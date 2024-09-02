Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВоенные

Путин объявил о планах строительства газопровода в Китай

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Во время российского авиационного удара пострадало несколько гражданских построек.
Во время российского авиационного удара пострадало несколько гражданских построек.

Путин объявил о планах строительства газопровода в Китай

Проект российского газопровода в Монголии и Китае продвигается, заявил ПутинПо словам президента Владимира Путина, подготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану. В январе 2022 года был утвержден технико-экономический обоснование, и проведены необходимые технические исследования, сообщил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", согласно расшифровке, опубликованной на сайте Кремля. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири - 2" должен ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа.

Российский обстрел детского центра в Сумах привел к 14 травмамРоссийские войска, якобы, обстреляли детский реабилитационный и интернатский центр в Сумах ракетами. По данным Ukrainska Pravda, 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Как сообщается, центр находится в жилом районе и цитирует местную военную администрацию.

Поддержка поляков за сбивание российских разведывательных дроновПо данным опроса, проведенного польской газетой Rzeczpospolita, почти 60% поляков считают, что польские военные должны сбивать российские дроны, которые проникают в польское воздушное пространство во время воздушных атак на Украину. Опросы относятся к неопознанному объекту, предположительно, камикадзе-дрону типа Shahed, который висел над Польшей в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Бригадный генерал Томшаш Древеняк заявил в интервью радио RMF24, что Россия может тестировать возможности противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

Фатальный обстрел в селе Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и трое ранены в результате обстрела села Шагарово и села Шебекино. По словам Гладкова, как минимум еще одно село было обстреляно украинской артиллерией.

Россия перехватила 158 украинских дронов в масштабных атакахРоссия заявила, что отразила "масштабные" украинские атаки дронами на Москву и 14 других регионов, перехватив 158 объектов за ночь. Министерство обороны заявило, что 10 дронов были направлены на Москву, как сообщается в Telegram.

Российский авиационный удар по Харькову привел к 47 травмамЧисло травм, полученных в результате массированного российского авиационного удара по Харькову, возросло до 47, в том числе семь детей, сообщает украинская служба экстренной помощи через Telegram. Как сообщается, были поражены различные гражданские объекты, в том числе торговый центр, что подтверждается фотографиями, распространенными новостными агентствами.

Украинский вертолет разбился во время учебного полета: двое пилотов погиблиДвое пилотов погибли, когда украинский военный вертолет разбился во время учебного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете имени Ивана Кожедуба. Как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на страницу университета в Facebook, вертолет Ми-2 участвовал в тренировочном упражнении, когда произошла авария. Причина аварии расследуется.

Украина предупреждает о возможных отключениях электроэнергии из-за российских атак на сетиУкраина предупредила о возможных отключениях электроэнергии в понедельник в результате массированных российских атак на электросети страны. Об этом сообщила украинская энергетическая компания Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Энергоснабжение критически важных объектов инфраструктуры не будет затронуто. Ukrenergo предупредило, что масштаб ограничений может измениться.

Военное участие России в этих конфликтах, такое как обстрел детского центра в Сумах или запуск дронов в польское воздушное пространство, вызывает обеспокоенность во всем мире. Сообщается, что российская армия вовлечена в многочисленные инциденты вдоль своей границы с Украиной, в том числе убийство жителя Белгородской области и перехват множества украинских дронов.

Во время российского авиационного удара пострадало несколько гражданских построек.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изменения предпочтений избирателей произошли в Саксонии и Тюрингии: Визуальные представления...
Политика

Что касается Саксонии и Тюрингии, какие политические партии получили наибольшее количество голосов от AfD и BSW?

Сдвиг в избирательном предпочтении в Саксонии и Тюрингии на выборах: АФД и БСВ могут получить значительную поддержку от-established parties. Отслеживание избирательных трендов с предыдущих опросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Председатель СДПГ сейчас утверждает, что это было не мудрое или соответствующее заявление.
Политика

Эскен выражает интерес к получению знаний в Солингене.

Эскен выражает интерес к получению знаний в Солингене. После скандального исламистского нападения в Солingen председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН подверглась критике за свои слова о том, что от этого инцидента мало что можно узнать. Теперь она взяла более самокритичный тон. Председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН изменила свою позицию по поводу исламистского теракта

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Мисге, Ане Хайних, Томас де Майцери и Робину Александр размышляли о результатах выборов в...
Политика

Слуга проявляет "неисследимую самоуважение".

Слуга проявляет "неисследимую самоуважение". Недавние выборы в Саксонии и Тюрингии представляют собой значительный сдвиг: впервые ультраправую партию AfD воспринимают как доминирующую силу в федеральной земле, а BSW празднует впечатляющие двузначные успехи как новичок. Формирование правительств после выборов сопряжено с многочисленными препятствиями, и успех зависит от преодоления этих трудностей.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Изменения предпочтений избирателей произошли в Саксонии и Тюрингии: Визуальные представления...
Политика

Что касается Саксонии и Тюрингии, какие политические партии получили наибольшее количество голосов от AfD и BSW?

Сдвиг в избирательном предпочтении в Саксонии и Тюрингии на выборах: АФД и БСВ могут получить значительную поддержку от-established parties. Отслеживание избирательных трендов с предыдущих опросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Этот мусор находится на улице в Берлине. (Символическое представление)
Федеральные земли Германии

Лидер BSR: Избыток свободы приводит к избыточному отходу

В некоторых районах Берлина, в частности в Нойкёлльне и Фридрихсхайн, дороги явно загрязнены и мусорными свалками, чем контрастируют с чистотой других зон. Состояние дорог признается заметной проблемой kafeled предпологаемыФ, так же как и ведомством по санитарии города.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"
Главные темы

Еврейский центральный совет выражает разочарование в результате выборов - Шустер заявляет: "Германия колеблется"

Центральный совета евреев в Германии выразил разочарование результатами выборов в Саксонии и Тюрингии. Председатель Центрального совета Йозеф Шлухтер сочинил редакционную статью для газеты 'Бильд' в понедельник, в которой он заявил, что растёт количество избирателей, которые поддерживают...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Политический эксперт Андре Бродоцджидентифицирует потенциальные сотрудничества между ХДС и Левой...
Федеральные земли Германии

Гуру предпочтений: новый "механизм стабильности" стал возможным

Послевыборный deadlock: AfD выходит как самая влиятельная фракция, однако ни одна другая партия не хочет сотрудничать с радикальной группой. Специалист видит потенциальные advantages.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно