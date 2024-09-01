Проводятся досрочные выборы в парламент Азербайджана, оставляя оппозицию без перспектив.

В парламентских выборах в каспийской стране Азербайджане, которые состоялись раньше запланированного срока, не было никаких серьезных проблем. Изначально они были назначены на ноябрь, но были перенесены из-за того, что Азербайджан принимал климатическую конференцию ООН. На это международное мероприятие ожидается приезд около 80 000 человек со всего мира. Как сообщают местные СМИ, процесс голосования прошел без каких-либо серьезных инцидентов. На данный момент официальные результаты выборов еще не объявлены.

Скорее всего, правящая партия "Новый Азербайджан" получит существенное большинство из 120 мест в парламенте. Остальные места, скорее всего, займут про-government группы.

Не ожидается никаких изменений в авторитарном правительстве, возглавляемом президентом Ильхамом Алиевым. Оппозиция в основном отсутствовала на выборах, и, скорее всего, она не сможет существенно повлиять на власть Алиева. В феврале, после триумфального возвращения Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, Алиев был переизбран. В то время более 100 000 армян покинули свои дома и переехали в соседнюю Армению.

Несмотря на гладкое проведение выборов, были сообщения о небольших протестах возле избирательных участков, выражавших недовольство отсутствием оппозиции. Эти инциденты привлекли внимание и обеспокоенность некоторых иностранных наблюдателей из-за присутствия международных представителей на климатической конференции ООН.

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