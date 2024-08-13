Прозрачность политической работы все еще нуждается в значительном улучшении

Многие из 16 земельных правительств и парламентов добились определенного прогресса в прозрачности своей политической работы, но по-прежнему есть значительная потребность в улучшениях. К такому выводу пришла организация «Транспаренси Интернешнл» в своем новом исследовании. В рейтинге лидирует земля Тюрингия, а аутсайдером является город-государство Бремен.

Даже относительно хорошо выполняющие свои обязанности земли смогли добиться наибольшего прогресса благодаря новым правилам, заявил Норман Лёкель из «Транспаренси Интернешнл». В то же время вызывает беспокойство застой в нижней части рейтинга. «Многие политические деятели, похоже, не проявляют необходимой политической воли для внедрения современных правил чистой политики, несмотря на снижение доверия к демократическим институтам».

Были проанализированы четыре критерия для политики честности и прозрачности: ведется ли в земле регистр лоббистов и как он организован? Раскрывается ли участие лоббистов в законах через так называемый «след законодательства»? Существуют ли периоды охлаждения для членов правительства и высших чиновников при переходе из политики в частный сектор? И какие поведенческие правила, требования к раскрытию информации и запреты, например, для дополнительной деятельности членов парламента, существуют? Каждый из этих критериев составлял 25% общего рейтинга.

Отсутствие прогресса в прозрачности в нижней части рейтинга, по мнению Нормана Лёкеля, может быть связано с недостаточной политической волей для внедрения современных правил чистой политики. Для решения этой проблемы, особенно в сфере переходов на работу, могут потребоваться инициативы по укреплению этики трудоустройства, такие как обязательные периоды охлаждения для чиновников, переходящих в частный сектор.

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