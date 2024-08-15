"Путин уязвим" - аналитик ISW призывает к большему давлению

С украинским контрнаступлением в Курской области Украина ставит восклицательный знак в своей оборонительной борьбе. Впервые за долгое время. Аналитик из ИСВ призывает Запад принять меры для дальнейшего усиления давления на Россию, что может существенно повлиять на Путина и его войска.

По словам аналитика Наталии Бугайовой из Института изучения войны (ИСВ), украинское контрнаступление в Курской области "явно имеет потенциал для наращивания темпа". Хотя еще рано делать выводы, США должны помочь Украине "воспользоваться этим моментом, а не сдерживать его, чтобы вернуть контроль над темпом войны". Она критикует, что США лишь постепенно предоставляют помощь Украине и что Запад сосредоточен исключительно на сдерживании России путем контрмер.

Бывший CEO "Киевского поста" среди прочего призывает "устранить безопасные гавани для военной машины России" - другими словами, разрешить атаки на российскую территорию с использованием западного оружия в принципе. В настоящее время для этого существуют строгие условия, такие как от США. Киев неоднократно подчеркивал в последние месяцы, что эта способность является решающей для отражения российской агрессии.

Аналитик ИСВ Бугайова видит в России значительную слабость в "неспособности быстро адаптироваться". "Кремль уязвим перед противником, который может лишить его возможности перегруппироваться и адаптироваться". Однако Россия адаптируется, если ей дают время. Помогло бы Украине, если бы Запад перестал объявлять и сливать "передовой потенциал", то есть новые системы вооружения, так как российская армия отреагирует на это - хотя и медленно.

"Если поддержка США Украиной продолжит расти, Кремль столкнется с растущими проблемами", - пишет Бугайова. Это также окажет давление на важных российских партнеров, таких как Китай или Иран, которые поддерживают войну. "Партнерства России требуют компромиссов и уязвимы, когда оба партнера находятся под давлением".

Предыдущие успехи вызвали "истерию"

В своем анализе Бугайова проводит несколько параллелей между недавним продвижением Украины в Курской области и успехами на поле боя в 2022 году. "Если бы Запад быстро предоставил военную помощь Украине и спланировал дальнейшие операции после поражения России в битве за Киев весной 2022 года или даже после российского наступления в Северодонецке летом 2022 года, Украина была бы ближе к долговременному миру, чем сейчас".

Президент Владимир Путин столкнулся с реальными рисками в моменты, когда на него оказывалось устойчивое давление, пишет аналитик. "Украинские успехи на поле боя осенью 2022 года вызвали истерию в российском информационном пространстве, так как военное унижение противоречило попыткам Путина проектировать образ "великой России"".

Военные поражения имеют последствия в российской структуре власти, согласно Бугайовой. В прошлом поражения вызывали трещины в националистической базе Путина. Недавно российский президент публично выразил недовольство, когда отчитал губернатора Курска на встрече.

Усиление давления - непростая задача.

Несмотря на призыв Бугайовой к устойчивому давлению для возможного нанесения военных поражений России, текущие возможности Украины все еще ограничены, несмотря на недавние успехи в Курске. Это во-первых, из-за строгих ограничений на атаки с использованием западного оружия на российской территории, и во-вторых, из-за устойчивого давления России в Донбассе, о чем эксперты неоднократно предупреждали. Кроме того, сохраняются проблемы, такие как нехватка персонала и задержки поставок оружия из Запада. Украина по-прежнему имеет ограниченный запас дальнобойного оружия, и, по сообщениям СМИ, получит лишь около 20 западных истребителей F-16 в этом году. Кроме того, поставки артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы не столь обширны, как надеялось, согласно сообщениям из Праги.

Европейский союз мог бы сыграть значительную роль в увеличении давления на Россию, как предложил аналитик Наталия Бугайова из Института изучения войны. Несмотря на недавний успех Украины в Курской области, устойчивая поддержка и давление со стороны международного сообщества, в том числе ЕС, необходимы для достижения долговременного мира.

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