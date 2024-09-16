Пустыня дает суровое предупреждение югу.

Конкуренция между Сöder и Лашетом за выдвижение Союза на пост канцлера в 2021 году почти привела к победе Шольца. Вюст, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, предостерегает Сöder от повторения этой ошибки в этот раз.

По словам Вюста, Сöder несет ответственность за сохранение единства Союза во время дебатов о выдвижении канцлера. "Он прекрасно понимает, что сейчас важно представить нас как сильный Союз, чтобы люди могли получить лучшее федеральное правительство как можно скорее", - сказал политик ХДС в программе ARD "Карен Миосга". "И он знает, что '21 не сложилось". Во время избирательной кампании 2021 года Сöder вел жесткую борьбу с Лашетом за выдвижение на пост канцлера, в итоге проиграв, но продолжая добиваться этого; в конечном итоге Союз проиграл выборы.

Несмотря на это, Вюст остался спокоен: "Мои опасения относительно управляемы". Вюст, возглавляющий самую населенную федеральную землю и крупнейшую ассоциацию ХДС, является потенциальным, но менее вероятным кандидатом на выдвижение сестринских партий на пост канцлера. Мерц, председатель ХДС, является фаворитом на данный момент. Сöder выразил желание баллотироваться на выдвижение. Оба лидера согласились решить "вопрос К" поздним летом, после выборов в трех восточногерманских землях. Последние из этих выборов пройдут в Бранденбурге в воскресенье - и thus также начало осени и конец позднего лета.

Мерц: решение близко

Мерц объявил о скором решении. На вопрос, принято ли уже решение, лидер фракции Союза сказал в программе ZDF "Берлин direkt" только: "Скоро". Союз не колеблется по этому вопросу. "Вместо этого у нас есть четкий график, и мы будем придерживаться его", - сказал Мерц. Сöder и он "сделают предложение, а затем исполнительные комитеты ХДС и ХСС рассмотрят его".

Ранее в кругах ХДС ходили слухи о значительной поддержке Мерца tanto в ХДС, как и в ХСС. Решение будет принято с большим уважением, с участием председателей земель ХДС и возможного кандидата Вюста. Согласно сообщению "Бильд ам Зонтаг", ссылаясь на источники в партии, Мерц планирует выдвинуться в качестве кандидата.

Комиссия, состоящая из председателей земель ХДС и потенциальных кандидатов, таких как Вюст, сыграет важную роль в процессе принятия решения. Важно, чтобы Комиссия гарантировала единство и представила сильный фронт, чтобы сохранить доверие общественности к способностям Союза.

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