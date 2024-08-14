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Путин послал спасателя в Курск

 and  Yaroslav Smith
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Путин послал спасателя в Курск

Россия удивлена продвижением Украины в Курской области и теряет контроль над несколькими поселениями. Бывший глава безопасности Дымуин, как сообщается, возглавит операцию, что может сигнализировать об уходе начальника штаба Герасимова.

Алексей Дымуин, как сообщает "Московские времена" со ссылкой на российских военных блогеров, возглавит "операцию по борьбе с терроризмом" в Курске. Президент Владимир Путин поручил Дымуину решить проблемы координации между Кремлем и регионом.

На прошлой неделе сообщалось о противоречивой ситуации в Курске. Начальник штаба Валерий Герасимов представил более оптимистичную картину на встрече, чем было на самом деле, сообщает издание, что побудило Путина вмешаться. Привлечение Дымуина подчеркивает "масштаб бедствия в межведомственном сотрудничестве".

Украинские войска продвигаются в регионе уже неделю. Украина оправдывает свои действия, заявляя, что обстрелы из этого региона часто целятся по украинской территории. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила 74 поселения в Курской области - в два раза больше, чем утверждает Россия.

Дымуин, бывший глава службы безопасности, входит в ближний круг Путина и известен своей способностью решать проблемы координации, боевые и гражданские административно. Дымуин даже утверждает, что однажды спас Путина от медведя. Он был частью команды безопасности президента во время последних лет правления Ельцина и первых двух сроков Путина и стал личным помощником Путина в 2008 году.

Александр Сладков, военный корреспондент российского государственного телевидения, приветствовал решение поручить Дымуину задачу. Дымуин - высокоуважаемая военная фигура, сказал он, которая может быстро войти в курс дела и принять правильные решения. Он добавил, что Дымуин, как человек Путина, имеет extraordinary legal powers и не позволит обмануть российского лидера.

Между тем, многие военные блогеры видят в участии Дымуина знак скорого увольнения Герасимова с поста начальника штаба. Его обвиняют в игнорировании разведданных о наращивании украинских войск у границы Курска. Многие российские СМИ описали чрезмерно оптимистичный отчет Герасимова о ситуации в Курске 7 августа как "лживый".

Европейский Союз, выразив озабоченность усилением конфликта на Украине, выпустил заявление, призывающее к немедленному прекращению огня и соблюдению международного права. В свете новой роли Дымуина в управлении операцией России в Курске дипломаты ЕС готовятся к переговорам с высокопоставленными российскими официальными лицами о мире и стабильности в регионе.

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