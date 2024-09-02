Путин объявил о планах строительства газопровода в Китай

Проект российского газопровода в Монголии и Китае продвигается, заявил ПутинПо словам президента Владимира Путина, подготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану. В январе 2022 года был утвержден технико-экономический обоснование, и проведены необходимые технические исследования, сообщил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", согласно расшифровке, опубликованной на сайте Кремля. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири - 2" должен ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа.

Российский обстрел детского центра в Сумах привел к 14 травмамРоссийские войска, якобы, обстреляли детский реабилитационный и интернатский центр в Сумах ракетами. По данным Ukrainska Pravda, 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Как сообщается, центр находится в жилом районе и цитирует местную военную администрацию.

Поддержка поляков за сбивание российских разведывательных дроновПо данным опроса, проведенного польской газетой Rzeczpospolita, почти 60% поляков считают, что польские военные должны сбивать российские дроны, которые проникают в польское воздушное пространство во время воздушных атак на Украину. Опросы относятся к неопознанному объекту, предположительно, камикадзе-дрону типа Shahed, который висел над Польшей в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Бригадный генерал Томшаш Древеняк заявил в интервью радио RMF24, что Россия может тестировать возможности противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

Фатальный обстрел в селе Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и трое ранены в результате обстрела села Шагарово и села Шебекино. По словам Гладкова, как минимум еще одно село было обстреляно украинской артиллерией.

Россия перехватила 158 украинских дронов в масштабных атакахРоссия заявила, что отразила "масштабные" украинские атаки дронами на Москву и 14 других регионов, перехватив 158 объектов за ночь. Министерство обороны заявило, что 10 дронов были направлены на Москву, как сообщается в Telegram.

Российский авиационный удар по Харькову привел к 47 травмамЧисло травм, полученных в результате массированного российского авиационного удара по Харькову, возросло до 47, в том числе семь детей, сообщает украинская служба экстренной помощи через Telegram. Как сообщается, были поражены различные гражданские объекты, в том числе торговый центр, что подтверждается фотографиями, распространенными новостными агентствами.

Украинский вертолет разбился во время учебного полета: двое пилотов погиблиДвое пилотов погибли, когда украинский военный вертолет разбился во время учебного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете имени Ивана Кожедуба. Как сообщает государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на страницу университета в Facebook, вертолет Ми-2 участвовал в тренировочном упражнении, когда произошла авария. Причина аварии расследуется.

Украина предупреждает о возможных отключениях электроэнергии из-за российских атак на сетиУкраина предупредила о возможных отключениях электроэнергии в понедельник в результате массированных российских атак на электросети страны. Об этом сообщила украинская энергетическая компания Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Энергоснабжение критически важных объектов инфраструктуры не будет затронуто. Ukrenergo предупредило, что масштаб ограничений может измениться.

Военное участие России в этих конфликтах, такое как обстрел детского центра в Сумах или запуск дронов в польское воздушное пространство, вызывает обеспокоенность во всем мире. Сообщается, что российская армия вовлечена в многочисленные инциденты вдоль своей границы с Украиной, в том числе убийство жителя Белгородской области и перехват множества украинских дронов.

Читайте также: