бугайова проводит несколько параллелей между недавним продвижением Украины в Курской области и успехами на поле боя в 2022 году. "Если бы Запад быстро предоставил военную помощь Украине и спланировал дальнейшие операции после поражения России в битве за Киев весной 2022 года или даже после российского наступления в Северодонецке летом 2022 года, Украина была бы ближе к долговременному миру, чем сейчас".

Президент Владимир Путин столкнулся с реальными рисками в моменты, когда на него оказывалось устойчивое давление, пишет аналитик. "Украинские успехи на поле боя осенью 2022 года вызвали истерию в российском информационном пространстве, так как военное унижение противоречило попыткам Путина проектировать образ "великой России"".

Военные поражения имеют последствия в российской структуре власти, согласно Бугайовой. В прошлом поражения вызывали трещины в националистической базе Путина. Недавно российский президент публично выразил недовольство, когда отчитал губернатора Курска на встрече.

Усиление давления - непростая задача.

Несмотря на призыв Бугайовой к устойчивому давлению для возможного нанесения военных поражений России, текущие возможности Украины все еще ограничены, несмотря на недавние успехи в Курске. Это во-первых, из-за строгих ограничений на атаки с использованием западного оружия на российской территории, и во-вторых, из-за устойчивого давления России в Донбассе, о чем эксперты неоднократно предупреждали. Кроме того, сохраняются проблемы, такие как нехватка персонала и задержки поставок оружия из Запада. Украина по-прежнему имеет ограниченный запас дальнобойного оружия, и, по сообщениям СМИ, получит лишь около 20 западных истребителей F-16 в этом году. Кроме того, поставки артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы не столь обширны, как надеялось, согласно сообщениям из Праги.

Европейский союз мог бы сыграть значительную роль в увеличении давления на Россию, как предложил аналитик Наталия Бугайова из Института изучения войны. Несмотря на недавний успех Украины в Курской области, устойчивая поддержка и давление со стороны международного сообщества, в том числе ЕС, необходимы для достижения долговременного мира.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно