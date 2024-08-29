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ПолитикаНовостиНидерланды

Проволер-транспортер выдвигает условия: никаких американских ракет и никакой помощи Украине

Ожидает альянсы, но строго при определенных условиях - фактически, то чего можно ожидать от будущих коалиционных партнеров Сахры Wagenknecht. Один из аспектов при этом подчеркивается председателем BSW.

 and  Hanna Hofmann
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- Проволер-транспортер выдвигает условия: никаких американских ракет и никакой помощи Украине

Председатель BSW, Сахра Вагенкнехт, готова вступать в коалиционные соглашения после выборов в восточногерманских землях только при условии включения в коалиционный договор своих требований в области внешней политики. "Мы будем сотрудничать только с партиями, с которыми мы можем заключить взаимовыгодное соглашение, которое учитывает наши политические приоритеты", - заявила Вагенкнехт агентству AFP. Это включает в себя внешнюю политику, добавила она, "которая является для нас важным вопросом".

Вагенкнехт: Отказ от американских ракет и помощи Украине должен быть зафиксирован в коалиционном соглашении

Коалиция во главе с BSW выступает против размещения американских ракет средней дальности в Германии и дальнейших поставок вооружений на Украину. "Важно, чтобы в коалиционном договоре была прописана наша позиция по этим вопросам", - подчеркнула Вагенкнехт. Будущее земельное правительство должно продвигать эти вопросы на национальном уровне - это необходимое условие для участия BSW в земельном правительстве для Вагенкнехт.

Вагенкнехт отвергла возражения, что эти требования не могут быть реализованы на уровне земли. "Однако земельное правительство может выразить свою позицию и оказать влияние на изменение политики", - заявила она. BSW не гарантирует, что его избрание сразу изменит национальную политику, но земельное правительство с участием BSW "будет работать над изменением политики".

В отношении потенциальных правительственных коалиций Вагенкнехт особо обратилась к христианским демократам. "Я надеюсь, что после выборов ХДС признает свою ответственность за формирование стабильного правительства". В частности, жители Тюрингии после пяти лет правительства меньшинства стремятся к стабильному, большинством поддерживаемому правительству.

Выборы в восточной Германии: Коалиция с BSW возможна только с согласия Вагенкнехт

Недавно Вагенкнехт заявила, что хочет участвовать в переговорах о коалиции. Любой, кто хочет сформировать коалицию с BSW, также должен работать с ней, сообщила член Бундестага AFP. Однако она уточнила, что не будет присутствовать на каждом заседании коалиции во время переговоров о федеральном бюджете в сентябре в Бундестаге. Тем не менее, она будет тесно сотрудничать с местными ведущими кандидатами для принятия решений.

Вагенкнехт продолжает призывать к запланированной ребрендингу партии после федеральных выборов. "Безусловно, было бы целесообразно найти новое название, если партия хорошо покажет себя на следующих выборах в Бундестаг". "С нашей силой, будет больше голов, несущих партию", - добавила она. Она также хочет "просто и прямо избежать занятий политикой на ближайшие 30 лет". Тем не менее, аббревиатура BSW будет сохранена - "мы рады, если люди постепенно узнают, что мы - BSW".

Новые земельные парламенты будут избраны в Тюрингии и Саксонии в воскресенье. В обоих землях лидером опросов является АФД, за ней следуют ХДС, а затем BSW.

BSW во главе с председателем Вагенкнехт занял твердую позицию против размещения американских ракет в Германии и дальнейшей помощи Украине в своих коалиционных соглашениях. Она подчеркнула: "Важно, чтобы в коалиционном договоре была прописана наша позиция по этим вопросам".

В стремлении сформировать стабильное правительство на востоке Германии Вагенкнехт подчеркнула важность Христианско-демократического союза (ХДС) в поствыборных переговорах о коалиции, заявив: "Я надеюсь, что после выборов ХДС признает свою ответственность за формирование стабильного правительства".

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